World Cup Qualification AFC
World Cup Qualification AFC 개요
World Cup Qualification AFC, 일정 및 결과
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11월 12일 수요일
11월 17일 월요일
순위
Đông
|POS
|팀
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|승점
|양식
|1
|Nashville SC
|26
|17
|6
|3
|53
|21
|32
|57
|2
|New England Revolution
|26
|14
|4
|8
|45
|33
|12
|46
|3
|Inter Miami CF
|26
|12
|10
|4
|63
|48
|15
|46
|4
|Charlotte FC
|26
|12
|7
|7
|47
|37
|10
|43
|5
|Chicago Fire FC
|25
|11
|6
|8
|45
|38
|7
|39
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Tây
|POS
|팀
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|승점
|양식
|1
|Vancouver Whitecaps
|25
|15
|4
|6
|56
|23
|33
|49
|2
|Houston Dynamo FC
|26
|13
|5
|8
|34
|30
|4
|44
|3
|St. Louis City
|26
|12
|8
|6
|45
|36
|9
|44
|4
|FC Dallas
|26
|12
|8
|6
|49
|42
|7
|44
|5
|San Jose Earthquakes
|26
|12
|6
|8
|46
|38
|8
|42
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