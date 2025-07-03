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World Cup Qualification AFC

World Cup Qualification AFC 개요

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World Cup Qualification AFC, 일정 및 결과

6월 9일 월요일
이란 badge
이란
IRN
3
북한 badge
북한
PRK
0
풀타임
팔레스타인 badge
팔레스타인
PAL
1
오만 badge
오만
OMA
1
풀타임
요르단 badge
요르단
JOR
0
이라크 badge
이라크
IRQ
1
풀타임
사우디아라비아 badge
사우디아라비아
KSA
1
오스트레일리아 badge
오스트레일리아
AUS
2
풀타임
11월 12일 수요일
아랍에미리트 badge
아랍에미리트
UAE
1
이라크 badge
이라크
IRQ
1
풀타임
11월 17일 월요일
이라크 badge
이라크
IRQ
2
아랍에미리트 badge
아랍에미리트
UAE
1
풀타임
종합 3 - 2
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순위

Đông

POSPWDLFA+/-승점양식
1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
2New England Revolution crestNew England Revolution26144845331246
3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739

Tây

POSPWDLFA+/-승점양식
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
2Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC2613583430444
3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
4FC Dallas crestFC Dallas2612864942744
5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
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