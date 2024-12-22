クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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B. Tournier 83'
E. Ben Seghir 20'ヴァンデルソン 37'ジョルダン・ティーズ 65'G. Ilenikhena 90' + 1'
(HT 0-2) (終了 1-4)

L'Union Saint Jean 対 モナコ結果＆スタッツ,