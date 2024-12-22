クープドゥフランス
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1 - 3
終了
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T. Schall 60'
Gabriel Moscardo 8'M. Diakhon 65'N. Sangui 76'
(HT 0-1) (終了 1-3)

Association Still Mutzig 対 スタッド・ランス結果＆スタッツ,