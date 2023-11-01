コッパ・イタリア
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2 - 4
終了
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ロベルト・ピコリ 54'ガブリエウ・ストレフェッツァ 76'
サイモン・ゾーム 9'アンジュ・ヨアン・ボニー 29'マリン・ポングラチッチ 90' + 4' (og)デニス・マン 90' + 7' (pk)
(HT 0-2) (終了 2-4)

レッチェ 対 パルマ結果＆スタッツ,