セリエ A
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2 - 2
終了
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マーカス・テュラム 12'ハカン・チャルハノグル 74' (pk)
エルドル・ショムロドフ 65'ニコラス・ヴィオラ 83'
(HT 1-0) (終了 2-2)

インテル 対 カリアリ結果＆スタッツ,