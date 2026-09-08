優勝争いの中心となるのは、やはり前回王者のパリ・サンジェルマンだ。

2024-25シーズンにクラブ史上初のCL制覇を果たすと、昨季もアーセナルとのPK戦を制して連覇を達成した。今季も頂点に立てば、CL時代では2015-16シーズンから17-18シーズンまで3連覇したレアル・マドリー以来の記録となる。

ルイス・エンリケ体制は継続され、昨季CLで10得点6アシストを記録したクヴィチャ・クヴァラツヘリアが攻撃の中心。今夏はバルセロナからスペイン代表FWフェラン・トーレスが加入した。北中米W杯では決勝のアルゼンチン戦で決勝点を挙げ、スペインの世界一に貢献。前線の複数ポジションをこなせるフェランをどう組み込み、攻撃の選択肢を増やすかもポイントになる。

ただ、国内リーグでは苦しいスタートとなった。レンヌ、リールと引き分け、9月4日のモナコ戦にも1-2で敗戦。開幕3試合を2分け1敗と、序盤からつまずく形となった。もっとも、国内リーグ序盤の成績がそのままCLの結果に直結するとは限らない。シーズンは長く、春の決勝トーナメントまでに状態や勢力図が大きく変わる可能性がある。

CL初戦はホームでスロヴァン・ブラチスラヴァと対戦。その後はマンチェスター・C、バルセロナと続き、さらにビジャレアル、ローマ、アストン・ヴィラなども待つ。トップ8入りを目指す上でも、序盤から重要なカードが続く。

なお、PSGが対戦する、スロバキア王者のスロヴァン・ブラチスラヴァにはMF松岡大起、アストン・ヴィラにはGK鈴木彩艶が所属する。日本人選手が王者にどう挑むのかも注目だ。

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