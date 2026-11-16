【11月18日】U21日本代表 エジプト戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定
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U-21エジプト戦の試合日時・キックオフ時間は？
2026年11月に行われる海外遠征の国際親善試合、U-21エジプト代表vsU-21日本代表は、現地時間2026年11月17日(火)に開催。キックオフは午後6時00分に予定されている。なお、日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間11月18日(水)午前1時00分にキックオフを迎える予定だ。
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U-21エジプト戦の試合会場は？
U-21エジプト代表vsU-21日本代表は、エジプトの首都カイロにある「ペトロスポルト・スタジアム（Petrosport Stadium）」で開催される。
2006年に開場された同スタジアムは、収容人員1万6000人の多目的スタジアムだ。エジプト1部に所属するENPPIの本拠地としても使用されている。
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U-21エジプト戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
U-21エジプト代表vsU-21日本代表は、ネット『ABEMA』で無料ライブ配信の予定だ。また、2026年11月のU-21日本代表海外遠征の2試合は、見逃し配信の対象にもなっている。
地上波やBS/CSのテレビ放送、他のプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
なお、『ABEMA』では、11月18日(水)午前0時50分から配信を開始予定。解説を元日本代表の長谷川アーリアジャスール氏、実況を下田恒幸氏が務める。
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U-21日本代表のメンバー一覧
▼GK
23 濱﨑知康（明治大）
12 小林将天（松本山雅FC）
1 ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
▼DF
25 小泉佳絃（明治大）※11/14離脱
5 市原吏音（AZアルクマール／オランダ）
2 梅木怜（FC今治）
4 喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）
3 小杉啓太（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
6 永野修都（FC東京）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
15 森壮一朗（ファジアーノ岡山）
▼MF
14 大関友翔（川崎フロンターレ）
7 石渡ネルソン（シントトロイデンVV／ベルギー）
17 岩本悠庵（中京大）
8 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
16 笹修大（浦和レッズ）
10 佐藤龍之介（バレンシアCF／スペイン）
18 嶋本悠大（清水エスパルス）
▼FW
9 塩貝健人（VfLヴォルフスブルク／ドイツ）
13 齋藤俊輔（KVCウェステルロー／ベルギー）
20 石井久継（湘南ベルマーレ）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
24 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）※11/8追加招集
19 高岡伶颯（パトロ・アイスデン・マースメヘレン／ベルギー）※11/14離脱
▼監督
大岩剛
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