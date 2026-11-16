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Yuta Tokuma

【11月18日】U21日本代表 エジプト戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

親善試合
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【サッカー日本代表 最新情報】2026年11月の海外遠征でU-21日本代表は敵地でU-21エジプト代表と対戦する。この一戦の試合日程、試合会場、メンバー、放送・配信予定を紹介する。

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11/14(土)午前3時～スペイン、11/18(水)午前1時～エジプトと対戦

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サッカーU-21日本代表は、2026年11月の海外遠征に臨む。第1戦のU-21スペイン代表戦に続き、第2戦は敵地でU-21エジプト代表と対戦する。

本記事では、U-21エジプト代表vsU-21日本代表の試合日程、試合会場、メンバー、放送・配信予定を紹介する。

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