【11月18日】U21日本代表 エジプト戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカーU-21日本代表は、2026年11月の海外遠征に臨む。第1戦のU-21スペイン代表戦に続き、第2戦は敵地でU-21エジプト代表と対戦する。

本記事では、U-21エジプト代表vsU-21日本代表の試合日程、試合会場、メンバー、放送・配信予定を紹介する。