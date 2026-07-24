監督の目に留まろうとする選手の多くはティーンエイジャーであり、アカデミーのシステムを勝ち上がってきた者もいれば、さらなる成長のために他所から連れてこられた者もいるだろう。
昨夏、マックス・ダウマンとリオ・エングモアがそれぞれアーセナルとリヴァプールのプレシーズンで輝きを放ち、その後、公式戦が始まるとトップチームでの機会を託された。では、今回は誰が彼らの後に続くのだろうか？
GOALは、2026年の夏に注目すべき10人の若手を紹介する。
監督の目に留まろうとする選手の多くはティーンエイジャーであり、アカデミーのシステムを勝ち上がってきた者もいれば、さらなる成長のために他所から連れてこられた者もいるだろう。
昨夏、マックス・ダウマンとリオ・エングモアがそれぞれアーセナルとリヴァプールのプレシーズンで輝きを放ち、その後、公式戦が始まるとトップチームでの機会を託された。では、今回は誰が彼らの後に続くのだろうか？
GOALは、2026年の夏に注目すべき10人の若手を紹介する。
前述のとおり、リヴァプールのプレシーズンで10代の選手がインパクトを残すという点でエングモアは高い基準を設けたが、この夏でなくとも2027年か2028年には、この最新のイングランド代表選手のパフォーマンスに少なくとも並ぶことができるだろうと、ジョシュ・アベに期待が寄せられている。
アベは、まだ15歳だった昨シーズンにアルネ・スロットのセッションの一部に加わっていたが、リヴァプールのアメリカツアーで初めて本格的なトップチームでのトレーニングを味わうことになる。これらの昇格は、リーグ戦10試合で8ゴール・3アシストを記録したU-18での好調ぶりへの報酬として実現した。
負傷によりアベのシーズンは早期に終わりを迎え、レッズは、今月初めに16歳になったこのフォワードに対するチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティの関心の中、彼をマージーサイドに引き留めるために懸命に戦わなければならなかった。
右サイドから中に切り込むのが最も得意な左利きのウインガーであるアベは、モハメド・サラーの退団と、スペインがワールドカップで優勝まで駆け上がったことによる新戦力ビクトル・ムニョスの合流の遅れを踏まえ、今後数週間で印象を残す機会を得るはずだ。
マルク・ククレジャがレアル・マドリーへ移籍したことで、チェルシーは新監督シャビ・アロンソが3バックと4バックのどちらを選択するにせよ、左サイドに埋めるべき空白がある。ヨレル・ハトとレヴィ・コルウィルが既存のスカッド内での選択肢であり、新加入のバレンティン・バルコとジェオバニー・ケンダもウィングバックとして起用できる可能性がある。ただし、後者はこのようなシステムでは右サイドでプレーする方が適している。
一方、ランドン・エメナロは、アロンソがオーストラリアとアジアのツアーに向けたスカッドに含める可能性が高い数多くのアカデミーの逸材の一人として、自らを競争に押し上げることを望むだろう。元チェルシーのフットボールディレクター、マイケル・エメナロの息子であるランドンは、ブルーズとイングランドの両方で年代別代表として好印象を残してきた。
左サイドバックとしても起用できるミッドフィールダーであるエメナロは、ボール保持における落ち着きが同世代の選手とは一線を画しており、今夏アロンソの目に留まる可能性が高い。
この18歳は、レジー・ウォルシュ、シム・ムヘウカ、ライアン・カヴマ＝マックイーンといった選手たちとともにツアースカッドに加わる予定であり、彼らは皆、西ロンドンでの輝かしい未来を期待されている。
このリストの中で、昨夏にエングモアや、特にダウマンの後に続いたような同様の話題を集めている選手が一人いるとすれば、それはマンチェスター・ユナイテッドのフォワード、JJ・ガブリエルだろう。彼がユナイテッドのアカデミー在籍時、10代前半のころに「リトル・メッシ」というニックネームで呼ばれていたことが明らかになって以来、彼がいずれトップチームへ昇格することへの期待感が漂ってきた。
さて、その時はこの夏に訪れそうだ。ユナイテッドはダブリン、ヨーテボリ、ヴロツワフといった都市を巡る駆け足のヨーロッパツアーに乗り出す。ガブリエルは今夏のレッド・デビルズの開幕親善試合、レクサム戦には出場しなかったものの、新しいプレミアリーグシーズンが到来する前に、マイケル・キャリックから印象づけるチャンスを与えられると見られている。
10月にようやく15歳になったばかりだが、ガブリエルは昨シーズンのユナイテッドU18の主役だった。彼はリーグ戦と同数の23得点を挙げ、U18プレミアリーグのシーズン最優秀選手に選ばれ、さらにレッド・デビルズがFAユースカップの決勝に到達する道のりでもチームを牽引した。
すでにU-17イングランド代表であるガブリエル――ストライカーとしても、ウイングとしてもプレーできる――は、過去数十年間のユナイテッドアカデミー出身者の中でも最も高い将来性を持つ一人と見なされており、今夏ピッチに立つ際には即座にインパクトを残すのではないかという現実的な期待がある。
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ベトとティエルノ・バリーは両者ともシーズンが進むにつれて改善の兆しを見せたが、トフィーズが2017-18シーズン以来初となる欧州カップ戦への復帰を目指すにあたり、エヴァートンがより多くの得点源を必要としているのは間違いない。そこでブレイデン・グラハムが起用される可能性がある。
18歳のグラハムは昨シーズン、エヴァートンのユースチームで34試合25ゴールを記録し、6月の親善試合に向けて北アイルランド代表への初招集を勝ち取った。今、元リンフィールドの攻撃選手は、プレシーズンに向けてデイビッド・モイーズの陣容に加わり、トップチーム初体験に迫っている。
グラハムはユース時代の大半をセンターフォワードとして過ごしたが、小柄な体格ゆえにこの12か月でサイドへと押し出されることとなり、左サイドで居場所を見つけつつある。彼はモイーズの目を引き続けることを目指している。
イギリスではあまり注目されなかったが、昨シーズンの開幕数週間の間、フランス1部リーグで先発出場していた16歳のイングランド人ストライカーがいた。そのティーンエイジャーはブライアン・マジョで、彼は1月に1000万ポンドでアストン・ヴィラに獲得される前、リーグ・アンでメスの一員として5試合に出場した。
しかし、FIFAが彼の登録を阻止して以来、マジョはずっとサイドラインから見守ることを余儀なくされている。ヴィラ・パークへの移籍直前に17歳になったこのストライカーは、生誕地であるイングランドに国籍を変更する前、ルクセンブルクでシニア代表として3キャップを獲得していた。しかし、FIFAの見解では、これらの国際試合での出場が、マジョを18歳の誕生日を迎えるまで「母国」の外へ移籍できない外国人選手として位置づけているのだ。
ヴィラはその決定を覆すべく、FIFAをスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したが、その一方でマジョは親善試合には出場することができ、ヨーロッパリーグ王者のプレシーズン初戦でウォルソール相手に2ゴールを決め、鈍っている様子は見せなかった。
身長193センチという体格的に圧倒的な存在であるマジョは、過去にはロメル・ルカクと比較されたこともあり、イングランド陣営における最高のストライカー有望株の一人と見なされている。彼がヴィラのシーズン前半に出場できるかどうかはまだ分からないが、いつ公式戦デビューを最終的に果たせるかにかかわらず、この夏をウナイ・エメリに自分が何を提供できるのかを正確に示すために使うことはできる。
多くの選手がワールドカップで深いところまで勝ち進んだため、エンツォ・マレスカはマンチェスター・シティがアジアツアーを開始する際、多くの若手選手にチャンスを与えざるを得ないだろう。最も注目を集めるティーンエイジャーは、この夏シティがアーセナルを退けてレスター・シティから獲得したジェレミー・モンガであろう。しかし、我々が最も見たいのはセンターバックのスティーブン・ムフニのプレーだ。
18歳のムフニは1月にシティでデビューを果たした後、ワトフォードへレンタルに出され、そこでチャンピオンシップレベルを初めて本格的に経験しながら、非常に強い印象を残した。負傷によりムフニのビカラージ・ロードでの時間は早期に終わりを迎えたが、彼は再び復調しており、マレスカにチャンスを与えられれば、なぜプレミアリーグのクラブが今シーズン彼をレンタルで獲得したがっているのかを示すことになるだろう。
左利きのセンターバックで、優れたゲームの読みとボール保持時の落ち着きを備えたムフニは、将来のイングランド代表となり、最高峰のレベルで活躍するための全ての資質を持っている。シティファンは今後数週間で、なぜ彼がこれほど高く評価されているのかを正に目の当たりにすることを期待すべきだ。
ダウマンがアーセナルで多くの注目を集めるのは当然のことだが、過去12ヶ月でヘイル・エンドから頭角を現した将来有望な16歳は彼だけではなく、マーリ・サーモンがダウマンに続いてミケル・アルテタの試合メンバーの常連になることに大きな期待が寄せられている。
サーモンは昨シーズン、ガナーズのトップチームで4試合に出場しており、ウィリアム・サリバが出場不可能でベン・ホワイトとユリエン・ティンバーがともに負傷からの回復を続けているなか、プレミアリーグ王者が8月上旬にプレシーズンの親善試合を開始すれば、この多才なディフェンダーが多くの出場時間を得る可能性がある。
右サイドバックや彼が好む本来のセンターバックでプレーできるサーモンは、その成熟ぶりとボールを扱う能力のおかげで、ロンドン北部で非常に高く評価されている。
ニューカッスルはまたしても波乱の移籍市場を経験したが、マグパイズの最も重要な選手数名の売却が進む中、エディ・ハウ監督のスカッドに数人のエキサイティングな若手を加えた。ショーン・ステュールもその一人であることは間違いない。
ステュールは、昨シーズンにオランダの名門クラブのトップチームに定着し、その卓越したパス能力でエールディヴィジで注目を集めた後、2300万ポンドでアヤックスからタインサイドへとやって来た。まだ18歳のステアは、ニューカッスルに加入する前に多くのプレミアリーグのトップクラブと結びつけられていた。同クラブでは、サンドロ・トナーリ、そしておそらくはブルーノ・ギマランイスが空ける穴を埋めるのに貢献するだろう。
他のミッドフィールダーたちがまだワールドカップ後の休暇中であることから、ニューカッスルがプレシーズンの大半をイギリス国内で過ごす中、ステュールが数多く出場することが予想される。
ここ数シーズンにわたる数々の問題にもかかわらず、トッテナムの未来は明るく見える。それはロベルト・デ・ゼルビが現在のために築いているチームの観点だけでなく、クラブのアカデミーから頭角を現し始めている才能豊かな選手たちの数の多さゆえでもある。その自前で育てた選手たちの中で際立った存在のひとりが、間違いなくルカ・ウィリアムズ＝バーネットである。
この18歳の選手は昨年9月にスパーズのトップチームデビューを果たしたが、それ以降さらなる機会を得るために辛抱を強いられてきた。しかし、それが変わろうとしているかもしれない。ウィリアムズ＝バーネットが水曜日のMKドンズ戦での勝利で注目を集めた後、彼はプレシーズンプログラムの次の段階のためにオーストラリアとニュージーランドへ遠征するデ・ゼルビのスカッドの一員となる。
攻撃的ミッドフィールダーでありサイドでもプレーできるウィリアムズ＝バーネットは、今シーズンの出場時間を巡って争うと予想されており、特に同じアカデミー出身の逸材マイキー・ムーアが再び他所での経験を積むためにレンタルで離れる場合はなおさらである。
いつものように、ブライトンは今夏も才能ある10代の若手を数名スカッドに加えた。ただし、彼らに費やした金額は過去数年よりもはるかに大きい。トッテナムのセンターバック、ルカ・ヴシュコヴィッチを4600万ポンドで獲得したほか、スウェーデンのAIKに2150万ポンドもの大金を支払い、ウインガーのザドク・ヨハンナと契約した。
この19歳は、年明け以降のクラブでの11試合で5ゴール4アシストを記録し、南海岸のチームに加入する。シーガルズが割って入る前にはチェルシーの視野にも入っていた。豊富なテクニックと爆発的なスピードを備えたヨハンナは、ディフェンダーを悪夢に陥れるために必要なものをすべて持っており、ブライトンがプレシーズンの第一段階でフランスに向かう際には、その才能を披露しようと意気込んでいるだろう。