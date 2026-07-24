イギリスではあまり注目されなかったが、昨シーズンの開幕数週間の間、フランス1部リーグで先発出場していた16歳のイングランド人ストライカーがいた。そのティーンエイジャーはブライアン・マジョで、彼は1月に1000万ポンドでアストン・ヴィラに獲得される前、リーグ・アンでメスの一員として5試合に出場した。

しかし、FIFAが彼の登録を阻止して以来、マジョはずっとサイドラインから見守ることを余儀なくされている。ヴィラ・パークへの移籍直前に17歳になったこのストライカーは、生誕地であるイングランドに国籍を変更する前、ルクセンブルクでシニア代表として3キャップを獲得していた。しかし、FIFAの見解では、これらの国際試合での出場が、マジョを18歳の誕生日を迎えるまで「母国」の外へ移籍できない外国人選手として位置づけているのだ。

ヴィラはその決定を覆すべく、FIFAをスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したが、その一方でマジョは親善試合には出場することができ、ヨーロッパリーグ王者のプレシーズン初戦でウォルソール相手に2ゴールを決め、鈍っている様子は見せなかった。

身長193センチという体格的に圧倒的な存在であるマジョは、過去にはロメル・ルカクと比較されたこともあり、イングランド陣営における最高のストライカー有望株の一人と見なされている。彼がヴィラのシーズン前半に出場できるかどうかはまだ分からないが、いつ公式戦デビューを最終的に果たせるかにかかわらず、この夏をウナイ・エメリに自分が何を提供できるのかを正確に示すために使うことはできる。