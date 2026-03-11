【3月15日】なでしこジャパン フィリピン戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026準々決勝で日本時間3月15日(日)にフィリピン女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvsフィリピン女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。