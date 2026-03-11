【3月15日】なでしこジャパン フィリピン戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026準々決勝で日本時間3月15日(日)にフィリピン女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンvsフィリピン女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
AFC女子アジアカップ2026準々決勝なでしこジャパンvsフィリピン女子代表は、現地時間3月15日(日)16:00、日本時間3月15日(日)14:00にキックオフを迎える。
AFC女子アジアカップ2026準々決勝のなでしこジャパンvsフィリピン女子代表は、オーストラリアのシドニーにある「スタジアム・オーストラリア（アコー・スタジアム）」で開催。2000年シドニーオリンピックのメイン会場となった同スタジアムは、収容人員8万人超を誇る大型スタジアムだ。2023年FIFA女子ワールドカップ決勝の会場にもなった。
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。
地上波中継などは予定されていない。
■基本情報
女子アジアカップ出場：11回目
最高成績：準決勝(2022)
前回大会成績：準決勝
FIFAランク：41位
日本戦通算成績：4戦0勝0分4敗
▽GK
1 オリビア・アレクサンドラ・マクダニエル（スタリオン・ラグナFC）
18 ニナ・アンドレア・メオロ（レアル・ベッドフォーズ／イングランド）
22 リア・ブラッドリー（ウィルミントン・ハンマーヘッズFC／アメリカ）
▽DF
2 マレア・ルイーズ・セサール（トリニティ・ユニバーシティ・テキサス／アメリカ）
3 ジェシカ・コワート（バンクーバー・ライズ／カナダ）
5 ハイ・ロン（カレッジ・オブ・アジアン・スカラーズ／タイ）
6 ジャクリン・サウィッキ（カルガリー・ワイルドFC／カナダ）
12 カヤ・ホーキンソン（スタリオン・ラグナFC）
13 アンジェラ・ビアード（ブリスベン・ロアー／オーストラリア）
16 ソフィア・ニコール・ウンシュ
20 ジャネ・デファツィオ（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ／オーストラリア）
▽MF
4 ナタリー・オカ（UCサンディエゴ・トリトンズ／アメリカ）
7 ジャエル・ガイ（ブラウン・ベアーズ／アメリカ）
8 サラ・エッゲスヴィク（LSKクヴィンネル／ノルウェー）
9 カーリー・フリレス（DCパワー／アメリカ）
14 ジョーディン・カラン（ヴェストリFC／アイスランド）
17 アリアナ・マーキー（ペパーダイン・ウェーブス／アメリカ）
25 エイヴァ・ビリャパンド（ウッドブリッジSC／カナダ）
▽FW
10 チャンドラー・ブルー・マクダニエル（スタリオン・ラグナFC）
11 アニカ・カスタネダ（カヤFC・イロイロ）
15 イザベラ・パシオン（スタリオン・ラグナFC）
19 アレッサンドレア・カルピオ（カヤFC・イロイロ）
21 カトリナ・ギヨウ（DCパワー／アメリカ）
23 アレクサ・ピノ（ケンタッキー・ワイルドキャッツ／アメリカ）
24 マリー・ラミレス（UNLVレベルズ／アメリカ）
26 ペイジ・マクスウィガン（ノースフロリダ大学／アメリカ）
▽監督
マーク・トルカーゾ
▽GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
▽MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▽FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
▽監督
ニルス・ニールセン