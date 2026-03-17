【3月18日】なでしこジャパン 韓国戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026準決勝で日本時間3月18日(水)に韓国女子代表と対戦する。
本記事では、韓国女子vsなでしこジャパンのキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
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サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026準決勝で日本時間3月18日(水)に韓国女子代表と対戦する。
本記事では、韓国女子vsなでしこジャパンのキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
AFC女子アジアカップ2026準決勝の韓国女子代表vsなでしこジャパンは、現地時間3月18日(水)20:00、日本時間3月18日(水)18:00にキックオフを迎える。
AFC女子アジアカップ2026準決勝の韓国女子代表vsなでしこジャパンは、オーストラリアのシドニーにある「スタジアム・オーストラリア（アコー・スタジアム）」で開催。2000年シドニーオリンピックのメイン会場となった同スタジアムは、収容人員8万人超を誇る大型スタジアムで、2023年FIFA女子ワールドカップ決勝の会場にもなった。なでしこジャパンは、準々決勝フィリピン女子代表戦でもこのスタジアムでプレーした。
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。
地上波中継などは予定されていない。
■基本情報
女子アジアカップ出場：14回目
最高成績：2位(2022)
前回大会成績：2位
FIFAランク：21位
日本戦通算成績：34戦4勝11分19敗
▽GK
1 ウ・ソビン（ソウル・アマゾネスWFC）
18 リュ・ジス（世宗スポーツTOTO WFC）
21 キム・ミンジョン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズWFC）
▽DF
2 キム・ジンヒ（慶州韓国水力原子力WFC）
4 シン・ナヨン（ブルックリンFC／アメリカ）
5 コ・ユジン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズWFC）
16 チャン・スルギ（慶州韓国水力原子力WFC）
19 ノ・ジニョン（聞慶尚武WFC）
20 キム・ヘリ（水原WFC）
22 チュ・ヒョジュ（オタワ・ラピッドFC／カナダ）
▽MF
3 パク・ヘジョン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズWFC）
8 キム・シンジ（レンジャーズWFC／スコットランド）
9 ムン・ウンジュ（華川KSPO WFC）
10 チ・ソヨン（水原WFC）
11 チェ・ユリ（水原WFC）
12 ソン・ジェウン（カンジンWFC）
13 パク・スジョン（ACミラン・ウィメン／イタリア）
14 チョン・ミニョン（オタワ・ラピッドFC／カナダ）
23 カン・チェリム（モントリオール・ローゼズFC／カナダ）
24 イ・ウンヨン（モルデFKウィメン／ノルウェー）
25 イ・ミンファ（華川KSPO WFC）
26 キム・ミンジ（ソウル・アマゾネスWFC）
▽FW
6 ケイシー・フェア（エンジェル・シティFC／アメリカ）
7 ソン・ファヨン（カンジンWFC）
15 チョン・ユギョン（モルデFKウィメン／ノルウェー）
17 チェ・ユジョン（華川KSPO WFC）
▽監督
シン・サンウ
▽GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
▽MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▽FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
▽監督
ニルス・ニールセン