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FM Championship 2026 - Round ThreeGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

LPGA FM2026の結果速報・リーダーボード｜山下美夢有、渋野日向子ら日本人選手の成績は？

LPGA FM選手権2026の結果速報、リーダーボード。山下美夢有、渋野日向子らのラウンド成績まとめ。

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本記事では、LPGA FM2026の結果速報、最新リーダーボード、各選手のスコアを紹介する。

  • FM選手権の開催日程は？

    ラウンド

    日程

    第1ラウンド

    2026年8月27日(木)

    第2ラウンド

    2026年8月28日(金)

    第3ラウンド

    2026年8月29日(土)

    最終ラウンド

    2026年8月30日(日)

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  • FM選手権の最新順位・リーダーボード


    順位

    選手名

    スコア

    R1

    R2

    R3

    合計

    1

    イン・ルオニン

    -12

    71

    65

    68

    204

    2

    キム・セヨン

    -11

    64

    74

    67

    205

    2

    キム・ヒョージュ

    -11

    68

    67

    70

    205

    4

    イ・ソミ

    -8

    66

    72

    70

    208

    4

    ジェニー・ベ

    -8

    68

    68

    72

    208

    6

    イム・ジンヒ

    -7

    70

    70

    69

    209

    6

    リンディ・ダンカン

    -7

    70

    69

    70

    209

    6

    ローレン・コフリン

    -7

    68

    71

    70

    209

    6

    ナタリヤ・グセバ

    -7

    69

    68

    72

    209

    6

    モーガン・メトロー

    -7

    71

    65

    73

    209

    6

    アリセン・コープス

    -7

    68

    67

    74

    209

    12

    アン・ナリン

    -6

    72

    72

    66

    210

    12

    ローズ・チャン

    -6

    72

    68

    70

    210

    12

    ユ・ヘラン

    -6

    68

    70

    72

    210

    12

    山下 美夢有

    -6

    65

    70

    75

    210

    16

    リュー・ヤン

    -5

    74

    70

    67

    211

    16

    西郷 真央

    -5

    72

    70

    69

    211

    16

    ブルック・マシューズ

    -5

    72

    69

    70

    211

    16

    ロティ・ウォード

    -5

    68

    73

    70

    211

    16

    ジーノ・ティティクル

    -5

    72

    68

    71

    211

    16

    チェ・ヘジン

    -5

    72

    66

    73

    211

    16

    エミリー・ペダーセン

    -5

    65

    72

    74

    211

    23

    ナンナ・コルザ・マジソン

    -4

    73

    71

    68

    212

    23

    メーガン・カン

    -4

    73

    69

    70

    212

    23

    アシュレー・ブハイ

    -4

    70

    71

    71

    212

    23

    岩井 明愛

    -4

    74

    66

    72

    212

    23

    アマンダ・ドハーティー

    -4

    70

    69

    73

    212

    28

    オリビア・コワン

    -3

    73

    71

    69

    213

    28

    勝 みなみ

    -3

    71

    73

    69

    213

    28

    カリス・デイビッドソン

    -3

    70

    73

    70

    213

    28

    アルピチャヤ・ユボル

    -3

    68

    75

    70

    213

    28

    畑岡 奈紗

    -3

    71

    70

    72

    213

    28

    ヘイリー・クーパー

    -3

    72

    68

    73

    213

    28

    ガビー・ロペス

    -3

    68

    72

    73

    213

    28

    パティ・タバタナキト

    -3

    71

    68

    74

    213

    36

    カン・ミンジ

    -2

    73

    70

    71

    214

    36

    レティシア・ベック

    -2

    72

    71

    71

    214

    36

    ヤナ・ウィルソン

    -2

    71

    72

    71

    214

    36

    ソフィア・シューベルト

    -2

    70

    72

    72

    214

    36

    ハナ・グリーン

    -2

    74

    67

    73

    214

    36

    チャーリー・ハル

    -2

    71

    70

    73

    214

    36

    スヴィチャヤ・ヴィニチャイサム

    -2

    73

    65

    76

    214

    43

    ユン・イナ

    -1

    74

    70

    71

    215

    43

    アリヤ・ジュタヌガーン

    -1

    75

    67

    73

    215

    43

    アンナ・ノルドクビスト

    -1

    74

    68

    73

    215

    43

    イ・ドンウン

    -1

    71

    71

    73

    215

    43

    リネア・ストロム

    -1

    73

    67

    75

    215

    43

    アンナ・ファン

    -1

    69

    70

    76

    215

    49

    ダニエラ・ダルケア

    0

    77

    67

    72

    216

    49

    ネリー・コルダ

    0

    72

    72

    72

    216

    49

    パジャレー・アナナルカルン

    0

    73

    70

    73

    216

    49

    イジ・ガブサ

    0

    73

    69

    74

    216

    53

    デウィ・ウェーバー

    +1

    75

    69

    73

    217

    53

    アフロディーテ・デン

    +1

    73

    71

    73

    217

    53

    マノン・デ・ロイ

    +1

    72

    72

    73

    217

    53

    ナスタシア・ナドー

    +1

    72

    68

    77

    217

    57

    カロライナ・メルグラティ

    +2

    74

    70

    74

    218

    57

    キアラ・ロメロ

    +2

    71

    73

    74

    218

    57

    シュ・ウェイリン

    +2

    75

    68

    75

    218

    57

    アナ・ベラツ

    +2

    73

    70

    75

    218

    57

    ロビン・チェ

    +2

    73

    70

    75

    218

    57

    ライアン・オトゥール

    +2

    75

    67

    76

    218

    57

    アディティ・アショク

    +2

    71

    71

    76

    218

    64

    ス・ビンジュ

    +3

    71

    73

    75

    219

    64

    ルーシー・リー

    +3

    74

    69

    76

    219

    64

    パウラ・レト

    +3

    74

    69

    76

    219

    64

    シェラ・チョイ

    +3

    70

    72

    77

    219

    CUT

    ブルック・ヘンダーソン

    +1

    76

    69

    145

    CUT

    カロライナ・ロペスチャカラ

    +1

    75

    70

    145

    CUT

    ジェニファー・カプチョ

    +1

    74

    71

    145

    CUT

    シャネッティ・ワナセン

    +1

    73

    72

    145

    CUT

    ジェマ・ドライバーグ

    +1

    72

    73

    145

    CUT

    古江 彩佳

    +1

    72

    73

    145

    CUT

    リン・グラント

    +1

    72

    73

    145

    CUT

    ソフィア・ガルシア

    +1

    71

    74

    145

    CUT

    レクシー・トンプソン

    +1

    71

    74

    145

    CUT

    原 英莉花

    +2

    76

    70

    146

    CUT

    ガブリエラ・ラッフルズ

    +2

    76

    70

    146

    CUT

    セリーヌ・ボルヘ

    +2

    75

    71

    146

    CUT

    セリーヌ・ビュティエ

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    ヘレン・ブリエム

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    ファン・ヨウミン

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    イ・ジョンウン5

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    ジュリア・ロペス・ラミレス

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    西村 優菜

    +2

    74

    72

    146

    CUT

    岩井 千怜

    +2

    73

    73

    146

    CUT

    ジェシカ・ポーバスニック

    +2

    73

    73

    146

    CUT

    フリダ・カインハルト

    +2

    72

    74

    146

    CUT

    リディア・コ

    +2

    72

    74

    146

    CUT

    キャシー・ポーター

    +2

    72

    74

    146

    CUT

    イ・ミヒャン

    +2

    71

    75

    146

    CUT

    ジョディ・エワート

    +2

    70

    76

    146

    CUT

    キム・アリム

    +2

    70

    76

    146

    CUT

    ジョン・ジウォン

    +3

    77

    70

    147

    CUT

    竹田 麗央

    +3

    76

    71

    147

    CUT

    レイニー・フライ

    +3

    75

    72

    147

    CUT

    パウラ・マルティン・サンペドロ

    +3

    75

    72

    147

    CUT

    オーストン・キム

    +3

    74

    73

    147

    CUT

    ベネディッタ・モレスコ

    +3

    74

    73

    147

    CUT

    ジェニー・シン

    +3

    72

    75

    147

    CUT

    カルロタ・シガンダ

    +4

    77

    71

    148

    CUT

    モウデ・エイミー・ルブラン

    +4

    76

    72

    148

    CUT

    リウ・ユ

    +4

    76

    72

    148

    CUT

    ナターシャ・オーン

    +4

    76

    72

    148

    CUT

    エスター・ヘンセライト

    +4

    75

    73

    148

    CUT

    ヤーリミ・ノー

    +4

    75

    73

    148

    CUT

    ライリー・スミス

    +4

    74

    74

    148

    CUT

    馬場 咲希

    +4

    73

    75

    148

    CUT

    グレース・キム

    +4

    72

    76

    148

    CUT

    ブリアナ・チャコン

    +5

    77

    72

    149

    CUT

    劉 依一

    +5

    77

    72

    149

    CUT

    ブリアナ・ドウ

    +5

    76

    73

    149

    CUT

    リリア・ヴ

    +5

    76

    73

    149

    CUT

    チャン・ユンセン

    +5

    76

    73

    149

    CUT

    ジーナ・キム

    +5

    75

    74

    149

    CUT

    ポリー・マック

    +5

    74

    75

    149

    CUT

    アンドレア・リー

    +5

    73

    76

    149

    CUT

    キアラ・タンブリーニ

    +6

    81

    69

    150

    CUT

    ガーリーン・カウル

    +6

    79

    71

    150

    CUT

    ヤン・ジン

    +6

    77

    73

    150

    CUT

    コ・ジンヨン

    +6

    76

    74

    150

    CUT

    リゼット・サラス

    +6

    73

    77

    150

    CUT

    ペリーン・デラクール

    +6

    72

    78

    150

    CUT

    ニコール・ボロッホ・エストラップ

    +6

    71

    79

    150

    CUT

    パク・クムカン

    +7

    81

    70

    151

    CUT

    ポーリーヌ・ルサン=ブシャール

    +7

    79

    72

    151

    CUT

    ポーナノン・パットラム

    +7

    77

    74

    151

    CUT

    ミンジー・リー

    +7

    76

    75

    151

    CUT

    ミミ・ローズ

    +7

    76

    75

    151

    CUT

    吉田 優利

    +7

    76

    75

    151

    CUT

    渋野 日向子

    +8

    77

    75

    152

    CUT

    カルラ・テヘド

    +8

    77

    75

    152

    CUT

    モリヤ・ジュタヌガーン

    +9

    79

    74

    153

    CUT

    メラニー・グリーン

    +9

    77

    76

    153

    CUT

    ステファニー・キリアコウ

    +10

    80

    74

    154

    CUT

    ジョージア・ホール

    +10

    78

    76

    154

    CUT

    笹生 優花

    +11

    78

    77

    155

    CUT

    イングリッド・リンドブラト

    +12

    78

    78

    156

    CUT

    アレクサ・パノ

    +12

    78

    78

    156

    CUT

    エンジェル・イン

    +13

    81

    76

    157

    CUT

    ケイティ・ルー

    +13

    78

    79

    157

    CUT

    ゾーイ・ジアマヌクーンキット

    +13

    74

    83

    157

    WD

    チャン・ウェイウェイ

    72

    72

    WD

    エイミー・ヤン

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  • FM選手権の中継予定は？

    FM選手権2026は、U-NEXTで4日間にわたってライブ配信される予定だ。

    第1日目は日本時間8月27日(木)20:40から、第2日目は8月28日(金)21:55から配信開始予定。週末は現地との時差により日本時間の深夜から早朝にかけての配信となり、第3日目は8月30日(日)3:30から、最終日は8月30日(日)22:55からライブ配信される。

    ラウンド

    配信日時(日本時間)

    配信サービス

    第1日目

    8月27日(木)20:40～

    U-NEXT

    第2日目

    8月28日(金)21:55～

    U-NEXT

    第3日目

    8月30日(日)3:30～

    U-NEXT

    最終日

    8月30日(日)22:55～

    U-NEXT

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  • FM選手権のおすすめ視聴方法

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    ※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。