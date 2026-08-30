LPGAツアー「LPGA FM2026」が開催され、世界トップクラスの女子ゴルファーたちが優勝を争う。
本記事では、LPGA FM2026の結果速報、最新リーダーボード、各選手のスコアを紹介する。
LPGAツアー「LPGA FM2026」が開催され、世界トップクラスの女子ゴルファーたちが優勝を争う。
本記事では、LPGA FM2026の結果速報、最新リーダーボード、各選手のスコアを紹介する。
ラウンド
日程
第1ラウンド
2026年8月27日(木)
第2ラウンド
2026年8月28日(金)
第3ラウンド
2026年8月29日(土)
最終ラウンド
2026年8月30日(日)
順位
選手名
スコア
R1
R2
R3
合計
1
イン・ルオニン
-12
71
65
68
204
2
キム・セヨン
-11
64
74
67
205
2
キム・ヒョージュ
-11
68
67
70
205
4
イ・ソミ
-8
66
72
70
208
4
ジェニー・ベ
-8
68
68
72
208
6
イム・ジンヒ
-7
70
70
69
209
6
リンディ・ダンカン
-7
70
69
70
209
6
ローレン・コフリン
-7
68
71
70
209
6
ナタリヤ・グセバ
-7
69
68
72
209
6
モーガン・メトロー
-7
71
65
73
209
6
アリセン・コープス
-7
68
67
74
209
12
アン・ナリン
-6
72
72
66
210
12
ローズ・チャン
-6
72
68
70
210
12
ユ・ヘラン
-6
68
70
72
210
12
山下 美夢有
-6
65
70
75
210
16
リュー・ヤン
-5
74
70
67
211
16
西郷 真央
-5
72
70
69
211
16
ブルック・マシューズ
-5
72
69
70
211
16
ロティ・ウォード
-5
68
73
70
211
16
ジーノ・ティティクル
-5
72
68
71
211
16
チェ・ヘジン
-5
72
66
73
211
16
エミリー・ペダーセン
-5
65
72
74
211
23
ナンナ・コルザ・マジソン
-4
73
71
68
212
23
メーガン・カン
-4
73
69
70
212
23
アシュレー・ブハイ
-4
70
71
71
212
23
岩井 明愛
-4
74
66
72
212
23
アマンダ・ドハーティー
-4
70
69
73
212
28
オリビア・コワン
-3
73
71
69
213
28
勝 みなみ
-3
71
73
69
213
28
カリス・デイビッドソン
-3
70
73
70
213
28
アルピチャヤ・ユボル
-3
68
75
70
213
28
畑岡 奈紗
-3
71
70
72
213
28
ヘイリー・クーパー
-3
72
68
73
213
28
ガビー・ロペス
-3
68
72
73
213
28
パティ・タバタナキト
-3
71
68
74
213
36
カン・ミンジ
-2
73
70
71
214
36
レティシア・ベック
-2
72
71
71
214
36
ヤナ・ウィルソン
-2
71
72
71
214
36
ソフィア・シューベルト
-2
70
72
72
214
36
ハナ・グリーン
-2
74
67
73
214
36
チャーリー・ハル
-2
71
70
73
214
36
スヴィチャヤ・ヴィニチャイサム
-2
73
65
76
214
43
ユン・イナ
-1
74
70
71
215
43
アリヤ・ジュタヌガーン
-1
75
67
73
215
43
アンナ・ノルドクビスト
-1
74
68
73
215
43
イ・ドンウン
-1
71
71
73
215
43
リネア・ストロム
-1
73
67
75
215
43
アンナ・ファン
-1
69
70
76
215
49
ダニエラ・ダルケア
0
77
67
72
216
49
ネリー・コルダ
0
72
72
72
216
49
パジャレー・アナナルカルン
0
73
70
73
216
49
イジ・ガブサ
0
73
69
74
216
53
デウィ・ウェーバー
+1
75
69
73
217
53
アフロディーテ・デン
+1
73
71
73
217
53
マノン・デ・ロイ
+1
72
72
73
217
53
ナスタシア・ナドー
+1
72
68
77
217
57
カロライナ・メルグラティ
+2
74
70
74
218
57
キアラ・ロメロ
+2
71
73
74
218
57
シュ・ウェイリン
+2
75
68
75
218
57
アナ・ベラツ
+2
73
70
75
218
57
ロビン・チェ
+2
73
70
75
218
57
ライアン・オトゥール
+2
75
67
76
218
57
アディティ・アショク
+2
71
71
76
218
64
ス・ビンジュ
+3
71
73
75
219
64
ルーシー・リー
+3
74
69
76
219
64
パウラ・レト
+3
74
69
76
219
64
シェラ・チョイ
+3
70
72
77
219
CUT
ブルック・ヘンダーソン
+1
76
69
—
145
CUT
カロライナ・ロペスチャカラ
+1
75
70
—
145
CUT
ジェニファー・カプチョ
+1
74
71
—
145
CUT
シャネッティ・ワナセン
+1
73
72
—
145
CUT
ジェマ・ドライバーグ
+1
72
73
—
145
CUT
古江 彩佳
+1
72
73
—
145
CUT
リン・グラント
+1
72
73
—
145
CUT
ソフィア・ガルシア
+1
71
74
—
145
CUT
レクシー・トンプソン
+1
71
74
—
145
CUT
原 英莉花
+2
76
70
—
146
CUT
ガブリエラ・ラッフルズ
+2
76
70
—
146
CUT
セリーヌ・ボルヘ
+2
75
71
—
146
CUT
セリーヌ・ビュティエ
+2
74
72
—
146
CUT
ヘレン・ブリエム
+2
74
72
—
146
CUT
ファン・ヨウミン
+2
74
72
—
146
CUT
イ・ジョンウン5
+2
74
72
—
146
CUT
ジュリア・ロペス・ラミレス
+2
74
72
—
146
CUT
西村 優菜
+2
74
72
—
146
CUT
岩井 千怜
+2
73
73
—
146
CUT
ジェシカ・ポーバスニック
+2
73
73
—
146
CUT
フリダ・カインハルト
+2
72
74
—
146
CUT
リディア・コ
+2
72
74
—
146
CUT
キャシー・ポーター
+2
72
74
—
146
CUT
イ・ミヒャン
+2
71
75
—
146
CUT
ジョディ・エワート
+2
70
76
—
146
CUT
キム・アリム
+2
70
76
—
146
CUT
ジョン・ジウォン
+3
77
70
—
147
CUT
竹田 麗央
+3
76
71
—
147
CUT
レイニー・フライ
+3
75
72
—
147
CUT
パウラ・マルティン・サンペドロ
+3
75
72
—
147
CUT
オーストン・キム
+3
74
73
—
147
CUT
ベネディッタ・モレスコ
+3
74
73
—
147
CUT
ジェニー・シン
+3
72
75
—
147
CUT
カルロタ・シガンダ
+4
77
71
—
148
CUT
モウデ・エイミー・ルブラン
+4
76
72
—
148
CUT
リウ・ユ
+4
76
72
—
148
CUT
ナターシャ・オーン
+4
76
72
—
148
CUT
エスター・ヘンセライト
+4
75
73
—
148
CUT
ヤーリミ・ノー
+4
75
73
—
148
CUT
ライリー・スミス
+4
74
74
—
148
CUT
馬場 咲希
+4
73
75
—
148
CUT
グレース・キム
+4
72
76
—
148
CUT
ブリアナ・チャコン
+5
77
72
—
149
CUT
劉 依一
+5
77
72
—
149
CUT
ブリアナ・ドウ
+5
76
73
—
149
CUT
リリア・ヴ
+5
76
73
—
149
CUT
チャン・ユンセン
+5
76
73
—
149
CUT
ジーナ・キム
+5
75
74
—
149
CUT
ポリー・マック
+5
74
75
—
149
CUT
アンドレア・リー
+5
73
76
—
149
CUT
キアラ・タンブリーニ
+6
81
69
—
150
CUT
ガーリーン・カウル
+6
79
71
—
150
CUT
ヤン・ジン
+6
77
73
—
150
CUT
コ・ジンヨン
+6
76
74
—
150
CUT
リゼット・サラス
+6
73
77
—
150
CUT
ペリーン・デラクール
+6
72
78
—
150
CUT
ニコール・ボロッホ・エストラップ
+6
71
79
—
150
CUT
パク・クムカン
+7
81
70
—
151
CUT
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール
+7
79
72
—
151
CUT
ポーナノン・パットラム
+7
77
74
—
151
CUT
ミンジー・リー
+7
76
75
—
151
CUT
ミミ・ローズ
+7
76
75
—
151
CUT
吉田 優利
+7
76
75
—
151
CUT
渋野 日向子
+8
77
75
—
152
CUT
カルラ・テヘド
+8
77
75
—
152
CUT
モリヤ・ジュタヌガーン
+9
79
74
—
153
CUT
メラニー・グリーン
+9
77
76
—
153
CUT
ステファニー・キリアコウ
+10
80
74
—
154
CUT
ジョージア・ホール
+10
78
76
—
154
CUT
笹生 優花
+11
78
77
—
155
CUT
イングリッド・リンドブラト
+12
78
78
—
156
CUT
アレクサ・パノ
+12
78
78
—
156
CUT
エンジェル・イン
+13
81
76
—
157
CUT
ケイティ・ルー
+13
78
79
—
157
CUT
ゾーイ・ジアマヌクーンキット
+13
74
83
—
157
WD
チャン・ウェイウェイ
—
72
—
—
72
WD
エイミー・ヤン
—
—
—
—
—
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