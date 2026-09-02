ルヴァンカップ2026-27 1stラウンドの全試合対戦カード・日程・放送予定

Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが9月2日(水)に開幕を迎える。
本記事では、今季ルヴァンカップの1stラウンドの全対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが9月2日(水)に開幕を迎える。
本記事では、今季ルヴァンカップの1stラウンドの全対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
試合No.
試合日時
対戦カード
試合会場
放送・配信
1
2026/9/2(水)
ヴァンラーレ八戸
プライフーズスタジアム
【テレビ】
2
2026/9/9(水)
松本山雅FC
サンプロ アルウィン
【テレビ】
3
2026/9/2(水)
ザスパ群馬
正田醤油スタジアム群馬
【テレビ】
4
2026/9/2(水)
ツエーゲン金沢
石川西部緑地公園陸上競技場
【テレビ】
5
2026/9/9(水)
栃木SC
カンセキスタジアムとちぎ
【テレビ】
6
2026/9/2(水)
テゲバジャーロ宮崎
いちご
7
2026/9/2(水)
FC琉球
沖縄県総合運動公園陸上競技場
【テレビ】
8
2026/9/2(水)
FC岐阜
岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜
【テレビ】
9
2026/9/2(水)
鹿児島ユナイテッドFC
白波スタジアム
【テレビ】
10
2026/9/2(水)
ギラヴァンツ北九州
ミクニワールドスタジアム北九州
【テレビ】
11
2026/9/2(水)
ロアッソ熊本
えがお健康スタジアム
【テレビ】
12
2026/9/9(水)
カマタマーレ讃岐
四国化成MEGLIOスタジアム
【テレビ】
13
2026/9/2(水)
SC相模原
相模原ギオンスタジアム
【テレビ】
14
2026/9/2(水)
FC大阪
たけびしスタジアム京都
【テレビ】
15
2026/9/2(水)
奈良クラブ
ロートフィールド奈良
【テレビ】
16
2026/9/9(水)
レイラック滋賀FC
平和堂HATOスタジアム
【テレビ】
17
2026/9/2(水)
レノファ山口FC
維新みらいふスタジアム
【テレビ】
18
2026/9/9(水)
高知ユナイテッドSC
GIKENスタジアム
【テレビ】
19
2026/9/2(水)
ガイナーレ鳥取
Axisバードスタジアム
【テレビ】
20
2026/9/2(水)
愛媛FC
ニンジニアスタジアム
【テレビ】
21
2026/9/9(水)
AC長野パルセイロ
長野Uスタジアム
【テレビ】
22
2026/9/9(水)
福島ユナイテッドFC
とうほう・みんなのスタジアム
【テレビ】
試合No.
試合日時
対戦カード
試合会場
放送・配信
23
2026/9/29(火)
試合No.1の勝者
未定
【テレビ】
24
2026/9/29(火)
試合No.2の勝者
未定
【テレビ】
25
2026/9/29(火)
試合No.4の勝者
未定
【テレビ】
26
2026/9/29(火)
試合No.5の勝者
未定
【テレビ】
27
2026/9/29(火)
試合No.6の勝者
未定
【テレビ】
28
2026/9/29(火)
試合No.7の勝者
未定
【テレビ】
29
2026/9/29(火)
試合No.9の勝者
未定
【テレビ】
30
2026/9/29(火)
試合No.10の勝者
未定
【テレビ】
31
2026/9/29(火)
試合No.11の勝者
未定
【テレビ】
32
2026/9/29(火)
試合No.12の勝者
未定
【テレビ】
33
2026/9/29(火)
試合No.14の勝者
未定
【テレビ】
34
2026/9/29(火)
試合No.15の勝者
未定
【テレビ】
35
2026/9/29(火)
試合No.17の勝者
未定
【テレビ】
36
2026/9/29(火)
試合No.18の勝者
未定
【テレビ】
37
2026/9/29(火)
試合No.20の勝者
未定
【テレビ】
38
2026/9/29(火)
試合No.21の勝者
未定
【テレビ】
※原則として、試合は下位リーグのクラブまたは同一リーグの場合は2025シーズンのリーグ戦下位クラブの本拠地で開催される。
試合No.
試合日時
対戦カード
試合会場
放送・配信
39
2026/10/14(水)
試合No.23の勝者
未定
【テレビ】
40
2026/10/14(水)
試合No.25の勝者
未定
【テレビ】
41
2026/10/14(水)
試合No.27の勝者
未定
【テレビ】
42
2026/10/14(水)
試合No.29の勝者
未定
【テレビ】
43
2026/10/14(水)
試合No.31の勝者
未定
【テレビ】
44
2026/10/14(水)
試合No.33の勝者
未定
【テレビ】
45
2026/10/14(水)
試合No.35の勝者
未定
【テレビ】
46
2026/10/14(水)
試合No.37の勝者
未定
【テレビ】
※原則として、試合は下位リーグのクラブまたは同一リーグの場合は2025シーズンのリーグ戦下位クラブの本拠地で開催される。
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試合No.
試合日時
対戦カード
試合会場
放送・配信
47
2026/10/28(水)
試合No.39の勝者
未定
【テレビ】
48
2026/10/28(水)
試合No.41の勝者
未定
【テレビ】
49
2026/10/28(水)
試合No.43の勝者
未定
【テレビ】
50
2026/10/28(水)
試合No.45の勝者
未定
【テレビ】
51
2026/10/3(土)
町田 ゼルビアFC
Gスタ
【テレビ】
52
2026/10/3(土)
柏レイソル
三協F柏
【テレビ】
※原則として、試合は下位リーグのクラブまたは同一リーグの場合は2025シーズンのリーグ戦下位クラブの本拠地で開催される。
Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。
チャンネル
月額料金
視聴可能試合
サッカーLIVEライト(Amazon)
2,350円(税込)
全65試合
スカパー！サッカーセット
2,480円(税込)
全65試合
2,910円(税込み)
1回戦5試合
1,320円(税込)
1回戦5試合
前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。
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