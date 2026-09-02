ルヴァンカップ2026-27 1stラウンドの全試合対戦カード・日程・放送予定

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル 月額料金 視聴可能試合 サッカーLIVEライト(Amazon)

（TVスマホ・タブレット・PC） 2,350円(税込)

※Amazonプライム会費別途 全65試合 スカパー！サッカーセット

（TV・スマホ・タブレット・PC） 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 全65試合 フジテレビONE/TWO/NEXT 2,910円(税込み) 1回戦5試合 FOD(Amazon) 1,320円(税込)

【9/2まで！】最初の1カ月・月額100円(税込) 1回戦5試合

ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。