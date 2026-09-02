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levain cup trophyGetty Images
Yuta Tokuma

ルヴァンカップ2026-27 1stラウンドの全試合対戦カード・日程・放送予定

YBC ルヴァンカップ
SC相模原 対 ジュビロ磐田
ヴァンラーレ八戸 対 栃木シティ
ザスパ群馬 対 アルビレックス新潟
鹿児島ユナイテッドFC 対 北海道コンサドーレ札幌
ツエーゲン金沢 対 FC今治
FC琉球 対 横浜FC
愛媛FC 対 ブラウブリッツ秋田
ロアッソ熊本 対 大分トリニータ
FC大阪 対 ヴァンフォーレ甲府
テゲバジャーロ宮崎 対 カターレ富山
ギラヴァンツ北九州 対 いわきFC
ガイナーレ鳥取 対 RB大宮アルディージャ
FC岐阜 対 徳島ヴォルティス
レノファ山口FC 対 藤枝MYFC
奈良クラブ 対 サガン鳥栖
レイラック滋賀FC 対 東京ヴェルディ
栃木SC 対 モンテディオ山形
AC長野パルセイロ 対 水戸ホーリーホック
カマタマーレ讃岐 対 ジェフユナイテッド千葉
松本山雅FC 対 湘南ベルマーレ
高知ユナイテッドSC 対 V・ファーレン長崎
福島ユナイテッドFC 対 ベガルタ仙台
浦和レッズ
ガンバ大阪
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
名古屋グランパス
清水エスパルス
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サガン鳥栖
北海道コンサドーレ札幌
FC東京
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湘南ベルマーレ
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川崎フロンターレ
ヴィッセル神戸
横浜FC
アルビレックス新潟
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
J1 リーグ
横浜F・マリノス
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愛媛FC
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FC今治
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カマタマーレ讃岐
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ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
RB大宮アルディージャ
カターレ富山
栃木シティ
高知ユナイテッドSC
レイラック滋賀FC

【Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ】2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンドの全対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが9月2日(水)に開幕を迎える。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事では、今季ルヴァンカップの1stラウンドの全対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。