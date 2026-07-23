しかし、なかには成立させるのがより難しい移籍もあり、毎夏のように長引くドラマが繰り広げられ、ときには移籍市場が閉じる直前まで続くこともある。今年も例外ではないが、ワールドカップによる市場の混乱の影響で、オフシーズンのこの段階で不透明な未来に直面しているビッグネームが例年より多いかもしれない。
では、次の動向がついに決着するにあたって、移籍市場後半に見出しを賑わせると予想される名前は誰なのか？ GOALが、いまだ自らの状況の解決を模索している10人の選手を取り上げる。
しかし、なかには成立させるのがより難しい移籍もあり、毎夏のように長引くドラマが繰り広げられ、ときには移籍市場が閉じる直前まで続くこともある。今年も例外ではないが、ワールドカップによる市場の混乱の影響で、オフシーズンのこの段階で不透明な未来に直面しているビッグネームが例年より多いかもしれない。
では、次の動向がついに決着するにあたって、移籍市場後半に見出しを賑わせると予想される名前は誰なのか？ GOALが、いまだ自らの状況の解決を模索している10人の選手を取り上げる。
2025-26シーズンにタイトルを獲得できなかったことで、フリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーを去るだろうと長らく推測されてきたが、これまでアルバレスを取り巻いてきたドラマを予想できた者は誰もいなかった。
ロベルト・レヴァンドフスキの後継となる9番を必要としているバルセロナが、アルバレスの最有力の移籍先とみられているが、アトレティコとブラウグラナの関係は転機を迎えた。バルサの関心に関する報道を受けて、アトレティコがラミン・ヤマルやペドリといった選手に対して侮辱的なオファーをしていたとソーシャルメディアで主張したのだ。それ以来、舌戦が勃発し、バルサのオファーはいまだにアトレティコの要求額を大きく下回っている。
火に油を注ぐ好機とみて、レアル・マドリーは6月上旬に、アトレティコがアルバレスに対する1億5000万ユーロのオファーを拒否したと発表したが、スペインでは多くの人がロス・ブランコスの入札は全く本気ではなく、むしろカタルーニャのライバルを怒らせることを意図したものだと考えている。
その間ずっと、アーセナルはアルバレスと関連づけられ続けており、ガナーズは昨季のプレミアリーグ制覇にもかかわらず、ヴィクトル・ギェケレシュからのアップグレードを望んでいる。アルバレス自身もメトロポリターノを去りたいという願望を口にしており、ディエゴ・シメオネは同胞のいない生活に備えていると報じられている。もっとも、アトレティコはアルバレスを売却しないと主張し続けているのだが。というわけで、この件はまだまだ続きそうだ。
ワールドカップが名だたるスーパースターたちに支配されていたにもかかわらず、それほど注目されていなかった選手が飛躍のトーナメントを楽しむ余地はまだ残されており、アイユーブ・ブアディはモロッコ代表での活躍で確実に自身の名を知らしめた。その結果、彼の将来はさらに注目を集めることとなったが、北米での華々しいデビュー以前から、すでにヨーロッパの名門クラブが彼の獲得へと列をなしていた。
パリ・サンジェルマンが、アーセナル、チェルシー、レアル・マドリーも含む争奪戦をリードしていると考えられていたが、今やマンチェスター・シティが18歳のミッドフィールダー獲得に向けてライバルたちを一歩リードしたようだ。ブアディはシティと個人条件で合意したと報じられているが、リールが提示する1億ユーロという要求額が、このプレミアリーグのクラブにとって障害となっている。
ワールドカップで注目を集めたもう一人のティーンエイジャー、ヤン・ディオマンデは、ここ半年近くにわたって移籍関連の噂を独占しており、ドイツでの目覚ましいデビューシーズンを経てRBライプツィヒを去ることは既定路線だと見られていた。
ブンデスリーガ最優秀新人賞に選ばれたディオマンデの心躍るようなウイングプレーは、彼をほぼすべてのヨーロッパのエリートクラブのターゲットにしたが、移籍市場が開くと、リヴァプールとPSGが最も有力な移籍先として浮上した。レッズはこの19歳の選手に対して8,000万ユーロのオファーをライプツィヒに拒否され、それによってPSGが豊富な攻撃陣にディオマンデを加える道が開けたように思われた。
しかし、ヨーロッパ王者によるこのコートジボワール代表選手の獲得は、ライプツィヒとの移籍金交渉が難航し、行き詰まっている。ライプツィヒはわずか12か月前にレガネスにその5分の1の金額を支払って彼を獲得したにもかかわらず、ディオマンデに対して少なくとも1億ユーロを要求している。
ディオマンデは最終的に売却されるだろうという自身の考えを示しているが、彼の将来をめぐる不確実性は数週間前よりも高まっている。
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ワールドカップで自らの存在を刻んだ選手たちが、このリストのテーマになりつつある。決勝トーナメントでエジプト戦とイングランド戦で終盤にゴールを決めたにもかかわらず、エンソ・フェルナンデスは、決勝での退場がアルゼンチンを敗北へと導く重要な役割を果たしたことで、2026年大会と永遠に結びつけられることになるだろう。
ニュージャージーでの退場は、フェルナンデスにとって波乱に満ちたシーズンの幕引きとなった。彼はチェルシーで時に輝きを放ったが、シーズンを通じてさまざまな局面でレアル・マドリーへの露骨な色目を使ったことで、ブルーズから2週間の出場停止処分を受けた。その後のシャビ・アロンソの監督就任によって彼の考えは変わったかもしれないが、過去12カ月の大半において、フェルナンデスがスタンフォード・ブリッジからの脱出を望んでいるように感じられたのは確かだ。
今夏これまでのチェルシーの補強動向は、彼らがそうした要求に応じようとしていることを示唆している。モーガン・ロジャーズの加入や、他のミッドフィルダーへの継続的な関心は、フェルナンデス抜きの未来を計画しているクラブの姿を描き出している。しかし、25歳の彼にとって唯一の問題は、マドリーが当初の関心を実現させることに乗り気ではないように見える点であり、ジョゼ・モウリーニョがブランコスのスカッドに自身の色を付けようとしている状況だ。
フェルナンデスの未来は、いまだ宙に浮いたままだ。日曜日の決勝で元ベンフィカの選手に激しく倒されたパウ・クバルシがそうであったように。
ニューカッスルはまたしても厳しい移籍市場を経験している。アンソニー・ゴードンとサンドロ・トナーリの退団に伴う失望に加え、ヨハン・マンザンビをアストン・ヴィラに、ビクトル・ムニョスをリヴァプールに横取りされたことで、その落胆はさらに深まった。したがって、さらなる主力選手を失う可能性があることは、ブルーノ・ギマランイスの将来に関する噂が高まる中、タインサイドにとって本当の懸念材料となっている。
マグパイズの象徴的なキャプテンは、セント・ジェームズ・パークを離れてアーセナルに加入したいという意向を明確にしており、アーセナルは6月下旬にギマランイスに対する当初の5500万ポンドのオファーを拒否された。ガナーズは移籍に向けた交渉を続けているが、ニューカッスルはこの夏すでに資金を調達しているため売却を迫られる状況にはなく、このブラジル代表選手の価値を1億ポンドに近い額と評価していると考えられている。
しかし、エディ・ハウが望まないのは、アレクサンデル・イサクの騒動の再来である。移籍を望むこのストライカーは、リヴァプールへの移籍交渉が期限当日まで長引く中、トレーニングを拒否した。したがって、この件はシーズン開幕前に何らかの形で解決されると予想される。
もし実現すれば、これは今夏、いや今世紀最大の移籍案件になるかもしれない。
バイエルン・ミュンヘンでのマイケル・オリーセの傑出したシーズンは、当然ながらフロレンティーノ・ペレスとレアル・マドリーの目に留まっており、欧州王者15回を誇るこのクラブが、オリーセをベルナベウに迎えるために2億2300万ユーロを支払い、彼を史上最も高額な選手にする意向であると広く報じられている。
このような取引は、PSGが2017年夏にネイマールを獲得するために支払った額を上回り、わずか2年余り前までクリスタル・パレスでプレーしていたオリーセを、世界的な知名度という点で全く新たな高みへと押し上げることになる。提示された金額にもかかわらず、バイエルンに売却を納得させるにはまだ相当な労力を要するだろう。24歳のオリーセは、バイエルンではアリアンツ・アレーナにおける新時代のリーダーになり得る存在と見なされているからだ。
キリアン・エンバペは、ワールドカップでフランス代表として共にプレーしていた際、オリーセにスペインの首都で自分に合流するよう説得を尽くしていた。そして、この選手がマドリー加入に前向きであるという見方が強まっている。移籍市場の歴史における決定的瞬間が、まさに起ころうとしているのかもしれない。
5月の時点では、マーカス・ラッシュフォードの将来にはほとんど疑問の余地がないように思われた。バルセロナへのシーズン限定のレンタル移籍中に、かつての最高に近い調子を取り戻したことで、カタルーニャのクラブがマンチェスター・ユナイテッドと交渉した契約に含まれる3000万ユーロの買い取りオプションを行使するだろうというのが大方の見方だった。
しかし、シーズンが終了してから2週間も経たないうちに、バルサはラッシュフォードのイングランド代表チームメイトであるアンソニー・ゴードンに大金を投じ、ラッシュフォードを残留させるつもりはないことがすぐに明らかになった。その後ワールドカップに出場していたが、ユナイテッドはまもなく彼の将来について決断を下す必要がある。
財政的な観点から見れば、ラッシュフォードを売却することがレッド・デビルズの最善の利益になるだろうが、この件についてマイケル・キャリックがどのような意見を持っているのか、かつての生え抜きの英雄をチームに含めたいと考えているのかはまだ明らかではない。ラッシュフォード自身も、この件についてまだ公の場で発言していない。
もし彼が別のクラブへ移籍するとすれば、ラッシュフォード獲得に最も強く関連付けられているクラブはトッテナムだが、オールド・トラッフォードに引き続き彼の将来がないことが明らかになれば、他のクラブが関心を示し始めても驚きではないだろう。
ワールドカップのゴールデンボールを受賞したロドリは、この夏にスペインを世界の栄光へと導き、バロンドールを受賞した最高の状態に戻った。彼が2024年に負った前十字靭帯（ACL）の負傷が永続的な衰えをもたらしたという見方をきっぱりと払拭した。そうした復調は、むしろこのマンチェスター・シティのミッドフィールダーの将来に焦点を当てた移籍報道をさらに増やすことになりそうだ。
レアル・マドリーはこの12か月間、ロドリと頻繁に結びつけられてきた。彼らはトニ・クロースの引退とルカ・モドリッチのその後の退団以来、彼らを苦しめてきた中盤の問題をついに解決することを目指している。ペレスはロドリの大ファンだと言われており、そのロドリはシティとの契約が残り1年となっている。
マドリーが注目のフリーエージェントを獲得する傾向があることを考えると、彼らは2027年にロドリ獲得に動くと予想されていた。しかし、無冠の2シーズンを経て、現在モウリーニョが指揮を執る中、彼らがスペイン代表スターの獲得を加速させる現実的な可能性がある。たとえそれがベルナベウの金庫を空にすることを意味するとしてもだ。
今回の移籍市場のこの段階としてはかなり意外なことに、ジョン・ストーンズ、レオン・ゴレツカ、ドゥシャン・ヴラホヴィッチをはじめ、注目度の高いフリーエージェント選手がまだ市場に何人か残っている。しかし、クラブのない選手たちの中で最も目を引く名前は、間違いなくモハメド・サラーだろう。彼は感情的なリヴァプールからの退団を経て、次なる一手を練っている。
サラーはワールドカップで印象的な活躍を見せ、エジプトはベスト16まで進出したが、アルゼンチンを相手にあと一歩及ばず敗退した。しかし大会がすでに過去のものとなった今、彼は自らの選択肢を検討し始めることができる。サラーはサウジ・プロリーグのクラブに加入するだろうという見方が長らくされてきたが、34歳の彼は、もし関心を寄せるクラブがあれば、ヨーロッパのトップチームでまだ貢献できると感じているかもしれない。
ボーンマスが最高の選手たちを売却する際に打撃を受けても立ち直る能力は非常に印象的だが、クラブ史上初めてヨーロッパの舞台への出場権を獲得した今、チェリーズが自分たちの至宝を手放すことを強いられない移籍市場を望んでいることは明白だ。しかし、アレックス・スコットの獲得に熱心なクラブの数を考えると、今夏彼らの根性が試されている。
このU-21イングランド代表は、昨シーズンにプレミアリーグで最もテンポを作り出すミッドフィルダーの一人として頭角を現し、その結果、スリーライオンズのA代表への招集を勝ち取った。今や、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルといったクラブが、自らの中盤を強化しようと、この22歳を追い求めている。
ボーンマスはスコットを新契約で引き留めるためにできる限りのことをしているが、その関心の重さはあまりにも大きく、彼らが跳ね返すには手に余るかもしれない。特に他のミッドフィルダーたちが天文学的な移籍金で移籍し続け、それを手にできないクラブがさらに必死になっているためだ。