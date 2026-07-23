2025-26シーズンにタイトルを獲得できなかったことで、フリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーを去るだろうと長らく推測されてきたが、これまでアルバレスを取り巻いてきたドラマを予想できた者は誰もいなかった。

ロベルト・レヴァンドフスキの後継となる9番を必要としているバルセロナが、アルバレスの最有力の移籍先とみられているが、アトレティコとブラウグラナの関係は転機を迎えた。バルサの関心に関する報道を受けて、アトレティコがラミン・ヤマルやペドリといった選手に対して侮辱的なオファーをしていたとソーシャルメディアで主張したのだ。それ以来、舌戦が勃発し、バルサのオファーはいまだにアトレティコの要求額を大きく下回っている。

火に油を注ぐ好機とみて、レアル・マドリーは6月上旬に、アトレティコがアルバレスに対する1億5000万ユーロのオファーを拒否したと発表したが、スペインでは多くの人がロス・ブランコスの入札は全く本気ではなく、むしろカタルーニャのライバルを怒らせることを意図したものだと考えている。

その間ずっと、アーセナルはアルバレスと関連づけられ続けており、ガナーズは昨季のプレミアリーグ制覇にもかかわらず、ヴィクトル・ギェケレシュからのアップグレードを望んでいる。アルバレス自身もメトロポリターノを去りたいという願望を口にしており、ディエゴ・シメオネは同胞のいない生活に備えていると報じられている。もっとも、アトレティコはアルバレスを売却しないと主張し続けているのだが。というわけで、この件はまだまだ続きそうだ。