【9月28日】サッカー日本代表 ベネズエラ戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定
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ベネズエラ戦の試合日時・キックオフ時間は？
キリンチャレンジカップ2026の日本代表vsベネズエラ代表は、2026年9月28日(月)に開催。キックオフは午後7時25分に予定されている。
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ベネズエラ戦の試合会場は？
9月28日(月)開催の日本代表vsベネズエラ代表は、日本国内での開催となり、広島県広島市にある「エディオンピースウイング広島」で開催される。
2024年2月に開場されたばかりのエディオンピースウイング広島は、2万8000人超の収容人数を誇る4万9000人超の収容人員を誇るサッカー専用スタジアム。サンフレッチェ広島やサンフレッチェ広島レジーナの本拠地としても使用される同スタジアムでは、2024年のワールドカップアジア2次予選シリア戦（5-0）で初めて日本代表戦が開催されて以来2度目の開催となる。
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ベネズエラ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
9月24日(木)に開催されるキリンチャレンジカップ2026 日本代表vsベネズエラ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』、『DAZN』でライブ配信を予定している。なお、DAZNでは、9月と10月の日本代表戦2試合を無料で配信する予定だ。
日本テレビ系列の放送では、実況を中野謙吾氏、サブアナを川畑一志氏、リポートを伊藤遼氏が務める。現時点で解説は発表されていない。
また、DAZNの解説・実況も未発表のままだ。
チャンネル
形態
中継時間
日本テレビ系列
テレビ
9月28日(月)
19:25～21:30
TVer
ネット
9月28日(月)
19:00～
ネット（無料）
9月28日(月)
19:25～
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ベネズエラ代表の基本情報・FIFAランキング
■基本情報
W杯出場：0回
最高成績：南米予選敗退
FIFAランキング：47位
日本戦戦績：5試合1勝3分1敗(5得点8失点)
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【一覧】ベネズエラ代表招集メンバー
Pos.
選手名
所属
GK
ジョエル・グラテロル
プエルト・カベージョ
GK
ホセ・コントレラス
バルセロナSC／エクアドル
GK
クリストファー・バレラ
デポルティーボ・ラ・グアイラ
GK
フランカルロス・ベニテス
カラカスFC
DF
ナウエル・フェラレシ
ボタフォゴ／ブラジル
DF
ジョルダン・オソリオ
デポルテス・トリマ／コロンビア
DF
ホン・アランブル
レアル・ソシエダ／スペイン
DF
クリスティアン・マクーン
レフスキ・ソフィア／ブルガリア
DF
テオ・キンテロ
スパルタ・ロッテルダム／オランダ
DF
ルイス・バルボ
シュトゥルム・グラーツ／オーストリア
DF
カルロス・ビバス
インテル・ボゴタ／コロンビア
DF
デルビン・アルフォンソ
デポルティーボ・タチラ
DF
アンドルスウ・アラウホ
ポリッシャ・ジトーミル／ウクライナ
DF
ロマン・デイビス
バレンシアU-19／スペイン
DF
フアン・ダビド・サンチェス
デポルティーボ・タチラ
DF
ビアンネイデル・タマヨ
ウニベルシダ・デ・チレ／チリ
MF
クリスティアン・カセレス
トゥールーズ／フランス
MF
ヤンヘル・エレーラ
レアル・ソシエダ／スペイン
MF
テラスコ・セゴビア
インテル・マイアミ／アメリカ
MF
ダニエル・ペレイラ
CFモントリオール／カナダ
MF
ウィケルマン・カルモナ
CFモントリオール／カナダ
MF
マルコ・リブラ
ボローニャ・プリマヴェーラ／イタリア
MF
セバスティアン・メンドーサ
カラボボFC
MF
ニコラ・プロフェタ
サントスU-20／ブラジル
FW
ジョンデル・カディス
武漢三鎮／中国
FW
グレイケル・メンドーサ
シャフタール・ドネツク／ウクライナ
FW
ダビド・マルティネス
ミッティラン／デンマーク
FW
ヘスス・ラミレス
チョルムFK／トルコ
FW
ケビン・ケルシー
レンジャーズ／スコットランド
FW
エンデル・エチェニケ
FCシンシナティ／アメリカ
FW
エドソン・トルトレロ
アメリカ・デ・カリ／コロンビア
FW
ジョバニー・ボリバル
カラマタ／ギリシャ
FW
ブライアン・カスティージョ
カラボボFC
FW
ジェルウィン・スルバラン
リーフェリング／オーストリア
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【一覧】日本代表招集メンバー
Pos.
選手名
所属
GK
早川 友基
鹿島アントラーズ
GK
小久保 玲央ブライアン
シント＝トロイデン／ベルギー
GK
鈴木 彩艶
アストン・ヴィラ／イングランド
DF
板倉 滉
ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ
DF
渡辺 剛
フェイエノールト／オランダ
DF 冨安 健洋 クリスタル・パレス／イングランド
DF
安藤 智哉
ザンクトパウリ／ドイツ
DF
伊藤 洋輝
バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
DF
瀬古 歩夢
ル・アーヴル／フランス
DF
鈴木 淳之介
コペンハーゲン／デンマーク
MF/FW
伊東 純也
ヘンク／ベルギー
MF/FW
鎌田 大地
クリスタル・パレス／イングランド
MF/FW
相馬 勇紀
FC町田ゼルビア
MF/FW
前田 大然
イプスウィッチ・タウン／イングランド
MF/FW
谷村 海那
横浜F・マリノス
MF/FW
堂安 律
アイントラハト・フランクフルト／ドイツ
MF/FW
上田 綺世
リール／フランス
MF/FW
田中 碧
リーズ・ユナイテッド／イングランド
MF/FW
中野 就斗
サンフレッチェ広島
MF/FW
中村 敬斗
リヨン／フランス
MF/FW
佐野 海舟
マインツ／ドイツ
MF/FW
熊坂 光希
柏レイソル
MF/FW
久保 建英
レアル・ソシエダ／スペイン
MF/FW
鈴木 唯人
フライブルク／ドイツ
MF/FW
田中 聡
シャルケ／ドイツ
MF/FW
松木 玖生
サウサンプトン／イングランド
MF/FW
佐野 航大
PSVアイントホーフェン／オランダ
MF/FW
塩貝 健人
ヴォルフスブルク／ドイツ
MF/FW
齋藤 俊輔
ウェステルロー／ベルギー
MF/FW
後藤 啓介
フライブルク／ドイツ
MF/FW
佐藤 龍之介
バレンシア／スペイン
監督
森保一
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※冨安健洋は負傷により離脱
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