【9月28日】サッカー日本代表 ベネズエラ戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

9月28日(月)開催の日本代表vsベネズエラ代表は、日本国内での開催となり、広島県広島市にある「エディオンピースウイング広島」で開催される。

2024年2月に開場されたばかりのエディオンピースウイング広島は、2万8000人超の収容人数を誇る4万9000人超の収容人員を誇るサッカー専用スタジアム。サンフレッチェ広島やサンフレッチェ広島レジーナの本拠地としても使用される同スタジアムでは、2024年のワールドカップアジア2次予選シリア戦（5-0）で初めて日本代表戦が開催されて以来2度目の開催となる。