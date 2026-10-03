【10月5日】サッカー日本代表 ニュージーランド戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定
- Getty Images
ニュージーランド戦の試合日時・キックオフ時間は？
キリンカップサッカー2026の日本代表vsニュージーランド代表は、2026年10月5日(月)に開催。キックオフは午後7時30分に予定されている。
- Getty Images
ニュージーランド戦の試合会場は？
10月5日(月)の日本代表vsニュージーランド代表は、日本国内での開催となり、東京都新宿区にある「国立競技場（MUFGスタジアム）」で行われる。
2020東京オリンピックに向けて2019年に開場された同スタジアムは、約6万8000人の収容人数を誇る。天皇杯決勝などの会場にもなる国立競技場では、これまでに日本代表戦が5試合開催された。日本代表は同スタジアムで3勝1分け1敗と勝ち越しており、直近はタイ、北朝鮮、ボリビアに勝利して3連勝を飾っている。
- DAZN
ニュージーランド戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vs代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『TVer』、『DAZN』、『ABEMAテレビ』でライブ配信を予定している。なお、『DAZN』では、9月・10月の日本代表戦2試合を無料ライブ配信を実施。ニュージーランド代表との一戦も無料ライブ配信の対象となる。
テレビ朝日系列の放送では、解説を元日本代表の松木安太郎氏と内田篤人氏、ピッチ解説を元日本代表の柿谷曜一朗氏、ゲストに影山優佳氏、ナビゲーターとして川平慈英氏、実況山崎弘喜氏、進行を三谷紬氏が務める。元日本代表の福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を齋藤慎太郎氏（TBSアナウンサー）が務める。
また、DAZNでは、解説を元日本代表の太田宏介、実況を野村明弘、ゲスト解説としてFC町田ゼルビアの黒田剛監督が務める予定だ。
ABEMAテレビでは、解説に元日本代表の坪井慶介氏、ゲスト解説をFC町田ゼルビアの昌子源、実況を下田恒幸氏、進行を小松正英氏が務める。
チャンネル
形態
中継時間
TBS系列
テレビ
10月5日(月)
19:00～21:35
TVer
ネット
10月5日(月)
19:00～21:35
DAZN
ネット
10月5日(月)
19:30～
ABEMA
ネット
10月5日(月)
18:30～
- Getty Images
ニュージーランド代表の基本情報・FIFAランキング
■基本情報
W杯出場：3回
最高成績：グループステージ
FIFAランキング：86位
日本戦戦績：6試合3勝3敗(8得点10失点)
- Getty Images
【一覧】ニュージーランド代表招集メンバー
▼GK
アレックス・ポールセン（マザーウェル／スコットランド）
マイケル・ウッド（オークランドFC）
ヘンリー・グレイ（ウェリントン・フェニックス）
▼DF
マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
ビル・トゥイロマ（ウェリントン・フェニックス）
タイラー・ビンドン（チャールトン・アスレティック／イングランド）
デイン・インガム（サバFC／マレーシア）
カラン・エリオット（オークランドFC）
サム・サットン（パース・グローリー／オーストラリア）
ダルトン・ウィルキンス（スナユスケ／デンマーク）
ジョージ・スタンガー（キルマーノック／スコットランド）
▼MF
イライジャ・ジャスト（スウォンジー・シティ／ウェールズ）
マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ／ウェールズ）
カラム・マッコワット（AGF／デンマーク）
ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）
アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
オーウェン・パーカー＝プライス（エルグリーテ／スウェーデン）
ラクラン・ベイリス（オークランドFC）
▼FW
クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）
ローガン・ロジャーソン（オークランドFC）
ジェシー・ランドール（ダンディー・ユナイテッド／スコットランド）
モーゼス・ダイアー（プノンペン・クラウン／カンボジア）
スティペ・ウキッチ（イストラ1961／クロアチア）
▼監督
ダレン・ベズリー
- Getty Images
【一覧】日本代表招集メンバー
▼GK
早川 友基（鹿島アントラーズ）
小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ） 冨安 健洋（クリスタル・パレス／イングランド） 安藤 智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）
鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）※追加招集
荒木隼人（サンフレッチェ広島）※追加招集
▼MF/FW
伊東 純也（ヘンク／ベルギー）
鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
谷村 海那（横浜F・マリノス）
堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
上田 綺世（リール／フランス）
田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中野 就斗（サンフレッチェ広島）
中村 敬斗（リヨン／フランス）
佐野 海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂 光希（柏レイソル）
久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）
田中 聡（シャルケ／ドイツ）
松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）
佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）
塩貝 健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
齋藤 俊輔（ウェステルロー／ベルギー）
後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）
佐藤 龍之介（バレンシア／スペイン）
▼監督
森保一
- (C)Getty Images
サッカー日本代表｜関連情報
日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。