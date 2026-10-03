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Yuta Tokuma

【10月5日】サッカー日本代表 ニュージーランド戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

親善試合
日本 対 ニュージーランド
日本
ニュージーランド

【サッカー日本代表 最新情報】キリンカップサッカー2026の日本代表vsニュージーランド代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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サッカー日本代表は2026年10月5日(月)にキリンカップサッカー2026でニュージーランド代表と対戦する。

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本記事では、日本代表vs​ニュージーランド代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。

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    ニュージーランド戦の試合日時・キックオフ時間は？

    キリンカップサッカー2026の日本代表vsニュージーランド代表は、2026年10月5日(月)に開催。キックオフは午後7時30分に予定されている。

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    ニュージーランド戦の試合会場は？

    10月5日(月)の日本代表vsニュージーランド代表は、日本国内での開催となり、東京都新宿区にある「国立競技場（MUFGスタジアム）」で行われる。

    2020東京オリンピックに向けて2019年に開場された同スタジアムは、約6万8000人の収容人数を誇る。天皇杯決勝などの会場にもなる国立競技場では、これまでに日本代表戦が5試合開催された。日本代表は同スタジアムで3勝1分け1敗と勝ち越しており、直近はタイ、北朝鮮、ボリビアに勝利して3連勝を飾っている。

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    ニュージーランド戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

    10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vs代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『TVer』、『DAZN』、『ABEMAテレビ』でライブ配信を予定している。なお、『DAZN』では、9月・10月の日本代表戦2試合を無料ライブ配信を実施。ニュージーランド代表との一戦も無料ライブ配信の対象となる。

    テレビ朝日系列の放送では、解説を元日本代表の松木安太郎氏と内田篤人氏、ピッチ解説を元日本代表の柿谷曜一朗氏、ゲストに影山優佳氏、ナビゲーターとして川平慈英氏、実況山崎弘喜氏、進行を三谷紬氏が務める。元日本代表の福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を齋藤慎太郎氏（TBSアナウンサー）が務める。

    また、DAZNでは、解説を元日本代表の太田宏介、実況を野村明弘、ゲスト解説としてFC町田ゼルビアの黒田剛監督が務める予定だ。

    ABEMAテレビでは、解説に元日本代表の坪井慶介氏、ゲスト解説をFC町田ゼルビアの昌子源、実況を下田恒幸氏、進行を小松正英氏が務める。

    チャンネル

    形態

    中継時間

    TBS系列

    テレビ

    10月5日(月)
    19:00～21:35

    TVer

    ネット

    10月5日(月)
    19:00～21:35

    DAZN

    ネット

    10月5日(月)
    19:30～

    ABEMA

    ネット

    10月5日(月)
    18:30～

    10月5日ニュージーランド戦はDAZNで無料ライブ配信！今すぐ視聴

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    ニュージーランド代表の基本情報・FIFAランキング

    ■基本情報

    W杯出場：3回
    最高成績：グループステージ
    FIFAランキング：86位
    日本戦戦績：6試合3勝3敗(8得点10失点)

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    【一覧】ニュージーランド代表招集メンバー

    ▼GK
    アレックス・ポールセン（マザーウェル／スコットランド）
    マイケル・ウッド（オークランドFC）
    ヘンリー・グレイ（ウェリントン・フェニックス）

    ▼DF
    マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
    ビル・トゥイロマ（ウェリントン・フェニックス）
    タイラー・ビンドン（チャールトン・アスレティック／イングランド）
    デイン・インガム（サバFC／マレーシア）
    カラン・エリオット（オークランドFC）
    サム・サットン（パース・グローリー／オーストラリア）
    ダルトン・ウィルキンス（スナユスケ／デンマーク）
    ジョージ・スタンガー（キルマーノック／スコットランド）

    ▼MF
    イライジャ・ジャスト（スウォンジー・シティ／ウェールズ）
    マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ／ウェールズ）
    カラム・マッコワット（AGF／デンマーク）
    ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）
    アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
    オーウェン・パーカー＝プライス（エルグリーテ／スウェーデン）
    ラクラン・ベイリス（オークランドFC）

    ▼FW
    クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
    ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）
    ローガン・ロジャーソン（オークランドFC）
    ジェシー・ランドール（ダンディー・ユナイテッド／スコットランド）
    モーゼス・ダイアー（プノンペン・クラウン／カンボジア）
    スティペ・ウキッチ（イストラ1961／クロアチア）

    ▼監督
    ダレン・ベズリー

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    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▼GK
    早川 友基（鹿島アントラーズ）
    小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
    鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▼DF
    板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
    渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
    冨安 健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
    安藤 智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
    伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
    望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）※追加招集
    荒木隼人（サンフレッチェ広島）※追加招集

    ▼MF/FW
    伊東 純也（ヘンク／ベルギー）
    鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）
    相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
    前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
    谷村 海那（横浜F・マリノス）
    堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
    上田 綺世（リール／フランス）
    田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    中野 就斗（サンフレッチェ広島）
    中村 敬斗（リヨン／フランス）
    佐野 海舟（マインツ／ドイツ）
    熊坂 光希（柏レイソル）
    久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
    鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）
    田中 聡（シャルケ／ドイツ）
    松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）
    佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）
    塩貝 健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
    齋藤 俊輔（ウェステルロー／ベルギー）
    後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）
    佐藤 龍之介（バレンシア／スペイン）

    ▼監督
    森保一

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