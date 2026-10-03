【10月5日】サッカー日本代表 ニュージーランド戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

10月5日(月)の日本代表vsニュージーランド代表は、日本国内での開催となり、東京都新宿区にある「国立競技場（MUFGスタジアム）」で行われる。

2020東京オリンピックに向けて2019年に開場された同スタジアムは、約6万8000人の収容人数を誇る。天皇杯決勝などの会場にもなる国立競技場では、これまでに日本代表戦が5試合開催された。日本代表は同スタジアムで3勝1分け1敗と勝ち越しており、直近はタイ、北朝鮮、ボリビアに勝利して3連勝を飾っている。