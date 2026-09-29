【10月1日】サッカー日本代表 エクアドル戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

10月1日(木)の日本代表vsエクアドル代表は、日本国内での開催となり、神奈川県の横浜国際総合競技場で行われる。

横浜F・マリノスの本拠地として知られ、「日産スタジアム」として普段はJリーグの試合が開催。今回はキリンカップサッカーの開催地として2試合が連続して行われる。



