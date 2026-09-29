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Kyoya Saito

【10月1日】サッカー日本代表 エクアドル戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

日本
日本 対 エクアドル
エクアドル
親善試合

【サッカー日本代表 最新情報】キリンカップサッカー2026の日本代表vsエクアドル代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

サッカー日本代表は2026年10月1日(木)にキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。

本記事では、日本代表vs​エクアドル代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。

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    エクアドル戦の試合日時・キックオフ時間は？

    キリンカップサッカー2026の日本代表vs代表は、2026年10月1日(木)に開催。キックオフは午後7時10分に予定されている。


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  • yokohama(C)Getty Images

    エクアドル戦の試合会場は？

    10月1日(木)の日本代表vsエクアドル代表は、日本国内での開催となり、神奈川県の横浜国際総合競技場で行われる。

    横浜F・マリノスの本拠地として知られ、「日産スタジアム」として普段はJリーグの試合が開催。今回はキリンカップサッカーの開催地として2試合が連続して行われる。


  • japan-doan(C)Getty Images

    エクアドル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

    10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vs代表は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』でライブ配信を予定している。

    TBS系列の放送では、解説を元日本代表の福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を齋藤慎太郎氏（TBSアナウンサー）が務める。

    チャンネル

    形態

    中継時間

    TBS系列

    テレビ

    10月1日(木)
    18:30～21:05

    TVer

    ネット

    9月24日(木)
    18:30～21:05

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  • FBL-KOR-ECUAFP

    エクアドル代表の基本情報・FIFAランキング

    ■基本情報

    W杯出場：5回
    最高成績：ベスト16(2006)
    FIFAランキング：26位
    日本戦戦績：2試合2敗(0得点4失点)


  • South Korea v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    【一覧】エクアドル代表招集メンバー

    ▼GK
    ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
    エルナン・ガリンデス（ウラカン/アルゼンチン）
    モイセス・ラミレス（AEキフィシア/ギリシャ）

    ▼DF
    アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
    フェリックス・トーレス（インテルナシオナル/ブラジル）
    フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ/MLS）
    ジャクソン・ポロソ（ティフアナ/メキシコ）
    ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンティーノ/ブラジル）
    レオナルド・レアルペ（ファマリカン/ポルトガル）
    ペルビス・エストゥピニャン（ミラン/イタリア）
    ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン/フランス）

    ▼MF
    アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
    アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
    アンソニー・バレンシア（フラメンゴ/ブラジル）
    デニル・カスティージョ（ミッティラン/デンマーク）
    ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ/ブラジル）
    ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ/イングランド）
    ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ/チェコ）
    ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
    ケニー・アロヨ（クルゼイロ/ブラジル）
    ニルソン・アングロ（サンダーランド/イングランド）
    ペドロ・ビテ（UNAMプーマス/メキシコ）

    ▼FW
    ジョン・イェボア（ヴェネツィア/イタリア）
    ジョルディ・カイセド（ウラカン/アルゼンチン）
    フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド/イングランド）
    ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）

    ▼サポートメンバー
    DF：デインナー・オルドニェス（インディペンディエンテ・デル・バジェ）

  • japan(C)Getty Images

    【一覧】日本代表招集メンバー

    Pos.

    選手名

    所属

    GK

    早川 友基

    鹿島アントラーズ

    GK

    小久保 玲央ブライアン

    シント＝トロイデン／ベルギー

    GK

    鈴木 彩艶

    アストン・ヴィラ／イングランド

    DF

    板倉 滉

    ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ

    DF

    渡辺 剛

    フェイエノールト／オランダ

    DF

    冨安 健洋

    クリスタル・パレス／イングランド

    DF

    安藤 智哉

    ザンクトパウリ／ドイツ

    DF

    伊藤 洋輝

    バイエルン・ミュンヘン／ドイツ

    DF

    瀬古 歩夢

    ル・アーヴル／フランス

    DF

    鈴木 淳之介

    コペンハーゲン／デンマーク

    MF/FW

    伊東 純也

    ヘンク／ベルギー

    MF/FW

    鎌田 大地

    クリスタル・パレス／イングランド

    MF/FW

    相馬 勇紀

    FC町田ゼルビア

    MF/FW

    前田 大然

    イプスウィッチ・タウン／イングランド

    MF/FW

    谷村 海那

    横浜F・マリノス

    MF/FW

    堂安 律

    アイントラハト・フランクフルト／ドイツ

    MF/FW

    上田 綺世

    リール／フランス

    MF/FW

    田中 碧

    リーズ・ユナイテッド／イングランド

    MF/FW

    中野 就斗

    サンフレッチェ広島

    MF/FW

    中村 敬斗

    リヨン／フランス

    MF/FW

    佐野 海舟

    マインツ／ドイツ

    MF/FW

    熊坂 光希

    柏レイソル

    MF/FW

    久保 建英

    レアル・ソシエダ／スペイン

    MF/FW

    鈴木 唯人

    フライブルク／ドイツ

    MF/FW

    田中 聡

    シャルケ／ドイツ

    MF/FW

    松木 玖生

    サウサンプトン／イングランド

    MF/FW

    佐野 航大

    PSVアイントホーフェン／オランダ

    MF/FW

    塩貝 健人

    ヴォルフスブルク／ドイツ

    MF/FW

    齋藤 俊輔

    ウェステルロー／ベルギー

    MF/FW

    後藤 啓介

    フライブルク／ドイツ

    MF/FW

    佐藤 龍之介

    バレンシア／スペイン

    監督

    森保一

    -

  • サッカー日本代表｜関連情報

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