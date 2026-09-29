【10月1日】サッカー日本代表 エクアドル戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカー日本代表は2026年10月1日(木)にキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsエクアドル代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
サッカー日本代表は2026年10月1日(木)にキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsエクアドル代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
キリンカップサッカー2026の日本代表vs代表は、2026年10月1日(木)に開催。キックオフは午後7時10分に予定されている。
10月1日(木)の日本代表vsエクアドル代表は、日本国内での開催となり、神奈川県の横浜国際総合競技場で行われる。
横浜F・マリノスの本拠地として知られ、「日産スタジアム」として普段はJリーグの試合が開催。今回はキリンカップサッカーの開催地として2試合が連続して行われる。
10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vs代表は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』でライブ配信を予定している。
TBS系列の放送では、解説を元日本代表の福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を齋藤慎太郎氏（TBSアナウンサー）が務める。
チャンネル
形態
中継時間
TBS系列
テレビ
10月1日(木)
TVer
ネット
9月24日(木)
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W杯出場：5回
最高成績：ベスト16(2006)
FIFAランキング：26位
日本戦戦績：2試合2敗(0得点4失点)
▼GK
ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
エルナン・ガリンデス（ウラカン/アルゼンチン）
モイセス・ラミレス（AEキフィシア/ギリシャ）
▼DF
アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
フェリックス・トーレス（インテルナシオナル/ブラジル）
フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ/MLS）
ジャクソン・ポロソ（ティフアナ/メキシコ）
ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンティーノ/ブラジル）
レオナルド・レアルペ（ファマリカン/ポルトガル）
ペルビス・エストゥピニャン（ミラン/イタリア）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン/フランス）
▼MF
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ/ブラジル）
アンソニー・バレンシア（フラメンゴ/ブラジル）
デニル・カスティージョ（ミッティラン/デンマーク）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ/ブラジル）
ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ/イングランド）
ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ/チェコ）
ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
ケニー・アロヨ（クルゼイロ/ブラジル）
ニルソン・アングロ（サンダーランド/イングランド）
ペドロ・ビテ（UNAMプーマス/メキシコ）
▼FW
ジョン・イェボア（ヴェネツィア/イタリア）
ジョルディ・カイセド（ウラカン/アルゼンチン）
フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド/イングランド）
ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）
▼サポートメンバー
DF：デインナー・オルドニェス（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
Pos.
選手名
所属
GK
早川 友基
鹿島アントラーズ
GK
小久保 玲央ブライアン
シント＝トロイデン／ベルギー
GK
鈴木 彩艶
アストン・ヴィラ／イングランド
DF
板倉 滉
ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ
DF
渡辺 剛
フェイエノールト／オランダ
DF
冨安 健洋
クリスタル・パレス／イングランド
DF
安藤 智哉
ザンクトパウリ／ドイツ
DF
伊藤 洋輝
バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
DF
瀬古 歩夢
ル・アーヴル／フランス
DF
鈴木 淳之介
コペンハーゲン／デンマーク
MF/FW
伊東 純也
ヘンク／ベルギー
MF/FW
鎌田 大地
クリスタル・パレス／イングランド
MF/FW
相馬 勇紀
FC町田ゼルビア
MF/FW
前田 大然
イプスウィッチ・タウン／イングランド
MF/FW
谷村 海那
横浜F・マリノス
MF/FW
堂安 律
アイントラハト・フランクフルト／ドイツ
MF/FW
上田 綺世
リール／フランス
MF/FW
田中 碧
リーズ・ユナイテッド／イングランド
MF/FW
中野 就斗
サンフレッチェ広島
MF/FW
中村 敬斗
リヨン／フランス
MF/FW
佐野 海舟
マインツ／ドイツ
MF/FW
熊坂 光希
柏レイソル
MF/FW
久保 建英
レアル・ソシエダ／スペイン
MF/FW
鈴木 唯人
フライブルク／ドイツ
MF/FW
田中 聡
シャルケ／ドイツ
MF/FW
松木 玖生
サウサンプトン／イングランド
MF/FW
佐野 航大
PSVアイントホーフェン／オランダ
MF/FW
塩貝 健人
ヴォルフスブルク／ドイツ
MF/FW
齋藤 俊輔
ウェステルロー／ベルギー
MF/FW
後藤 啓介
フライブルク／ドイツ
MF/FW
佐藤 龍之介
バレンシア／スペイン
監督
森保一
-
日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。