【11月14日】サッカー日本代表 ブラジル戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsブラジル代表の試合日程やキックオフ時間、メンバー、中継予定を紹介する。
サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsブラジル代表の試合日程やキックオフ時間、メンバー、中継予定を紹介する。
「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、2026年11月14日(土)に開催。キックオフは現地時間午後6時15分の予定だ。日本は現地よりも1時間進んでいるため、同日午後7時15分に試合開始が予定されている。
11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、シンガポールのカラン地区にある「シンガポール国立競技場（シンガポールナショナルスタジアム）」で開催される。
2014年に新設された同スタジアムは、収容人員5万5000人を誇る世界最大級のドームスタジアムだ。シンガポール代表の本拠地としても使用されており、シーズンオフには欧州のビッグクラブの親善試合も催されている。また、日本代表は2014年のブラジル代表戦（0-4で敗戦）をはじめ、2試合を同会場でプレーしており、通算成績1勝1敗だ。また、同スタジアムでは11月のブラジル戦とパラグアイ戦の両試合が開催される予定だ。
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W杯出場：23回
最高成績：優勝5回(1958,1962,1970,1994,2002)
FIFAランキング：6位
日本戦戦績：15試合12勝2分け1敗(39得点9失点)
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
ペドロ・モリスコ（コリチーバ）
ルーカス・ペリ（トリノ／イタリア）
▼DF
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ（ローマ／イタリア）
カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
ジャイル・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）
ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）
▼MF
ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）
ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ／イングランド）
アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）
アンドレ（コリンチャンス）
マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）
▼FW
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）
アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）
アラン（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼監督
カルロ・アンチェロッティ
▼GK
早川 友基（鹿島アントラーズ）
小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
町田 浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）
中野 就斗（サンフレッチェ広島）
菅原 由勢（カリアリ／イタリア）
鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
伊東 純也（ヘンク／ベルギー）
南野 拓実（モナコ／フランス）
鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）
坂元 達裕（コヴェントリー・シティ／イングランド）
相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
小川 航基（FC町田ゼルビア）
前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村 敬斗（リヨン／フランス）
佐野 海舟（マインツ／ドイツ）
久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）
松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）
佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）
福田 師王（カールスルーエ／ドイツ）
後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）
▼監督
森保一
日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。