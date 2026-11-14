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Yuta Tokuma

【11月14日】サッカー日本代表 ブラジル戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

日本 対 ブラジル
日本
ブラジル
親善試合

【サッカー日本代表 最新情報】国際親善試合の日本代表vsブラジル代表の試合日程、キックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表vs​ブラジル代表の試合日程やキックオフ時間、メンバー、中継予定を紹介する。

  • japan_brazilGetty Images

    ブラジル戦の試合日時・キックオフ時間は？

    「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、2026年11月14日(土)に開催。キックオフは現地時間午後6時15分の予定だ。日本は現地よりも1時間進んでいるため、同日午後7時15分に試合開始が予定されている。

  • singapore_national_stadiumGetty Images

    ブラジル戦の試合会場は？

    11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、シンガポールのカラン地区にある「シンガポール国立競技場（シンガポールナショナルスタジアム）」で開催される。

    2014年に新設された同スタジアムは、収容人員5万5000人を誇る世界最大級のドームスタジアムだ。シンガポール代表の本拠地としても使用されており、シーズンオフには欧州のビッグクラブの親善試合も催されている。また、日本代表は2014年のブラジル代表戦（0-4で敗戦）をはじめ、2試合を同会場でプレーしており、通算成績1勝1敗だ。また、同スタジアムでは11月のブラジル戦とパラグアイ戦の両試合が開催される予定だ。

  • Japan soccer 202611 u-nextU-NEXT

    ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

    11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。

    チャンネル

    形態

    中継時間

    テレビ朝日系列

    テレビ

    11月14日(土)
    18:30～21:15

    U-NEXT

    ネット

    11月14日(土)
    18:30～

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  • brazilGetty Images

    ブラジル代表の基本情報・FIFAランキング

    ■基本情報

    W杯出場：23回
    最高成績：優勝5回(1958,1962,1970,1994,2002)
    FIFAランキング：6位
    日本戦戦績：15試合12勝2分け1敗(39得点9失点)

  • brazil Getty Images

    【一覧】ブラジル代表招集メンバー

    ▼GK
    ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
    ペドロ・モリスコ（コリチーバ）
    ルーカス・ペリ（トリノ／イタリア）

    ▼DF
    ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
    ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
    ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
    ウェズレイ（ローマ／イタリア）
    カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
    ジャイル・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
    アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）
    ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）
    ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）

    ▼MF
    ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）
    ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ／イングランド）
    アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）
    アンドレ（コリンチャンス）
    マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）

    ▼FW
    ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
    ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
    エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）
    エステヴァン（チェルシー／イングランド）
    ハイアン（ボーンマス／イングランド）
    アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）
    アラン（マンチェスター・シティ／イングランド）

    ▼監督
    カルロ・アンチェロッティ

  • japan team photo-20261005(C)Getty Images

    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▼GK
    早川 友基（鹿島アントラーズ）
    小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
    鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▼DF
    板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
    渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
    町田 浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
    伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    中野 就斗（サンフレッチェ広島）
    菅原 由勢（カリアリ／イタリア）
    鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

    ▼MF/FW
    伊東 純也（ヘンク／ベルギー）
    南野 拓実（モナコ／フランス）
    鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）
    坂元 達裕（コヴェントリー・シティ／イングランド）
    相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
    小川 航基（FC町田ゼルビア）
    前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
    堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
    田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    中村 敬斗（リヨン／フランス）
    佐野 海舟（マインツ／ドイツ）
    久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
    鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）
    松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）
    佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）
    福田 師王（カールスルーエ／ドイツ）
    後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）

    ▼監督
    森保一

  • 20261005-ajian-games-final-japan-korea©Hiroyuki Sato

    サッカー日本代表｜関連情報

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