【11月14日】サッカー日本代表 ブラジル戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、シンガポールのカラン地区にある「シンガポール国立競技場（シンガポールナショナルスタジアム）」で開催される。

2014年に新設された同スタジアムは、収容人員5万5000人を誇る世界最大級のドームスタジアムだ。シンガポール代表の本拠地としても使用されており、シーズンオフには欧州のビッグクラブの親善試合も催されている。また、日本代表は2014年のブラジル代表戦（0-4で敗戦）をはじめ、2試合を同会場でプレーしており、通算成績1勝1敗だ。また、同スタジアムでは11月のブラジル戦とパラグアイ戦の両試合が開催される予定だ。