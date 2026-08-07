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Tsutomu Maeda

2026-27シーズンのJ3優勝予想ランキング｜オッズで見る昇格有力チームは？

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明治安田J3リーグ2026-27の優勝予想ランキングを紹介。スポーツくじ『WINNER』の最新オッズから見るJ2昇格候補はどのクラブ？

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※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
※昨季順位は2025シーズン(通常シーズン)