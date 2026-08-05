Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
j.leagueGetty Images
Yuta Tokuma

明治安田Jリーグ2026-27 開幕カード・試合日程一覧

J1 リーグ
J2 リーグ
J3 リーグ
横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ
ガンバ大阪 対 浦和レッズ
名古屋グランパス 対 清水エスパルス
セレッソ大阪 対 ファジアーノ岡山
柏レイソル 対 水戸ホーリーホック
FC東京 対 FC町田ゼルビア
アビスパ福岡 対 ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島 対 ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ 対 川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎 対 京都サンガF.C.
北海道コンサドーレ札幌 対 徳島ヴォルティス
藤枝MYFC 対 ベガルタ仙台
ヴァンラーレ八戸 対 カターレ富山
テゲバジャーロ宮崎 対 横浜FC
大分トリニータ 対 湘南ベルマーレ
ジュビロ磐田 対 ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ 対 アルビレックス新潟
サガン鳥栖 対 ヴァンフォーレ甲府
いわきFC 対 FC今治
モンテディオ山形 対 栃木シティ
アルビレックス新潟
アビスパ福岡
ブラウブリッツ秋田
セレッソ大阪
愛媛FC
ファジアーノ岡山
FC岐阜
FC大阪
FC琉球
FC東京
藤枝MYFC
福島ユナイテッドFC
ガイナーレ鳥取
ガンバ大阪
ギラヴァンツ北九州
北海道コンサドーレ札幌
FC今治
いわきFC
ジェフユナイテッド千葉
ジュビロ磐田
鹿児島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐
鹿島アントラーズ
柏レイソル
カターレ富山
川崎フロンターレ
京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア
松本山雅FC
水戸ホーリーホック
モンテディオ山形
AC長野パルセイロ
名古屋グランパス
奈良クラブ
大分トリニータ
RB大宮アルディージャ
レノファ山口FC
ロアッソ熊本
サガン鳥栖
サンフレッチェ広島
SC相模原
清水エスパルス
湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎
ザスパ群馬
栃木SC
徳島ヴォルティス
東京ヴェルディ
浦和レッズ
ヴァンラーレ八戸
ベガルタ仙台
ヴァンフォーレ甲府
ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎
横浜FC
横浜F・マリノス
ツエーゲン金沢
高知ユナイテッドSC
栃木シティ
MIOびわこ滋賀

【明治安田Jリーグ】秋春制に移行した明治安田Jリーグの2026-27シーズンが開幕。J1リーグ、J2リーグ、J3リーグの開幕カードを紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得

明治安田Jリーグの新シーズンがいよいよ開幕する。秋春制に移行した新シーズンは、8月7日(金)に開催される横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの一戦でスタートする。

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

本記事では、J1リーグ、J2リーグ、J3リーグの全開幕カードを紹介する。