あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
el 3rd fixture japanese playersGetty Images
Yuta Tokuma

ヨーロッパリーグ出場日本人選手の試合予定は？10月23日に第3戦が開催

アララト＝アルメニア 対 AZアルクマール
アララト＝アルメニア
AZアルクマール
UEFAヨーロッパリーグ
ユニオン・サン＝ジロワーズ 対 ハポエル・ベエルシェバ
ユニオン・サン＝ジロワーズ
ハポエル・ベエルシェバ
NKツェリェ 対 RBザルツブルク
NKツェリェ
RBザルツブルク
ベシクタシュ 対 クリスタル・パレス
ベシクタシュ
クリスタル・パレス
ホッフェンハイム 対 リヨン
ホッフェンハイム
リヨン
リールストロム 対 レアル・ソシエダ
リールストロム
レアル・ソシエダ
ヤギエロニア・ビャウィストク 対 アンデルレヒト
ヤギエロニア・ビャウィストク
アンデルレヒト
久保建英
中村敬斗
鎌田大地
冨安健洋
北野颯太
町田浩樹
毎熊晟矢
市原吏音
小林祐希
ハーフナー・ニッキ

【UEFAヨーロッパリーグ】2026ｰ27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節の日本人選手の試合日程を紹介する。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）は、日本時間2026年10月23日(金)にリーグフェーズ第3節が開催される。今節には、町田浩樹所属のホッフェンハイムと中村敬斗所属のリヨンによる日本人対決などが予定されている。

ELはWOWOWで視聴！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

本記事では、ELリーグフェーズ第3節の日本人選手出場予定の試合日程や放送・配信予定を紹介する。