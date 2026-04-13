チャンピオンズリーグ優勝予想ランキング！ベスト8チームで最も王者に近いのは？

2025-シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト8が出揃い、準々決勝ファーストレグが終了。セカンドレグを前に優勝に最も近いクラブはどこだろうか。

本記事では、オッズに基づく今季CLの優勝予想を行う。

※オッズは『bet365』を参照（2026年4月10日更新）

※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。また、日本ではブックメーカーでの賭博行為は犯罪です。