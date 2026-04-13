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Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ優勝予想ランキング！ベスト8チームで最も王者に近いのは？

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP
アーセナル
守田英正
レアル・マドリー
バイエルン
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン
リヴァプール
伊藤洋輝
遠藤航

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝ファーストレグが終了。現時点で最も優勝に近いクラブをオッズを基に紹介する。

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2025-シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト8が出揃い、準々決勝ファーストレグが終了。セカンドレグを前に優勝に最も近いクラブはどこだろうか。

本記事では、オッズに基づく今季CLの優勝予想を行う。

※オッズは『bet365』を参照（2026年4月10日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。また、日本ではブックメーカーでの賭博行為は犯罪です。

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