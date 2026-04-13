チャンピオンズリーグ優勝予想ランキング！ベスト8チームで最も王者に近いのは？

2025-シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト8が出揃い、準々決勝ファーストレグが終了。セカンドレグを前に優勝に最も近いクラブはどこだろうか。
本記事では、オッズに基づく今季CLの優勝予想を行う。
※オッズは『bet365』を参照（2026年4月10日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。また、日本ではブックメーカーでの賭博行為は犯罪です。
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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2025-シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト8が出揃い、準々決勝ファーストレグが終了。セカンドレグを前に優勝に最も近いクラブはどこだろうか。
本記事では、オッズに基づく今季CLの優勝予想を行う。
※オッズは『bet365』を参照（2026年4月10日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。また、日本ではブックメーカーでの賭博行為は犯罪です。
準々決勝1stレグ結果：●0-1 vsアーセナル
準々決勝1stレグ結果：●0-2 vsパリ・サンジェルマン
準々決勝1stレグ結果：●1-2 vsバイエルン・ミュンヘン
準々決勝1stレグ結果：●0-2 vsアトレティコ・マドリード
準々決勝1stレグ結果：○2-0 vsバルセロナ
準々決勝1stレグ結果：○2-0 vsリヴァプール
準々決勝1stレグ結果：○2-1 vsレアル・マドリード
準々決勝1stレグ結果：○1-0 vsスポルティングCP
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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