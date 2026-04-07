キックオフ：2026年4月8日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

レアル・マドリードと伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で激突する。

史上最多となる15度のCL制覇を誇るレアル・マドリードだが、今季も再びトップ8入りを逃す。それでもプレーオフでベンフィカを退け、ラウンド16では宿敵マンチェスター・シティ相手に2試合合計5-1で勝利した。アルベロアの下で安定感を取り戻したチームは、昨季苦杯をなめた準々決勝ではバイエルンと対戦する。直近の直接対決9試合で負けなしと近年得意とする相手に対してこの試合でもベルナベウで強さを見せつけることができるか。負傷者を抱える守備陣に不安がある中、自慢の攻撃陣の躍動に期待がかかる。

対するバイエルンは、リーグフェーズをアーセナルに次ぐ2位で通過。ラウンド16では難敵アタランタ相手に敵地で6-1の完勝を収めたりと、2試合合計10-2で勝利して準々決勝にコマを進めた。7季連続でベスト8進出を決めたチームだが、近年はこの準々決勝が鬼門に。さらに、対戦するレアル・マドリード相手を苦手としており、90分間で勝利したのは2012年にまでさかのぼる。それでも、今季は公式戦2敗のみとコンパニの下で安定した戦いを見せており、自信を持って敵地での一戦に臨めそうだ。また、この試合で伊藤にチャンスが訪れるかにも注目だ。