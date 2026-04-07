レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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レアル・マドリードvsバイエルン｜見どころ
キックオフ：2026年4月8日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
レアル・マドリードと伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で激突する。
史上最多となる15度のCL制覇を誇るレアル・マドリードだが、今季も再びトップ8入りを逃す。それでもプレーオフでベンフィカを退け、ラウンド16では宿敵マンチェスター・シティ相手に2試合合計5-1で勝利した。アルベロアの下で安定感を取り戻したチームは、昨季苦杯をなめた準々決勝ではバイエルンと対戦する。直近の直接対決9試合で負けなしと近年得意とする相手に対してこの試合でもベルナベウで強さを見せつけることができるか。負傷者を抱える守備陣に不安がある中、自慢の攻撃陣の躍動に期待がかかる。
対するバイエルンは、リーグフェーズをアーセナルに次ぐ2位で通過。ラウンド16では難敵アタランタ相手に敵地で6-1の完勝を収めたりと、2試合合計10-2で勝利して準々決勝にコマを進めた。7季連続でベスト8進出を決めたチームだが、近年はこの準々決勝が鬼門に。さらに、対戦するレアル・マドリード相手を苦手としており、90分間で勝利したのは2012年にまでさかのぼる。それでも、今季は公式戦2敗のみとコンパニの下で安定した戦いを見せており、自信を持って敵地での一戦に臨めそうだ。また、この試合で伊藤にチャンスが訪れるかにも注目だ。
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レアル・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ルニン
■DF
ミリトン、リュディガー、ハイセン、ガルシア
■MF
バルベルデ、チュアメニ、ギュレル、ピタルチ
■FW
エンバペ、ヴィニシウス
■監督
アルベロア
累積リーチ：ヴィニシウス、カレーラス、ハイセン、ロドリゴ、チュアメニ、ベリンガム、エンバペ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：メンディ、ロドリゴ、セバージョス、クルトワ
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ニャブリ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：ライマー、ウパメカノ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ウルライヒ
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レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜注目選手
■レアル・マドリード | ヴィニシウス・ジュニオール
レアル・マドリードの注目はヴィニシウス。若くから世界的なビッグクラブでプレーし、2年前のCL優勝に大きく貢献した同選手は、近年パフォーマンスを落としていた。それでも、アルベロア就任を機に復調し、直近のCL4試合で4得点1アシストと好調だ。
エンバペ不在の中、エースとしてマンチェスター・シティ撃破に貢献したヴィニシウスは、バイエルン戦でもカギを握る存在になり得る。同クラブ相手に2度プレーして2得点を記録するなど相性は良い。左サイドで存在感を放ち、攻撃陣を牽引してアドバンテージをもたらせるか。
■バイエルン・ミュンヘン | ハリー・ケイン
バイエルンの注目はストライカーのケインだ。2023年に加入して以降、ゴール前で期待通りの活躍を見せて得点を量産する同選手は、今季ここまで公式戦40試合48得点と驚異的なペースで得点を記録しており、まさに手の付けられない状態だ。
ケインはトッテナム時代を含めてこれまでにレアル・マドリードとは4度対戦して1得点2アシストを記録するが、1度しかチームを勝利に導けず。それでも、今季はディアスやオリーズといった心強い味方がおり、負傷者が多く不安定な相手守備陣から得点を奪ってホームでの第2戦につなげたいところだ。
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レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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