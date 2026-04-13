キックオフ：2026年4月15日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）がリヴァプールに2-0で先勝して2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。

今季不安定な戦いの続くリヴァプールだが、CLではリーグフェーズを3位で通過し、ラウンド16でガラタサライに逆転勝利して準々決勝にコマを進めた。準々決勝では昨季ラウンド16で敗れた王者PSGとの一戦となったが、敵地での初戦は0-2の完敗勝利となった。準決勝進出に向けて厳しい状況に立たされたリヴァプールは、本拠地アンフィールドで何としても得点が必要だ。負傷者を抱える厳しい状況が続くものの、週末の試合ではサラーらが躍動して完封勝利しており、大一番に向けた大きな勢いになり得る。難しい試合展開が予想される中、ホームで王者撃破なるか。なお、離脱中の遠藤航はこの試合も欠場する予定だ。

対するPSGは、昨季悲願のCL制覇を成し遂げた。今季はリーグフェーズでトップ8入りを逃したものの、プレーオフでモナコに勝利し、ラウンド16ではチェルシー相手に圧倒的な戦いを見せて準々決勝進出。ホームにリヴァプールを迎えた初戦では、完全に試合を支配して2点のアドバンテージを手にした。敵地での一戦では完全アウェーになることは間違いないが、昨季ラウンド16で敵地でPK戦の末に勝利して良い印象がある。この経験がこの試合にも活かされることは間違いない。中盤を支配し、自慢の攻撃陣が躍動して初戦のような戦いを見せれば、ベスト4にコマを進められるはずだ。