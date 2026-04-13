リヴァプールvsパリ・サンジェルマンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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リヴァプールvsパリ・サンジェルマン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年4月15日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）がリヴァプールに2-0で先勝して2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。
今季不安定な戦いの続くリヴァプールだが、CLではリーグフェーズを3位で通過し、ラウンド16でガラタサライに逆転勝利して準々決勝にコマを進めた。準々決勝では昨季ラウンド16で敗れた王者PSGとの一戦となったが、敵地での初戦は0-2の完敗勝利となった。準決勝進出に向けて厳しい状況に立たされたリヴァプールは、本拠地アンフィールドで何としても得点が必要だ。負傷者を抱える厳しい状況が続くものの、週末の試合ではサラーらが躍動して完封勝利しており、大一番に向けた大きな勢いになり得る。難しい試合展開が予想される中、ホームで王者撃破なるか。なお、離脱中の遠藤航はこの試合も欠場する予定だ。
対するPSGは、昨季悲願のCL制覇を成し遂げた。今季はリーグフェーズでトップ8入りを逃したものの、プレーオフでモナコに勝利し、ラウンド16ではチェルシー相手に圧倒的な戦いを見せて準々決勝進出。ホームにリヴァプールを迎えた初戦では、完全に試合を支配して2点のアドバンテージを手にした。敵地での一戦では完全アウェーになることは間違いないが、昨季ラウンド16で敵地でPK戦の末に勝利して良い印象がある。この経験がこの試合にも活かされることは間違いない。中盤を支配し、自慢の攻撃陣が躍動して初戦のような戦いを見せれば、ベスト4にコマを進められるはずだ。
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リヴァプール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ママルダシュヴィリ
■DF
コナテ、ファン・ダイク、ゴメス
■MF
フリンポン、ソボスライ、グラフェンベルフ、マック・アリスター、ケルケズ
■FW
エキティケ、ヴィルツ
■監督
スロット
累積リーチ：ブラッドリー、ジョーンズ、グラフェンベルフ、ファン・ダイク、マック・アリスター
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：アリソン、遠藤、ブラッドリー
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：メンデス、クワラツヘリア
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ルイス
負傷選手情報：バルコラ
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リヴァプールvsパリ・サンジェルマン｜注目選手
■リヴァプール | モハメド・サラー
リヴァプールの注目はサラー。2017年から在籍して長年エースとして君臨してきた同選手は、今季はここまでパフォーマンスが上がらない。公式戦11得点とゴール前で苦しむ場面も見られている。さらに、PSGとの初戦ではまさかの出場なしに終わった。
そんなサラーだが、週末のフラム戦では得点をマークしたりと調子は悪くはない。準決勝進出のためにもホームで最低でも3得点が必要な中、エースの活躍は必須だ。仮に敗れれば、これがリヴァプールの一員としてのCLラストゲームになる可能性がある中、ピッチに立って違いを作り、チームを逆転勝利に導けるか。
■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クワラツヘリア
PSGの注目は現在絶好調のクワラツヘリアだ。ナポリでブレイクした同選手は、昨冬の移籍市場でフランスに渡って、半年間の在籍で初のCL優勝をはじめとした3冠達成に大きく貢献した。今季もここまで公式戦13得点8アシストを記録する活躍を残している。
クワラツヘリアはリヴァプールとの初戦でも1得点を記録しており、これでCL4試合連続得点中と圧巻のパフォーマンスを見せる。セカンドレグでも左サイドでフリンポンとのマッチアップを制することができるか。デンベレやドゥエらとともに難しい敵地アンフィールドで違いを作り出したいところだ。
- (C)WOWOW
リヴァプールvsパリ・サンジェルマン｜テレビ放送・ネット配信予定
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