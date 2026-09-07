レアル・マドリードvsインテルの予想スタメン・見どころ・注目選手
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レアル・マドリードvsインテル｜見どころ
キックオフ：2026年9月9日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でレアル・マドリードとインテルの欧州の強豪同士による注目の一戦が開催される。
直近の2季で主要タイトル無冠の続くレアル・マドリードは今季、再招聘したモウリーニョの下でリーグ開幕3連勝を記録。しかし、週末には敵地でベティスに0-1で敗れて今季初黒星を喫した。それでも、昨季からの改善は確かに見られている。エンバペやヴィニシウスらスター選手擁するチームは、最多15度の優勝を誇る大会で再び欧州王座を狙うためにも、ホームで迎える初戦を白星で飾りたい。
対するインテルは今季も開幕から好調を維持。セリエA王者として迎えた今季、開幕から連勝を飾り、週末のナポリ戦では前半に2点を先行される苦しい展開になったが、L・マルティネスらの得点で3-2の大逆転勝利を収めた。確かな勝負強さを示したチームは、敵地ベルナベウという難しい舞台でもイタリア王者としての力を示したいところだ。
この試合で特に注目したいのは、レアル・マドリードの個の力と、インテルの高い完成度のぶつかり合いだ。エンバペやヴィニシウスを擁するレアル・マドリードがホームで主導権を握るのか、それとも昨季国内2冠を達成したインテルが組織力と前線の決定力で対抗するのか。指揮官モウリーニョや今夏にインテルからレアル・マドリードに加入したダンフリースの古巣との対決にも注目が集まる。
なお、過去の直接対決は、レアル・マドリードの10勝、インテルの7勝、2引き分けと、レアル・マドリードが勝ち越している。
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レアル・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
クルトワ
■DF
ダンフリース、コナテ、ハイセン、ククレジャ
■MF
バルベルデ、ベリンガム、ディオマンデ、ディアス、ヴィニシウス
■FW
エンバペ
■監督
モウリーニョ
出場停止選手：カマヴィンガ、ギュレル、シウヴァ
出場が不透明な選手：アセンシオ、チュアメニ
負傷選手情報：ミリトン、ピタルチ、エンドリッキ、ロドリゴ
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インテル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J・マルティネス
■DF
バストーニ、ビセック、アカンジ
■MF
ディウフ、バレッラ、ジョーンズ、チャルハノール、ディマルコ
■FW
L・マルティネス、テュラム
■監督
キヴ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：スペンス
負傷選手情報：なし
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レアル・マドリードvsインテル｜注目選手
■レアル・マドリード｜キリアン・エンバペ
レアル・マドリードの注目はエンバペだ。爆発的なスピードと鋭い抜け出し、ゴール前での高い決定力を備えるフランス代表FWは、新体制になった今季も攻撃の中心を担っている。2季連続ラ・リーガ得点王、2026ワールドカップ得点王に輝く同選手の決定力はチームにとっての大きな武器だ。
今季はすでに1度のハットトリックを含む4得点を記録するが、敗れた週末のベティス戦ではPK失敗があったりと不本意な結果に終わった。インテルとのCL初戦ではエースの得点力がより重要になる。組織的に守るインテルを相手に違いを生み出し、レアル・マドリードを白星発進へ導けるかに注目だ。
■インテル｜ラウタロ・マルティネス
インテルの注目はマルティネスだ。力強いフィニッシュや巧みなポジショニングに加え、前線での連係や守備でも貢献できるアルゼンチン代表FW。キャプテンとして昨季のセリエA優勝に導いた。キヴからの信頼も厚く、ピッチ内外で替えの利かない存在だ。
マルティネスは、週末のナポリ戦で今季初得点、さらには劇的な決勝点を含む2得点を挙げるなどCL初戦を前に調子を上げている。モウリーニョの下で再建の進む相手守備陣に対しての問題を作り出せるかがこの試合のカギを握る。攻守の両面で存在感を示し、インテルに大きな勝ち点をもたらせられるか。
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レアル・マドリードvsインテル｜放送・配信予定
レアル・マドリードvsインテルを含む2026-27シーズンのCLは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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