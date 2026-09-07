レアル・マドリードvsインテルの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月9日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でレアル・マドリードとインテルの欧州の強豪同士による注目の一戦が開催される。

直近の2季で主要タイトル無冠の続くレアル・マドリードは今季、再招聘したモウリーニョの下でリーグ開幕3連勝を記録。しかし、週末には敵地でベティスに0-1で敗れて今季初黒星を喫した。それでも、昨季からの改善は確かに見られている。エンバペやヴィニシウスらスター選手擁するチームは、最多15度の優勝を誇る大会で再び欧州王座を狙うためにも、ホームで迎える初戦を白星で飾りたい。

対するインテルは今季も開幕から好調を維持。セリエA王者として迎えた今季、開幕から連勝を飾り、週末のナポリ戦では前半に2点を先行される苦しい展開になったが、L・マルティネスらの得点で3-2の大逆転勝利を収めた。確かな勝負強さを示したチームは、敵地ベルナベウという難しい舞台でもイタリア王者としての力を示したいところだ。

この試合で特に注目したいのは、レアル・マドリードの個の力と、インテルの高い完成度のぶつかり合いだ。エンバペやヴィニシウスを擁するレアル・マドリードがホームで主導権を握るのか、それとも昨季国内2冠を達成したインテルが組織力と前線の決定力で対抗するのか。指揮官モウリーニョや今夏にインテルからレアル・マドリードに加入したダンフリースの古巣との対決にも注目が集まる。

なお、過去の直接対決は、レアル・マドリードの10勝、インテルの7勝、2引き分けと、レアル・マドリードが勝ち越している。