レヴァークーゼンvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16 1stレグ
レヴァークーゼンvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年3月12日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでレヴァークーゼンとアーセナルが激突する。
2季前に大躍進したレヴァークーゼンだが、今季は主力流出が相次いだりと序盤から低迷。それでも、指揮官交代を経て復調してCLリーグフェーズを16位で突破し、プレーオフでオリンピアコスを2試合合計2-0で下して2季連続のラウンド16進出を決めた。ラウンド16の相手は強豪アーセナル。シックら負傷者が相次ぐチームは、ホームでの一戦で厳しい戦いになることが予想されている。チームを立て直した指揮官ヒュルマンドの下で粘り強く戦い、金星を挙げられるか。
対するアーセナルは今季絶好調。国内リーグで首位を走り、リーグフェーズでは史上初の8戦全勝を飾って首位通過した。中でも攻守が上手くかみ合って、リーグフェーズ最多得点と最少失点を記録した。ラウンド16ではレヴァークーゼンと対戦。敵地での初戦で調子の上がらないチーム相手にどのような戦いを見せるか。戦力面でも充実するチームは相手を圧倒するパフォーマンスを見せて優勝候補の本命としてノックアウトフェーズ初戦でしっかりと結果を残したいところだ。
レヴァークーゼン｜予想スタメン
■GK
ブラスヴィヒ
■DF
クアンサー、アンドリッヒ、タプソバ、グリマルド
■MF
パラシオ、ガルシア、カルブレス、マザ
■FW
テリエ、コファネ
■監督
ヒュルマンド
累積リーチ：ガルシア、コファネ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：シック
負傷選手情報：バデ、テラ、バスケス、アルトゥール
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、モスケラ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
スビメンディ、ライス、エゼ
■FW
サカ、ギェケレシュ、マルティネッリ
■監督
アルテタ
累積リーチ：ノアゴール
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：サリバ、カラフィオーリ、トロサール
負傷選手情報：メリーノ、ウーデゴール、ホワイト
レヴァークーゼンvsアーセナル｜注目選手
■レヴァークーゼン | アレハンドロ・グリマルド
レヴァークーゼンの注目はグリマルド。2023年から同クラブでプレーし、同年の無敗でのブンデスリーガに主力として貢献した。複数の主力が去った今季もチームの大黒柱として活躍しており、今季ここまで公式戦12得点8アシストと攻守の両面でチームを支えている。
グリマルドはアーセナル戦でもカギを握る存在になり得る。左足から繰り出されるパスやクロスでチャンスメイクし、さらに自ら得点を奪えるだけの実力もある。安定した守備を持ち味とするチーム相手に同選手が左サイドでどれだけ存在感を示せるか。
■アーセナル | ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナルの注目はストライカーのギェケレシュ。昨季スポルティングで大活躍した同選手は、今季からアーセナルでプレー。序盤こそ適応に苦しんだものの、徐々に得点ペースを上げ、ここまでチームトップの公式戦15得点を記録する。
絶対的なストライカーが不在とされてきたアーセナルにとって待望の信頼できる得点源になりつつあるギェケレシュは、悲願のプレミアリーグ優勝とCL優勝を目指すチームにとって重要な存在になり得る。レヴァークーゼン戦でもゴール前で違いを作り出し、チームに勝利をもたらせるか。
レヴァークーゼンvsアーセナル｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
