キックオフ：2026年3月12日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでレヴァークーゼンとアーセナルが激突する。

2季前に大躍進したレヴァークーゼンだが、今季は主力流出が相次いだりと序盤から低迷。それでも、指揮官交代を経て復調してCLリーグフェーズを16位で突破し、プレーオフでオリンピアコスを2試合合計2-0で下して2季連続のラウンド16進出を決めた。ラウンド16の相手は強豪アーセナル。シックら負傷者が相次ぐチームは、ホームでの一戦で厳しい戦いになることが予想されている。チームを立て直した指揮官ヒュルマンドの下で粘り強く戦い、金星を挙げられるか。

対するアーセナルは今季絶好調。国内リーグで首位を走り、リーグフェーズでは史上初の8戦全勝を飾って首位通過した。中でも攻守が上手くかみ合って、リーグフェーズ最多得点と最少失点を記録した。ラウンド16ではレヴァークーゼンと対戦。敵地での初戦で調子の上がらないチーム相手にどのような戦いを見せるか。戦力面でも充実するチームは相手を圧倒するパフォーマンスを見せて優勝候補の本命としてノックアウトフェーズ初戦でしっかりと結果を残したいところだ。