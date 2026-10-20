チャンピオンズリーグ出場日本人選手の試合予定は？10月21~22日に第3戦が開催
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伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
- 試合日時：2026年10月22日(木)4:00
- 対戦カード：バイエルン・ミュンヘンvsアーセナル
- 試合会場：アリアンツ・アレーナ（ドイツ）
- 放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
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鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
- 試合日時：2026年10月22日(木)4:00
- 対戦カード：アストン・ヴィラvsバイキング
- 試合会場：ヴィラ・パーク（イギリス）
- 放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
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佐野航大（PSVアイントホーフェン）
- 試合日時：2026年10月21日(水)4:00
- 対戦カード：ポルトvsPSV
- 試合会場：エスタディオ・ド・ドラゴン（ポルトガル）
- 放送・配信：WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
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上田綺世（リール）
- 試合日時：2026年10月22日(木)1:45
- 対戦カード：リールvsガラタサライ
- 試合会場：スタッド・ピエール＝モーロワ（フランス）
- 放送・配信：WOWOWライブ、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
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渡辺剛（フェイエノールト）
- 試合日時：2026年10月22日(木)4:00
- 対戦カード：ベティスvsフェイエノールト
- 試合会場：フィリップス・スタディオン（オランダ）
- 放送・配信：WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
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松岡大起（スロヴァン・ブラチスラヴァ）
- 試合日時：2026年10月21日(水)4:00
- 対戦カード：ローマvsスロヴァン・ブラチスラヴァ
- 試合会場：スタディオ・オリンピコ（イタリア）
- 放送・配信：WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
- (C)WOWOW
UEFAチャンピオンズリーグ｜放送・配信予定
10月21日と22日に開催されるUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節は、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を実施。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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