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cl league phase 3rd fixture japanese playersGetty Images
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ出場日本人選手の試合予定は？10月21~22日に第3戦が開催

UEFAチャンピオンズリーグ
バイエルン 対 アーセナル
バイエルン
アーセナル
アストン・ヴィラ 対 バイキング
アストン・ヴィラ
バイキング
ポルト 対 PSVアイントホーフェン
ポルト
PSVアイントホーフェン
リール 対 ガラタサライ
リール
ガラタサライ
ベティス 対 フェイエノールト
ベティス
フェイエノールト
ローマ 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
ローマ
スロヴァン・ブラチスラヴァ
伊藤洋輝
鈴木彩艶
佐野航大
上田綺世
渡辺剛
松岡大起

【UEFAチャンピオンズリーグ】2026ｰ27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節の日本人選手の試合日程を紹介する。

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wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間2026年10月21日(水)と22日(木)にリーグフェーズ第3節が開催される。伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンがホームに昨季ファイナリストのアーセナルを迎える大一番などが予定されている。

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本記事では、CLリーグフェーズ第3節の日本人選手出場予定の試合日程や放送・配信予定を紹介する。