キックオフ：2026年3月11日(水)2:45

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでトルコの強豪ガラタサライと遠藤航所属のリヴァプールが対戦する。

トルコ王者として今季CLに臨んだガラタサライは、リーグフェーズを20位で突破し、プレーオフではユヴェントスと対戦して延長戦にまでもつれ込んだ一戦を何とか制して12季ぶりのラウンド16進出を決めた。国内で無類の強さを誇るチームは、リーグフェーズで今回対戦するリヴァプールに1-0で勝利した。この結果がこの一戦に向けての大きな自信になることは間違いない。粘り強い戦いを見せ、オシムヘンを中心とした攻撃陣が少ないチャンスをものにできれば、再び金星を挙げるチャンスは十分にある。

対するリヴァプールは、プレミアリーグ王者として臨む今季、深刻な状態に陥った。それでも、チームは復調を見せ、CLリーグフェーズを3位で通過してラウンド16進出を決めた。ラウンド16の相手はリーグフェーズで苦杯をなめたガラタサライ。0-1で敗れた敵地での再戦を前に、チーム状態はやや上向きだが、現在負傷者が相次いでおり、なかなかベストな状態で戦えていない状況だ。試合を支配してもゴール前で停滞が続けば再び足元をすくわれる可能性もある。なお、遠藤は現在足の負傷で離脱中でこの試合も欠場する。