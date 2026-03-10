ガラタサライvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16 1stレグ
ガラタサライvsリヴァプール｜見どころ
キックオフ：2026年3月11日(水)2:45
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでトルコの強豪ガラタサライと遠藤航所属のリヴァプールが対戦する。
トルコ王者として今季CLに臨んだガラタサライは、リーグフェーズを20位で突破し、プレーオフではユヴェントスと対戦して延長戦にまでもつれ込んだ一戦を何とか制して12季ぶりのラウンド16進出を決めた。国内で無類の強さを誇るチームは、リーグフェーズで今回対戦するリヴァプールに1-0で勝利した。この結果がこの一戦に向けての大きな自信になることは間違いない。粘り強い戦いを見せ、オシムヘンを中心とした攻撃陣が少ないチャンスをものにできれば、再び金星を挙げるチャンスは十分にある。
対するリヴァプールは、プレミアリーグ王者として臨む今季、深刻な状態に陥った。それでも、チームは復調を見せ、CLリーグフェーズを3位で通過してラウンド16進出を決めた。ラウンド16の相手はリーグフェーズで苦杯をなめたガラタサライ。0-1で敗れた敵地での再戦を前に、チーム状態はやや上向きだが、現在負傷者が相次いでおり、なかなかベストな状態で戦えていない状況だ。試合を支配してもゴール前で停滞が続けば再び足元をすくわれる可能性もある。なお、遠藤は現在足の負傷で離脱中でこの試合も欠場する。
ガラタサライ｜予想スタメン
■GK
チャクル
■DF
サライ、サンチェス、バルダクチ、ヤコブス
■MF
トレイラ、レミナ、サネ、サラ、ユルマズ
■FW
オシムヘン
■監督
ブルク
累積リーチ：バルダクチ、チャクル 、ヤコブス、ラング、オシムヘン、サライ、サンチェス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ウニャイ
負傷選手情報：クツク
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
アリソン
■DF
フリンポン、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
グラフェンベルフ、マック・アリスター、サラー、ソボスライ、ガクポ
■FW
エキティケ
■監督
スロット
累積リーチ：ブラッドリー、ジョーンズ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マック・アリスター
負傷選手情報：遠藤、イサク、ゴメス、ブラッドリー
ガラタサライvsリヴァプール｜注目選手
■ガラタサライ | ヴィクター・オシムヘン
ガラタサライの注目はストライカーのオシムヘン。昨季からガラタサライでプレーする同選手は、ナポリ時代に見せた決定力の高さを発揮して、今季もここまで公式戦で18得点をマークして攻撃陣を牽引する。プレーオフのユヴェントス戦では決勝点を挙げた。
オシムヘンはリーグフェーズのリヴァプール戦でも決勝点をマークしてチームを金星に導く活躍を残した。我慢の続く展開になることが予想されるものの、チャンスを確実にものにできる同選手の存在はチームにとって大きな強み。好調を維持して相手守備陣にとっての問題を作り出せるか。
■リヴァプール | ドミニク・ソボスライ
リヴァプールの注目はソボスライ。今季調子の上がらないチームの中で、中盤だけではなく右サイドバックとしてもプレーし、出場停止を除いてリーグ戦、CLの全試合で先発するなど替えの利かない存在だ。さらに、10得点8アシストとゴール面でも確かなインパクトを残している。
先のガラタサライ戦では本職ではない右サイドバックでの出場を余儀なくされたソボスライだが、この試合では本職でプレーする見込み。オープンプレーだけではなく、セットプレーでも相手守備陣の脅威になれる同選手がこの試合でカギを握る存在になることは間違いない。
ガラタサライvsリヴァプール｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ関連情報