キックオフ：2026年4月16日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに2-1で勝利して2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。

欧州の強豪の1つバイエルンは、今季絶好調。ブンデスリーガで首位を独走し、CLリーグフェーズを2位で通過した。ラウンド16では難敵アタランタを2試合合計10-2で退けたチームは、準々決勝レアル・マドリードとのファーストレグで敵地で2-1の勝利を収めてアドバンテージを手にした。レアル・マドリード相手に14年ぶりの勝利を挙げたチームは、ホームでの第2戦でもこの調子を維持できるか。絶好調ケインを中心に不安定さを露呈する相手守備陣を攻略してベスト4にコマを進められるか注目だ。なお、初戦で出番のなかった伊藤洋輝にチャンスが訪れるだろうか。

対するレアル・マドリードは、今季ここまで安定感に欠ける。得意のCLでもリーグフェーズでトップ8入りを逃したが、プレーオフでベンフィカ、そしてラウンド16では宿敵マンチェスター・シティを圧倒して準々決勝にたどり着いた。しかし、バイエルンとのファーストレグではホームで敗れ、9試合ぶりの直接対決黒星となった。敵地で難しい試合になることが予想される中、アルベロアのもとでどのようなパフォーマンスを見せるか。週末の一戦でも白星を逃したりと調子が心配されるチームは逆転勝利を手にできるか。