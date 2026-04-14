バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリード｜見どころ
キックオフ：2026年4月16日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに2-1で勝利して2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。
欧州の強豪の1つバイエルンは、今季絶好調。ブンデスリーガで首位を独走し、CLリーグフェーズを2位で通過した。ラウンド16では難敵アタランタを2試合合計10-2で退けたチームは、準々決勝レアル・マドリードとのファーストレグで敵地で2-1の勝利を収めてアドバンテージを手にした。レアル・マドリード相手に14年ぶりの勝利を挙げたチームは、ホームでの第2戦でもこの調子を維持できるか。絶好調ケインを中心に不安定さを露呈する相手守備陣を攻略してベスト4にコマを進められるか注目だ。なお、初戦で出番のなかった伊藤洋輝にチャンスが訪れるだろうか。
対するレアル・マドリードは、今季ここまで安定感に欠ける。得意のCLでもリーグフェーズでトップ8入りを逃したが、プレーオフでベンフィカ、そしてラウンド16では宿敵マンチェスター・シティを圧倒して準々決勝にたどり着いた。しかし、バイエルンとのファーストレグではホームで敗れ、9試合ぶりの直接対決黒星となった。敵地で難しい試合になることが予想される中、アルベロアのもとでどのようなパフォーマンスを見せるか。週末の一戦でも白星を逃したりと調子が心配されるチームは逆転勝利を手にできるか。
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ニャブリ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：ライマー、ウパメカノ、ノイアー、ター
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ウルライヒ
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レアル・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ルニン
■DF
アレクサンダー＝アーノルド、リュディガー、ハイセン、カレーラス
■MF
バルベルデ、ピタルチ、カマヴィンガ、ギュレル
■FW
エンバペ、ヴィニシウス
■監督
アルベロア
累積リーチ：ヴィニシウス、カレーラス、ハイセン、ロドリゴ、ベリンガム、エンバペ
出場停止選手：チュアメニ
出場が不透明な選手：メンディ
負傷選手情報：ロドリゴ、クルトワ
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レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜注目選手
■バイエルン・ミュンヘン | ハリー・ケイン
バイエルンの注目はストライカーのケイン。2023年に加入して以降、ゴール前で期待通りの活躍を見せて得点を量産する同選手は、今季もここまで公式戦41試合49得点と絶好調を維持。ブンデスリーガ首位、CLベスト8のチームの攻撃陣の絶対的な存在だ。
そんなケインは、レアル・マドリードとのファーストレグでも活躍。前半には決勝点となる得点をマークしたりと、アドバンテージ獲得に貢献。不安定な相手守備陣にとって厄介な存在になった。週末の一戦を欠場しており、最高のコンディションでこの試合に臨めそうだ。
■レアル・マドリード | キリアン・エンバペ
レアル・マドリードの注目はエンバペ。パリ・サンジェルマンで若くから活躍した同選手は、昨季に夢だったレアル・マドリード移籍を果たした。すると、1年目からリーグ得点王に輝く期待通りの活躍を見せており、今季もここまで公式戦39得点を記録する。
エンバペは膝の故障を抱えるなど心配な状態だったが、バイエルンとの初戦でフル出場1得点を記録したりと心配を払拭。1点を追うこの一戦ではストライカーにかかる期待は計り知れない。ただし、バイエルンとの相性は良いとは言えず、ここまで8試合6得点を記録するも、そのうちわずか2試合でしかチームを勝利に導けていない。
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バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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