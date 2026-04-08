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Yuta Tokuma

バルセロナvsアトレティコ・マドリードの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー

4月9日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝ファーストレグ、バルセロナとアトレティコ・マドリードによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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    バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年4月9日(木)4:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    バルセロナとアトレティコ・マドリードのスペインの強豪同士が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で激突する。

    昨季久しぶりに準決勝に返り咲いたバルセロナは、今季もリーグフェーズでトップ8フィニッシュを決めてラウンド16進出。そして、ニューカッスル・ユナイテッドとの一戦ではホームでのセカンドレグで7-2の圧勝劇を演じてベスト8にコマを進めた。準々決勝の相手はスペインの宿敵の1つアトレティコ。今季コパ・デル・レイ準決勝で打ち合いの末に敗れた相手に対して本拠地カンプ・ノウで真価を示せるか。ヤマルを中心とした好調な攻撃陣が躍動してホームでしっかりと勝利をつかみたいところだ。

    対するアトレティコは、リーグフェーズで苦戦を強いられながらも、プレーオフでクルブ・ブルッヘを下して、ラウンド16ではトッテナム相手に2試合合計7-5で勝利して準々決勝進出を決めた。バルセロナ戦を控えるアトレティコだが、今季CLでは自慢の堅守が安定感を欠き、ノックアウトフェーズの4試合で9失点を記録。さらに、CLアウェーゲームは6試合でわずかに1勝止まりだ。今季バルセロナ相手に敵地で2戦2敗と苦手とする。コパ・デル・レイで4-0で勝利したホームでの一戦につながる結果を残したい。

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    バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    E.ガルシア、クバルシ、マルティン、カンセロ

    ■MF
    オルモ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ラッシュフォード

    ■FW
    レヴァンドフスキ

    ■監督
    フリック

    累積リーチ：カサド、ロペス、マルティン、ヤマル
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ハフィーニャ、クリステンセン、デ・ヨング、ベルナル

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    アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    オブラク

    ■DF
    ジョレンテ、ヒメネス、ハンツコ、ルッジェーリ

    ■MF
    コケ、バエナ、シメオネ、グリーズマン、ルックマン

    ■FW
    アルバレス

    ■監督
    シメオネ

    累積リーチ：アルマダ、バリオス、ル・ノルマン、ラングレ、ジョレンテ、プビル、ルッジェーリ、シメオネ
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：オブラク、プビル
    負傷選手情報：バリオス、カルドーソ、メンドーサ

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    バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜注目選手

    ■バルセロナ | ラミン・ヤマル

    バルセロナの注目はもちろんヤマルだ。昨季大ブレイクを果たした同選手は今季、18歳にしてチームの中心選手として大活躍。すでに公式戦21得点16アシストと、昨季を凌ぐペースで得点に関与して攻撃陣を牽引している。

    そんなヤマルはハフィーニャを欠くアトレティコ戦でもカギを握る存在になるはずだ。同チーム相手に8試合1得点3アシストとなかなかインパクトを残せていないものの、安定感に欠く相手守備陣を右サイドから攻略してチャンスメイク、さらには自らの得点でチームにアドバンテージをもたらせるか。

    ■アトレティコ・マドリード | フリアン・アルバレス

    対するアトレティコの注目はアルバレス。昨季にマンチェスター・シティから加入した同選手は、1年目からチームの得点源として活躍。今季はラ・リーガでこそ8得点と物足りなさはあるが、CLではトッテナム戦で5得点に関与するなど好調だ。

    この活躍を受け、バルセロナからの関心も報じられるアルバレスは、それに見合う価値をこの一戦でも示せるか。コパ・デル・レイでは同チーム相手に1得点1アシストを記録するなど勝利に貢献した。昨季同様に敵地カンプ・ノウでも再びインパクトを残せるか注目だ。

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  • wowow_cl_252601(C)WOWOW

    バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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