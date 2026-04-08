キックオフ：2026年4月9日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

バルセロナとアトレティコ・マドリードのスペインの強豪同士が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で激突する。

昨季久しぶりに準決勝に返り咲いたバルセロナは、今季もリーグフェーズでトップ8フィニッシュを決めてラウンド16進出。そして、ニューカッスル・ユナイテッドとの一戦ではホームでのセカンドレグで7-2の圧勝劇を演じてベスト8にコマを進めた。準々決勝の相手はスペインの宿敵の1つアトレティコ。今季コパ・デル・レイ準決勝で打ち合いの末に敗れた相手に対して本拠地カンプ・ノウで真価を示せるか。ヤマルを中心とした好調な攻撃陣が躍動してホームでしっかりと勝利をつかみたいところだ。

対するアトレティコは、リーグフェーズで苦戦を強いられながらも、プレーオフでクルブ・ブルッヘを下して、ラウンド16ではトッテナム相手に2試合合計7-5で勝利して準々決勝進出を決めた。バルセロナ戦を控えるアトレティコだが、今季CLでは自慢の堅守が安定感を欠き、ノックアウトフェーズの4試合で9失点を記録。さらに、CLアウェーゲームは6試合でわずかに1勝止まりだ。今季バルセロナ相手に敵地で2戦2敗と苦手とする。コパ・デル・レイで4-0で勝利したホームでの一戦につながる結果を残したい。