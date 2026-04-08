バルセロナvsアトレティコ・マドリードの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜試合の見どころ
キックオフ：2026年4月9日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
バルセロナとアトレティコ・マドリードのスペインの強豪同士が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で激突する。
昨季久しぶりに準決勝に返り咲いたバルセロナは、今季もリーグフェーズでトップ8フィニッシュを決めてラウンド16進出。そして、ニューカッスル・ユナイテッドとの一戦ではホームでのセカンドレグで7-2の圧勝劇を演じてベスト8にコマを進めた。準々決勝の相手はスペインの宿敵の1つアトレティコ。今季コパ・デル・レイ準決勝で打ち合いの末に敗れた相手に対して本拠地カンプ・ノウで真価を示せるか。ヤマルを中心とした好調な攻撃陣が躍動してホームでしっかりと勝利をつかみたいところだ。
対するアトレティコは、リーグフェーズで苦戦を強いられながらも、プレーオフでクルブ・ブルッヘを下して、ラウンド16ではトッテナム相手に2試合合計7-5で勝利して準々決勝進出を決めた。バルセロナ戦を控えるアトレティコだが、今季CLでは自慢の堅守が安定感を欠き、ノックアウトフェーズの4試合で9失点を記録。さらに、CLアウェーゲームは6試合でわずかに1勝止まりだ。今季バルセロナ相手に敵地で2戦2敗と苦手とする。コパ・デル・レイで4-0で勝利したホームでの一戦につながる結果を残したい。
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J.ガルシア
■DF
E.ガルシア、クバルシ、マルティン、カンセロ
■MF
オルモ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ラッシュフォード
■FW
レヴァンドフスキ
■監督
フリック
累積リーチ：カサド、ロペス、マルティン、ヤマル
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ハフィーニャ、クリステンセン、デ・ヨング、ベルナル
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オブラク
■DF
ジョレンテ、ヒメネス、ハンツコ、ルッジェーリ
■MF
コケ、バエナ、シメオネ、グリーズマン、ルックマン
■FW
アルバレス
■監督
シメオネ
累積リーチ：アルマダ、バリオス、ル・ノルマン、ラングレ、ジョレンテ、プビル、ルッジェーリ、シメオネ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：オブラク、プビル
負傷選手情報：バリオス、カルドーソ、メンドーサ
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バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜注目選手
■バルセロナ | ラミン・ヤマル
バルセロナの注目はもちろんヤマルだ。昨季大ブレイクを果たした同選手は今季、18歳にしてチームの中心選手として大活躍。すでに公式戦21得点16アシストと、昨季を凌ぐペースで得点に関与して攻撃陣を牽引している。
そんなヤマルはハフィーニャを欠くアトレティコ戦でもカギを握る存在になるはずだ。同チーム相手に8試合1得点3アシストとなかなかインパクトを残せていないものの、安定感に欠く相手守備陣を右サイドから攻略してチャンスメイク、さらには自らの得点でチームにアドバンテージをもたらせるか。
■アトレティコ・マドリード | フリアン・アルバレス
対するアトレティコの注目はアルバレス。昨季にマンチェスター・シティから加入した同選手は、1年目からチームの得点源として活躍。今季はラ・リーガでこそ8得点と物足りなさはあるが、CLではトッテナム戦で5得点に関与するなど好調だ。
この活躍を受け、バルセロナからの関心も報じられるアルバレスは、それに見合う価値をこの一戦でも示せるか。コパ・デル・レイでは同チーム相手に1得点1アシストを記録するなど勝利に貢献した。昨季同様に敵地カンプ・ノウでも再びインパクトを残せるか注目だ。
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バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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