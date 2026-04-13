キックオフ：2026年4月15日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

アトレティコ・マドリードが敵地でバルセロナに2-0で勝利してが2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。

アトレティコは今季CLリーグフェーズでトップ8フィニッシュを逃すも、プレーオフでクルブ・ブルッヘを下し、ラウンド16でトッテナムを2試合合計7-5で撃破して準々決勝進出。バルセロナとの敵地の初戦では、数的有利になりながら、アルバレスのFK弾で2-0で勝利してホームでの2戦目を迎える。この試合を前に、週末の一戦ではまさかの黒星を喫したものの、多くの主力を休ませられたことは朗報だ。自慢の堅守が安定感を取り戻す中、得意の本拠地メトロポリターノで劣勢に立たされる可能性があるものの、試合巧者の戦いを見せてこのリードを守り切れるか。

対するバルセロナは、今季リーグフェーズで5位と好調し、ラウンド16では難敵ニューカッスル相手に本拠地で7-2の圧勝劇を演じて今季も準々決勝にコマを進めた。しかし、アトレティコとの初戦ではクバルシが退場になったりと、本拠地で本来の戦いができずに敗れた。後のなくなったバルセロナは、逆転に向けてこの試合で積極的な戦いを見せなければならない。ハフィーニャの離脱は大きな痛手だが、ヤマルを中心に攻撃陣がいかに機能するか。さらに、先日の敵地でのリーグ戦でアトレティコに2-1で勝利したこともこの試合に向けて大きな自信になることは間違いない。