アトレティコ・マドリードvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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アトレティコ・マドリードvsバルセロナ｜試合の見どころ
キックオフ：2026年4月15日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
アトレティコ・マドリードが敵地でバルセロナに2-0で勝利してが2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグを迎える。
アトレティコは今季CLリーグフェーズでトップ8フィニッシュを逃すも、プレーオフでクルブ・ブルッヘを下し、ラウンド16でトッテナムを2試合合計7-5で撃破して準々決勝進出。バルセロナとの敵地の初戦では、数的有利になりながら、アルバレスのFK弾で2-0で勝利してホームでの2戦目を迎える。この試合を前に、週末の一戦ではまさかの黒星を喫したものの、多くの主力を休ませられたことは朗報だ。自慢の堅守が安定感を取り戻す中、得意の本拠地メトロポリターノで劣勢に立たされる可能性があるものの、試合巧者の戦いを見せてこのリードを守り切れるか。
対するバルセロナは、今季リーグフェーズで5位と好調し、ラウンド16では難敵ニューカッスル相手に本拠地で7-2の圧勝劇を演じて今季も準々決勝にコマを進めた。しかし、アトレティコとの初戦ではクバルシが退場になったりと、本拠地で本来の戦いができずに敗れた。後のなくなったバルセロナは、逆転に向けてこの試合で積極的な戦いを見せなければならない。ハフィーニャの離脱は大きな痛手だが、ヤマルを中心に攻撃陣がいかに機能するか。さらに、先日の敵地でのリーグ戦でアトレティコに2-1で勝利したこともこの試合に向けて大きな自信になることは間違いない。
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ムッソ
■DF
モリーナ、ル・ノルマン、ラングレ、ルッジェーリ
■MF
ジョレンテ、コケ、シメオネ、グリーズマン、ルックマン
■FW
アルバレス
■監督
シメオネ
累積リーチ：アルマダ、バエナ、バリオス、ル・ノルマン、ラングレ、ジョレンテ、ルッジェーリ、シメオネ
出場停止選手：プビル
出場が不透明な選手：カルドーゾ、オブラク、バリオス
負傷選手情報：ヒメネス、ハンツコ
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、アラウホ、マルティン、カンセロ
■MF
E.ガルシア、ペドリ、ヤマル、ロペス、ラッシュフォード
■FW
レヴァンドフスキ
■監督
フリック
累積リーチ：カサド、カンセロ、ロペス、マルティン、ヤマル
出場停止選手：クバルシ
出場が不透明な選手：マルティン
負傷選手情報：ハフィーニャ、クリステンセン、ベルナル
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バルセロナvsアトレティコ・マドリード｜注目選手
■アトレティコ・マドリード | フリアン・アルバレス
アトレティコの注目はアルバレスだ。昨季にマンチェスター・シティから加入した同選手は、1年目からチームの得点源として大活躍。今季はラ・リーガでこそ8得点と物足りなさはあるが、CLでは9得点と得点源としてチームの快進撃を支えている。
バルセロナとの初戦でアルバレスは直接FKを沈めてチームに決勝点をもたらしたりと活躍。週末のリーグ戦を欠場したことから第2戦でもセンターフォワードとして先発することが予想される中、セットプレー、そしてオープンプレーでもバルセロナ守備陣の脅威になり得る。再び同様のインパクトを残して9季ぶりのCLベスト4にチームを導けるか。
■バルセロナ | ラミン・ヤマル
対するバルセロナの注目はヤマル。昨季大ブレイクを果たした同選手は今季、18歳にしてチームの中心選手に成長。今季は昨季を凌ぐ活躍を残しており、ここまで公式戦で22得点18アシストを記録。週末のエスパニョール戦では1得点2アシストと躍動した。
そんなヤマルだが、アトレティコとの初戦では大きなインパクトを残せず。チームが早々に数的不利となり、右サイドではルッジェーリ相手に主導権を握ることができなかった。リベンジに燃える同選手は、ハフィーニャが欠場することからこの試合で逆転を目指すバルセロナのカギを握る存在になることは間違いない。
- (C)WOWOW
アトレティコ・マドリードvsバルセロナ｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、『Lemino』でも録画配信を予定している。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
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・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
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・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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