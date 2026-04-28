キックオフ：2026年4月30日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でアトレティコ・マドリードとアーセナルが激突する。

アトレティコ・マドリードは今季、CLリーグフェーズで苦戦も、プレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに2試合合計3-2で勝利して9季ぶりの準決勝進出を決めた。決勝進出を懸けた一戦ではリーグフェーズでも対戦したアーセナルと激突。敵地での一戦で0-4の完敗を喫したチームは今回の本拠地での一戦でどのような戦いを見せるか。堅守を誇るチームに対してアルバレスやグリーズマン擁する攻撃陣が確実にチャンスをものにできるかがカギを握りそうだ。

対するアーセナルは、新フォーマットで史上初のリーグフェーズ全勝通過を決め、ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングCPとの接戦を制して、昨季に続くベスト4。中でも守備陣の安定感は抜群で、CL12試合でわずかに5失点、ノックアウトフェーズでは1失点を喫したのみ。アトレティコとの一戦でも自慢の守備陣がしっかりと安定感を見せられるか。これまでにアトレティコの本拠地で勝利したことはないが、リーグフェーズでの快勝劇がチームに大きな自信を与えることは間違いない。