アトレティコ・マドリードvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグ
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アトレティコ・マドリードvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年4月30日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でアトレティコ・マドリードとアーセナルが激突する。
アトレティコ・マドリードは今季、CLリーグフェーズで苦戦も、プレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに2試合合計3-2で勝利して9季ぶりの準決勝進出を決めた。決勝進出を懸けた一戦ではリーグフェーズでも対戦したアーセナルと激突。敵地での一戦で0-4の完敗を喫したチームは今回の本拠地での一戦でどのような戦いを見せるか。堅守を誇るチームに対してアルバレスやグリーズマン擁する攻撃陣が確実にチャンスをものにできるかがカギを握りそうだ。
対するアーセナルは、新フォーマットで史上初のリーグフェーズ全勝通過を決め、ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングCPとの接戦を制して、昨季に続くベスト4。中でも守備陣の安定感は抜群で、CL12試合でわずかに5失点、ノックアウトフェーズでは1失点を喫したのみ。アトレティコとの一戦でも自慢の守備陣がしっかりと安定感を見せられるか。これまでにアトレティコの本拠地で勝利したことはないが、リーグフェーズでの快勝劇がチームに大きな自信を与えることは間違いない。
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン
■GK
オブラク
■DF
ジョレンテ、ル・ノルマン、ラングレ、ルッジェーリ
■MF
シメオネ、バリオス、コケ、ルックマン
■FW
アルバレス、グリーズマンス
■監督
シメオネ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ルックマン、ハンツコ
負傷選手情報：ヒメネス
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
ウーデゴール、スビメンディ、ライス
■FW
サカ、ギェケレシュ、マルティネッリ
■監督
アルテタ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ティンバー、カラフィオーリ
負傷選手情報：メリーノ
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アトレティコ・マドリードvsアーセナル｜注目選手
■アトレティコ・マドリード | アデモラ・ルックマン
アトレティコの注目はウィングのルックマン。アトランタで活躍した同選手は、今冬の移籍市場でアトレティコに加入。すると、主に左サイドで大きなインパクトを残しており、加入からの3カ月足らずですでに7得点4アシストを記録する。
バルセロナとの準々決勝でも決勝点をマークしてアトレティコの9年ぶりのベスト4進出に貢献したルックマンは、まさに指揮官シメオネにとってCL制覇のための最後のピースと言っても過言ではない。アーセナル戦でも相手の右サイドバックにとっての問題を作り出し、堅守を誇る相手守備陣攻略のキーマンになれるか。
■アーセナル | ヴィクトル・ギェケレシュ
対するアーセナルの注目はストライカーのギェケレシュだ。昨季スポルティングで公式戦54得点をマークしたストライカーは、今季からアーセナルでプレー。当初はなかなか期待に応えられなかったものの、徐々に調子を上げ、公式戦18得点を記録する。
リーグフェーズでのアトレティコ戦では2得点をマークして勝利の立役者となったギェケレシュは、良い印象を持ってこの一戦に臨めそうだ。ノックアウトフェーズ以降CLでの得点はないものの、チームが調子を落とす中、攻撃陣を牽引して20年ぶりのCL決勝進出に近づくための得点を奪いたいところだ。
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スポルティングCPvsアーセナル｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、『Lemino』もCLの配信を行っており、『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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