アーセナルvsアトレティコ・マドリードの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグ
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アーセナルvsアトレティコ・マドリード｜見どころ
キックオフ：2026年5月6日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でアーセナルとアトレティコ・マドリードが激突し、1-1でセカンドレグを迎える。
今季好調を続けるアーセナルは、CLリーグフェーズを8戦全勝して首位通過。ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングに1-0で勝利して2季連続の準決勝進出を決めた。準決勝ファーストレグではホームでギェケレシュのPKで先制し、追いつかれたが、価値あるドローで終わった。セカンドレグは得意のホームでの一戦。リーグフェーズでアトレティコを4-0で下した。得意のセットプレーから早々に得点を奪い、自慢の守備陣が踏ん張れば、20年ぶりの決勝進出に届く可能性は大いにある。
対するアトレティコ・マドリードは、CLリーグフェーズで苦戦も、プレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに3-2で競り勝って9季ぶりの準決勝進出。ホームでのファーストレグではアーセナルに先制されるも、アルバレスのPKで追いつき、VARにも救われて1-1で終えた。セカンドレグはリーグフェーズで苦汁をなめた敵地での一戦だ。伝統の堅守に加え、速いトランジション、そしてグリーズマンやルックマン擁する攻撃陣が堅守を誇る守備陣を攻略できるか。
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アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
ウーデゴール、スビメンディ、ライス
■FW
サカ、ギェケレシュ、マルティネッリ
■監督
アルテタ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ティンバー、ウーデゴール、ハフェルツ
負傷選手情報：メリーノ
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オブラク
■DF
ジョレンテ、ル・ノルマン、ハンツコ、ルッジェーリ
■MF
シメオネ、コケ、カルドーソ、ルックマン
■FW
アルバレス、グリーズマンス
■監督
シメオネ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ヒメネス、シメオネ、アルバレス
負傷選手情報：バリオス、ゴンサレス
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アーセナルvsアトレティコ・マドリード｜注目選手
■アーセナル | ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナルの注目はストライカーのギェケレシュ。昨季スポルティングで公式戦54得点をマークしたストライカーは、昨夏に加入して得点源になることが期待された。当初はなかなかゴールが遠かったものの、新天地での適応を見せて、公式戦21得点を記録する。
アトレティコ相手に2戦3得点と相性の良いギェケレシュがこの試合でも攻撃陣を牽引することが濃厚。週末のフラム戦では2得点をマークしてリーグ首位奪還に貢献したストライカーは、シーズン終盤にかけてさらにギアを挙げ、初戦で苦絞められたアトレティコ守備陣相手に20年ぶりのCL決勝進出に導く得点を挙げられるか。
■アトレティコ・マドリード | フリアン・アルバレス
アトレティコの注目はエースのアルバレス。昨季マンチェスター・シティから加入して1年目からチームの主要な得点源として活躍した同選手は、今季もキーマンとして大活躍。特にCLでは10得点4アシストと平均して毎試合で得点に関与するなど、公式戦20得点9アシストを記録する。
初戦のアーセナル戦ではPKから貴重な同点弾をマークしたアルバレスは、勝利のためにも得点が必要な敵地での一戦でも輝けるか。直接FKやオープンプレーとどこからでも点を取れる同選手は、リーグフェーズで抑えられたアーセナル守備陣相手に問題を作り出せるか。週末のリーグ戦を欠場したため、万全の状態で臨めそうだ。
- (C)WOWOW
アーセナルvsアトレティコ・マドリード｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、『Lemino』もCLの配信を行っており、『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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