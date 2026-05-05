キックオフ：2026年5月6日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でアーセナルとアトレティコ・マドリードが激突し、1-1でセカンドレグを迎える。

今季好調を続けるアーセナルは、CLリーグフェーズを8戦全勝して首位通過。ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングに1-0で勝利して2季連続の準決勝進出を決めた。準決勝ファーストレグではホームでギェケレシュのPKで先制し、追いつかれたが、価値あるドローで終わった。セカンドレグは得意のホームでの一戦。リーグフェーズでアトレティコを4-0で下した。得意のセットプレーから早々に得点を奪い、自慢の守備陣が踏ん張れば、20年ぶりの決勝進出に届く可能性は大いにある。

対するアトレティコ・マドリードは、CLリーグフェーズで苦戦も、プレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに3-2で競り勝って9季ぶりの準決勝進出。ホームでのファーストレグではアーセナルに先制されるも、アルバレスのPKで追いつき、VARにも救われて1-1で終えた。セカンドレグはリーグフェーズで苦汁をなめた敵地での一戦だ。伝統の堅守に加え、速いトランジション、そしてグリーズマンやルックマン擁する攻撃陣が堅守を誇る守備陣を攻略できるか。