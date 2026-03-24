2026年もホラー映画シーンは話題作が続々と登場し、ジャンル全体の盛り上がりが加速している。王道の心霊系からサスペンス色の強い作品、海外の最新トレンドを取り入れた意欲作まで、幅広いラインナップが揃う一年となっている。
ホラー映画おすすめ2026年最新版｜今観るべき人気・話題作10選まとめ
Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！
LINE×Netflix
Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！
Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！
LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料
LYPプレミアム with Netflix
初回は1カ月分実質無料！今すぐ登録
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了！
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要
すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？
すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。
ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。
「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。
パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録
パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
- Netflix
おすすめホラー映画：『呪詛(Incantation)』
『呪詛(Incantation)』作品概要
カルト教団の禁忌を破った母親が、娘を守るために奔走する体験型ホラー。
モキュメンタリー形式で進行し、視聴者も物語に巻き込まれる構造となっている。
恐怖演出の特徴
呪文や印を覚えさせるなど、「呪いが画面越しに伝播する」演出が最大の特徴。
実在事件をベースにしたリアリティが強烈な不気味さを生む。
映像と構成
ドキュメンタリー風の映像で没入感を強化。
観る側の心理を侵食するような構成が続く。
おすすめポイント
体験型ホラーの代表格。
観終わった後も余韻が残る異質な恐怖を味わえる。
- Netflix
おすすめホラー映画：『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』
『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』作品概要
洋館での出来事が長年にわたり家族を蝕むホラードラマ。
過去と現在が交錯しながら物語が展開する。
恐怖演出の特徴
幽霊と心理的トラウマが重なり合う恐怖構造。
「首折れの女」の真相が物語の核心となる。
映像と構成
長回し演出などで緊張感を維持。
人間ドラマとホラーが融合した重厚な構成。
おすすめポイント
ドラマ性の高いホラー作品。
ストーリー重視の視聴者に適した一作。
- Netflix
おすすめホラー映画：『バーバリアン』
『バーバリアン』作品概要
宿泊先のトラブルから始まるサスペンスホラー。
予想外の展開が続く構成となっている。
恐怖演出の特徴
定番の展開を覆すストーリー。
未知の存在による強烈な恐怖が描かれる。
映像と構成
視点を切り替える大胆な構成。
観客の予測を裏切る展開が続く。
おすすめポイント
先の読めないホラー体験。
サプライズ要素を楽しみたい人に最適。
- Netflix
おすすめホラー映画：『アナイアレイション-全滅領域-』
『アナイアレイション-全滅領域-』作品概要
未知の異常領域に踏み込む女性調査隊を描くSFホラー。
現実とは異なる法則が支配する世界が舞台。
恐怖演出の特徴
DNAの変異や生態系の崩壊による異質な恐怖。
人間の悲鳴を模倣する存在が強烈な印象を残す。
映像と構成
美しさと不気味さが同居する映像表現。
哲学的なテーマを内包したストーリー展開。
おすすめポイント
知的なホラー体験ができる一作。
映像美と恐怖を同時に味わえる。
- Netflix
おすすめホラー映画：『呪怨：呪いの家』
『呪怨：呪いの家』作品概要
「家」を中心に連鎖する呪いを描くドラマシリーズ。
関わった人間の運命が次々と崩壊していく。
恐怖演出の特徴
逃げ場のない呪いの構造が持続的な恐怖を生む。
因果関係が崩壊する不条理さが特徴。
映像と構成
時系列が複雑に交錯する構成。
断片的な情報が積み重なり恐怖を増幅させる。
おすすめポイント
日本ホラーの進化形。
救いのない恐怖を求める人に適した作品。
- Netflix
おすすめホラー映画：『エクスヒューマ(Exhuma)』
『エクスヒューマ(Exhuma)』作品概要
呪われた墓の移動をきっかけに始まるオカルトミステリー。
過去の歴史と超常現象が絡み合う物語。
恐怖演出の特徴
儀式や風水といった要素を取り入れたリアルな恐怖。
徐々に明かされる真実が緊張感を高める。
映像と構成
静と動を使い分けた演出。
サスペンスとホラーが融合した展開。
おすすめポイント
ストーリー重視のオカルト作品。
緻密な設定と展開を楽しめる。
- Netflix
おすすめホラー映画：『バード・ボックス』
『バード・ボックス』作品概要
“それ”を見た瞬間に自ら命を絶ってしまう謎の現象が広がる世界を描くパニックホラー。
生き残るためには目隠しをしたまま行動するという極限状況が物語の軸となる。
恐怖演出の特徴
視覚を封じられた状態で進む緊張感が持続する。
見えない恐怖が想像力を刺激し、不安を増幅させる構造。
映像と構成
現在と過去を行き来する構成で物語が進行。
限られた情報の中で状況が徐々に明らかになっていく。
おすすめポイント
極限状態での人間ドラマが際立つ作品。
心理的な圧迫感とサバイバル要素を同時に味わえる。
- Netflix
おすすめホラー映画：『ザ・リチュアル いけにえの儀式』
『ザ・リチュアル いけにえの儀式』作品概要
北欧の森で迷った男たちが古代の存在に遭遇するホラー。
閉鎖的な環境での恐怖が描かれる。
恐怖演出の特徴
異形のクリーチャーによる圧倒的な存在感。
心理的恐怖と実体の恐怖が融合する。
映像と構成
自然環境を活かした不気味な演出。
徐々に追い詰められる構成が特徴。
おすすめポイント
クリーチャーホラーの完成形。
ビジュアル重視の恐怖を味わえる。
- Netflix
おすすめホラー映画：『ゲット・アウト』
『ゲット・アウト』作品概要
恋人の実家訪問から始まる心理スリラー。
違和感が徐々に恐怖へと変わる構成。
恐怖演出の特徴
人間の偏見や価値観が恐怖の核となる。
静かな違和感が積み重なり不安を増幅させる。
映像と構成
緻密な伏線とその回収。
シンプルな舞台で緊張感を維持。
おすすめポイント
社会性のあるホラー作品。
心理的恐怖を楽しみたい人向け。
- Netflix
おすすめホラー映画：『フィアー・ストリート 3部作』『フィアー・ストリート 3部作』作品概要
時代を遡りながら呪いの真相を追うホラーシリーズ。
異なる年代の物語が連結する構成。
恐怖演出の特徴
スラッシャー要素をベースにしたエンタメ性。
過去作品へのオマージュが随所に盛り込まれる。
映像と構成
時代ごとの演出の違いを楽しめる。
シリーズ全体で一つの物語を形成。
おすすめポイント
ポップで見やすいホラー。
初心者でも楽しめる構成。