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Japan v South Korea - Women's Basketball International Game 2Getty Images Sport
Aoi Fujimiya

【アジア大会】バスケットボール女子競技の試合日程・結果・順位表・出場国

【アジア大会2026女子バスケ】試合日程・結果・順位表は？日本代表の対戦カード・出場国一覧・決勝までの大会スケジュールまとめ。

  • アジア大会バスケットボール女子｜大会スケジュール

    第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3人制(3x3)の2種目が実施される。

    5人制は2026年9月17日(木)から9月26日(土)まで、愛知県名古屋市の愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催。3x3は9月21日(月)から9月25日(金)まで、金城ふ頭駅前特設コートで行われる。

    なお、3x3は23歳以下(U23)の選手が出場対象となる。

    種目

    会期

    会場

    出場条件

    5人制(5x5)

    2026年9月17日(木)～9月26日(土)

    愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

    3x3

    2026年9月21日(月)～9月25日(金)

    金城ふ頭駅前特設コート

    23歳以下(U23)

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  • アジア大会バスケットボール女子｜放送・配信予定

    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3人制(3x3)が実施される。

    5人制の日本代表戦は、地上波のTBS系列、無料配信のTVer、動画配信サービスのU-NEXTで放送・配信予定。初戦となる9月17日(木)のホンコン・チャイナ戦は地上波放送がなく、U-NEXTでライブ配信される。

    一方、3x3女子については、現時点でテレビ放送・ネット配信の公式予定は確認されていない。

    5人制 女子バスケットボール

    日程

    試合

    TBS系列

    TVer

    U-NEXT

    9月17日(木)19:00～

    日本 vs ホンコン・チャイナ

    なし

    なし

    ライブ配信予定

    9月20日(日)13:50～

    日本 vs カザフスタン

    13:00～生中継

    ライブ配信

    ライブ配信予定

    9月22日(火)13:00～

    日本 vs フィリピン

    12:30～生中継

    ライブ配信

    ライブ配信予定

    9月24日(木)

    準々決勝

    16:30～放送予定

    ライブ配信予定

    ライブ配信予定

    9月25日(金)

    準決勝

    16:30～放送予定

    ライブ配信予定

    ライブ配信予定

    9月26日(土)

    3位決定戦・決勝

    15:50～生中継予定

    ライブ配信予定

    ライブ配信予定

    3x3 女子バスケットボール

    3x3女子日本代表は9月21日(月)から予選をスタート。9月24日(木)に準々決勝進出決定戦・準々決勝、9月25日(金)に準決勝から決勝までが行われる。

    日程

    試合・ラウンド

    放送・配信予定

    9月21日(月)17:40～

    日本 vs チャイニーズ・タイペイ

    現時点で公式発表なし

    9月21日(月)19:45～

    日本 vs イラン

    現時点で公式発表なし

    9月23日(水)14:05～

    日本 vs ウズベキスタン

    現時点で公式発表なし

    9月24日(木)

    準々決勝進出決定戦・準々決勝

    現時点で公式発表なし

    9月25日(金)

    準決勝・3位決定戦・決勝

    現時点で公式発表なし

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  • アジア大会バスケットボール女子｜予選グループ組み合わせ

    アジア大会バスケットボール女子｜予選グループ組み合わせ

    第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3x3でそれぞれ予選グループ・プールが設定されている。

    5人制の日本代表はグループBに入り、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナと対戦する。3x3ではプールBに入り、チャイニーズ・タイペイ、イラン、ウズベキスタンと予選を戦う。

    5人制バスケットボール女子 予選グループ

    グループ

    出場国・地域

    グループA

    中国、インドネシア、タイ

    グループB

    日本、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナ

    グループC

    韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴル、マレーシア

    3x3バスケットボール女子 予選プール

    プール

    出場国・地域

    プールA

    中国、カザフスタン、カタール、スリランカ

    プールB

    日本、チャイニーズ・タイペイ、イラン、ウズベキスタン

    プールC

    モンゴル、フィリピン、マレーシア、マカオ

    プールD

    シンガポール、インドネシア、タイ、韓国

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  • 5人制バスケットボール女子 グループA｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    中国

    0

    0

    0

    インドネシア

    0

    0

    0

    タイ

    0

    0

    0

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  • 5人制バスケットボール女子 グループA｜試合日程・結果

    グループAには中国、インドネシア、タイの3チームが所属。9月17日(木)から21日(月)にかけて総当たりで対戦する。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月17日(木)

    13:00

    インドネシア vs タイ

    愛知国際アリーナ

    9月19日(土)

    10:00

    タイ vs 中国

    愛知国際アリーナ

    9月21日(月)

    19:00

    中国 vs インドネシア

    愛知国際アリーナ

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  • 5人制バスケットボール女子 グループB｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    日本

    0

    0

    0

    フィリピン

    0

    0

    0

    カザフスタン

    0

    0

    0

    ホンコン・チャイナ

    0

    0

    0

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  • 5人制バスケットボール女子 グループB｜試合日程・結果

    ループBには日本、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナが入る。日本は9月17日(木)にホンコン・チャイナ、9月20日(日)にカザフスタン、9月22日(火)にフィリピンと対戦する。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月17日(木)

    16:00

    フィリピン vs カザフスタン

    愛知国際アリーナ

    9月17日(木)

    19:00

    日本 vs ホンコン・チャイナ

    愛知国際アリーナ

    9月20日(日)

    10:00

    ホンコン・チャイナ vs フィリピン

    愛知国際アリーナ

    9月20日(日)

    13:50

    カザフスタン vs 日本

    愛知国際アリーナ

    9月22日(火)

    10:00

    カザフスタン vs ホンコン・チャイナ

    愛知国際アリーナ

    9月22日(火)

    13:00

    日本 vs フィリピン

    愛知国際アリーナ

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  • 5人制バスケットボール女子 グループC｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    韓国

    0

    0

    0

    チャイニーズ・タイペイ

    0

    0

    0

    モンゴル

    0

    0

    0

    マレーシア

    0

    0

    0

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  • 5人制バスケットボール女子 グループC｜試合日程・結果

    グループCには韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴル、マレーシアが所属。9月18日(金)から22日(火)まで、各チームが総当たりで対戦する。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月18日(金)

    10:00

    韓国 vs マレーシア

    愛知国際アリーナ

    9月18日(金)

    13:00

    チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル

    愛知国際アリーナ

    9月21日(月)

    13:00

    モンゴル vs 韓国

    愛知国際アリーナ

    9月21日(月)

    16:00

    マレーシア vs チャイニーズ・タイペイ

    愛知国際アリーナ

    9月22日(火)

    16:00

    韓国 vs チャイニーズ・タイペイ

    愛知国際アリーナ

    9月22日(火)

    19:00

    モンゴル vs マレーシア

    愛知国際アリーナ

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  • 3x3バスケットボール女子 プールA｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    中国

    0

    0

    0

    カザフスタン

    0

    0

    0

    カタール

    0

    0

    0

    スリランカ

    0

    0

    0

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  • 3x3バスケットボール女子 プールA｜試合日程・結果

    プールAでは、モンゴル、フィリピン、カザフスタン、スリランカの4チームが総当たりで対戦する。試合は9月21日(月)と23日(水)に金城ふ頭駅前特設コートで行われる。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月21日(月)

    12:50

    モンゴル vs フィリピン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    13:15

    カザフスタン vs スリランカ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    14:30

    モンゴル vs カザフスタン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    14:55

    フィリピン vs スリランカ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    12:50

    モンゴル vs スリランカ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    13:15

    フィリピン vs カザフスタン

    金城ふ頭駅前特設コート

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  • 3x3バスケットボール女子 プールB｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    日本

    0

    0

    0

    チャイニーズ・タイペイ

    0

    0

    0

    イラン

    0

    0

    0

    ウズベキスタン

    0

    0

    0

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  • 3x3バスケットボール女子 プールB｜試合日程・結果

    プールBには中国、イラン、マレーシア、ホンコン・チャイナが入る。予選は9月22日(火)と23日(水)に実施される。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月22日(火)

    12:50

    中国 vs イラン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    13:15

    マレーシア vs ホンコン・チャイナ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    14:30

    中国 vs マレーシア

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    14:55

    イラン vs ホンコン・チャイナ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    18:30

    中国 vs ホンコン・チャイナ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    18:55

    イラン vs マレーシア

    金城ふ頭駅前特設コート

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  • 3x3バスケットボール女子 プールC｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    モンゴル

    0

    0

    0

    フィリピン

    0

    0

    0

    マレーシア

    0

    0

    0

    マカオ

    0

    0

    0

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  • 3x3バスケットボール女子 プールC｜試合日程・結果

    プールCでは、カタール、インドネシア、チャイニーズ・タイペイ、バーレーンの4チームが予選を戦う。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月21日(月)

    18:30

    カタール vs インドネシア

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    18:55

    チャイニーズ・タイペイ vs バーレーン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    20:10

    カタール vs チャイニーズ・タイペイ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    20:35

    インドネシア vs バーレーン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    14:30

    カタール vs バーレーン

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    14:55

    インドネシア vs チャイニーズ・タイペイ

    金城ふ頭駅前特設コート

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  • 3x3バスケットボール女子 プールD｜順位表

    順位

    国・地域

    試合

    シンガポール

    0

    0

    0

    インドネシア

    0

    0

    0

    タイ

    0

    0

    0

    韓国

    0

    0

    0

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  • 3x3バスケットボール女子 プールD｜試合日程・結果

    プールDには日本、シンガポール、韓国、タイが所属する。日本は9月22日(火)にシンガポール、韓国と対戦し、9月23日(水)にタイとの予選最終戦を迎える。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    会場

    9月22日(火)

    18:30

    日本 vs シンガポール

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    18:55

    韓国 vs タイ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    20:10

    シンガポール vs タイ

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月22日(火)

    20:35

    日本 vs 韓国

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    20:10

    シンガポール vs 韓国

    金城ふ頭駅前特設コート

    9月23日(水)

    20:35

    日本 vs タイ

    金城ふ頭駅前特設コート

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    ※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。