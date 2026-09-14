【アジア大会】バスケットボール女子競技の試合日程・結果・順位表・出場国

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3人制(3x3)の2種目が実施される。

5人制は2026年9月17日(木)から9月26日(土)まで、愛知県名古屋市の愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催。3x3は9月21日(月)から9月25日(金)まで、金城ふ頭駅前特設コートで行われる。

なお、3x3は23歳以下(U23)の選手が出場対象となる。

種目 会期 会場 出場条件 5人制(5x5) 2026年9月17日(木)～9月26日(土) 愛知国際アリーナ(IGアリーナ) － 3x3 2026年9月21日(月)～9月25日(金) 金城ふ頭駅前特設コート 23歳以下(U23)



