【アジア大会】バスケットボール女子競技の試合日程・結果・順位表・出場国
アジア大会バスケットボール女子｜大会スケジュール
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3人制(3x3)の2種目が実施される。
5人制は2026年9月17日(木)から9月26日(土)まで、愛知県名古屋市の愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催。3x3は9月21日(月)から9月25日(金)まで、金城ふ頭駅前特設コートで行われる。
なお、3x3は23歳以下(U23)の選手が出場対象となる。
種目
会期
会場
出場条件
5人制(5x5)
2026年9月17日(木)～9月26日(土)
愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
－
3x3
2026年9月21日(月)～9月25日(金)
金城ふ頭駅前特設コート
23歳以下(U23)
アジア大会バスケットボール女子｜放送・配信予定
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3人制(3x3)が実施される。
5人制の日本代表戦は、地上波のTBS系列、無料配信のTVer、動画配信サービスのU-NEXTで放送・配信予定。初戦となる9月17日(木)のホンコン・チャイナ戦は地上波放送がなく、U-NEXTでライブ配信される。
一方、3x3女子については、現時点でテレビ放送・ネット配信の公式予定は確認されていない。
5人制 女子バスケットボール
日程
試合
TBS系列
TVer
9月17日(木)19:00～
日本 vs ホンコン・チャイナ
なし
なし
ライブ配信予定
9月20日(日)13:50～
日本 vs カザフスタン
13:00～生中継
ライブ配信
ライブ配信予定
9月22日(火)13:00～
日本 vs フィリピン
12:30～生中継
ライブ配信
ライブ配信予定
9月24日(木)
準々決勝
16:30～放送予定
ライブ配信予定
ライブ配信予定
9月25日(金)
準決勝
16:30～放送予定
ライブ配信予定
ライブ配信予定
9月26日(土)
3位決定戦・決勝
15:50～生中継予定
ライブ配信予定
ライブ配信予定
3x3 女子バスケットボール
3x3女子日本代表は9月21日(月)から予選をスタート。9月24日(木)に準々決勝進出決定戦・準々決勝、9月25日(金)に準決勝から決勝までが行われる。
日程
試合・ラウンド
放送・配信予定
9月21日(月)17:40～
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
現時点で公式発表なし
9月21日(月)19:45～
日本 vs イラン
現時点で公式発表なし
9月23日(水)14:05～
日本 vs ウズベキスタン
現時点で公式発表なし
9月24日(木)
準々決勝進出決定戦・準々決勝
現時点で公式発表なし
9月25日(金)
準決勝・3位決定戦・決勝
現時点で公式発表なし
アジア大会バスケットボール女子｜予選グループ組み合わせ
アジア大会バスケットボール女子｜予選グループ組み合わせ
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール競技では、5人制(5x5)と3x3でそれぞれ予選グループ・プールが設定されている。
5人制の日本代表はグループBに入り、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナと対戦する。3x3ではプールBに入り、チャイニーズ・タイペイ、イラン、ウズベキスタンと予選を戦う。
5人制バスケットボール女子 予選グループ
グループ
出場国・地域
グループA
中国、インドネシア、タイ
グループB
日本、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナ
グループC
韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴル、マレーシア
3x3バスケットボール女子 予選プール
プール
出場国・地域
プールA
中国、カザフスタン、カタール、スリランカ
プールB
日本、チャイニーズ・タイペイ、イラン、ウズベキスタン
プールC
モンゴル、フィリピン、マレーシア、マカオ
プールD
シンガポール、インドネシア、タイ、韓国
5人制バスケットボール女子 グループA｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
中国
0
0
0
－
インドネシア
0
0
0
－
タイ
0
0
0
5人制バスケットボール女子 グループA｜試合日程・結果
グループAには中国、インドネシア、タイの3チームが所属。9月17日(木)から21日(月)にかけて総当たりで対戦する。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月17日(木)
13:00
インドネシア vs タイ
愛知国際アリーナ
9月19日(土)
10:00
タイ vs 中国
愛知国際アリーナ
9月21日(月)
19:00
中国 vs インドネシア
愛知国際アリーナ
5人制バスケットボール女子 グループB｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
日本
0
0
0
－
フィリピン
0
0
0
－
カザフスタン
0
0
0
－
ホンコン・チャイナ
0
0
0
5人制バスケットボール女子 グループB｜試合日程・結果
ループBには日本、フィリピン、カザフスタン、ホンコン・チャイナが入る。日本は9月17日(木)にホンコン・チャイナ、9月20日(日)にカザフスタン、9月22日(火)にフィリピンと対戦する。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月17日(木)
16:00
フィリピン vs カザフスタン
愛知国際アリーナ
9月17日(木)
19:00
日本 vs ホンコン・チャイナ
愛知国際アリーナ
9月20日(日)
10:00
ホンコン・チャイナ vs フィリピン
愛知国際アリーナ
9月20日(日)
13:50
カザフスタン vs 日本
愛知国際アリーナ
9月22日(火)
10:00
カザフスタン vs ホンコン・チャイナ
愛知国際アリーナ
9月22日(火)
13:00
日本 vs フィリピン
愛知国際アリーナ
5人制バスケットボール女子 グループC｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
韓国
0
0
0
－
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
－
モンゴル
0
0
0
－
マレーシア
0
0
0
5人制バスケットボール女子 グループC｜試合日程・結果
グループCには韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴル、マレーシアが所属。9月18日(金)から22日(火)まで、各チームが総当たりで対戦する。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月18日(金)
10:00
韓国 vs マレーシア
愛知国際アリーナ
9月18日(金)
13:00
チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
愛知国際アリーナ
9月21日(月)
13:00
モンゴル vs 韓国
愛知国際アリーナ
9月21日(月)
16:00
マレーシア vs チャイニーズ・タイペイ
愛知国際アリーナ
9月22日(火)
16:00
韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
愛知国際アリーナ
9月22日(火)
19:00
モンゴル vs マレーシア
愛知国際アリーナ
3x3バスケットボール女子 プールA｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
中国
0
0
0
－
カザフスタン
0
0
0
－
カタール
0
0
0
－
スリランカ
0
0
0
3x3バスケットボール女子 プールA｜試合日程・結果
プールAでは、モンゴル、フィリピン、カザフスタン、スリランカの4チームが総当たりで対戦する。試合は9月21日(月)と23日(水)に金城ふ頭駅前特設コートで行われる。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月21日(月)
12:50
モンゴル vs フィリピン
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
13:15
カザフスタン vs スリランカ
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
14:30
モンゴル vs カザフスタン
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
14:55
フィリピン vs スリランカ
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
12:50
モンゴル vs スリランカ
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
13:15
フィリピン vs カザフスタン
金城ふ頭駅前特設コート
3x3バスケットボール女子 プールB｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
日本
0
0
0
－
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
－
イラン
0
0
0
－
ウズベキスタン
0
0
0
3x3バスケットボール女子 プールB｜試合日程・結果
プールBには中国、イラン、マレーシア、ホンコン・チャイナが入る。予選は9月22日(火)と23日(水)に実施される。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月22日(火)
12:50
中国 vs イラン
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
13:15
マレーシア vs ホンコン・チャイナ
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
14:30
中国 vs マレーシア
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
14:55
イラン vs ホンコン・チャイナ
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
18:30
中国 vs ホンコン・チャイナ
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
18:55
イラン vs マレーシア
金城ふ頭駅前特設コート
3x3バスケットボール女子 プールC｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
モンゴル
0
0
0
－
フィリピン
0
0
0
－
マレーシア
0
0
0
－
マカオ
0
0
0
3x3バスケットボール女子 プールC｜試合日程・結果
プールCでは、カタール、インドネシア、チャイニーズ・タイペイ、バーレーンの4チームが予選を戦う。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月21日(月)
18:30
カタール vs インドネシア
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
18:55
チャイニーズ・タイペイ vs バーレーン
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
20:10
カタール vs チャイニーズ・タイペイ
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日(月)
20:35
インドネシア vs バーレーン
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
14:30
カタール vs バーレーン
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
14:55
インドネシア vs チャイニーズ・タイペイ
金城ふ頭駅前特設コート
3x3バスケットボール女子 プールD｜順位表
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
シンガポール
0
0
0
－
インドネシア
0
0
0
－
タイ
0
0
0
－
韓国
0
0
0
3x3バスケットボール女子 プールD｜試合日程・結果
プールDには日本、シンガポール、韓国、タイが所属する。日本は9月22日(火)にシンガポール、韓国と対戦し、9月23日(水)にタイとの予選最終戦を迎える。
日程
試合開始
対戦カード
会場
9月22日(火)
18:30
日本 vs シンガポール
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
18:55
韓国 vs タイ
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
20:10
シンガポール vs タイ
金城ふ頭駅前特設コート
9月22日(火)
20:35
日本 vs 韓国
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
20:10
シンガポール vs 韓国
金城ふ頭駅前特設コート
9月23日(水)
20:35
日本 vs タイ
金城ふ頭駅前特設コート
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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