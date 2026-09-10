2026年に愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会では、各競技を会場で観戦するためのチケットが販売される。

本記事では、アジア競技大会2026のチケット販売情報を紹介する。

アジア競技大会2026の日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)は、2026年9月19日(土)から10月4日(日)までの16日間にわたって開催される。

開会式は9月19日(土)18:00からパロマ瑞穂スタジアムで行われ、翌20日(日)から競泳などでメダル争いが本格化。閉会式は10月4日(日)18:00から同会場で実施される予定だ。

なお、一部競技は開会式に先駆けてスタートする。バスケットボール(5人制)は9月10日(木)、男子サッカーは9月14日(月)ごろ、インドアバレーボールは9月16日(水)、クリケット(T20)は9月17日(木)から競技が始まる。

日程 主な予定 9月10日(木) バスケットボール(5人制)先行開始 9月14日(月)～ 男子サッカー先行開始 9月16日(水) インドアバレーボール開始 9月17日(木) クリケット(T20)開始 9月19日(土) 開会式 18:00～20:00 9月20日(日) 競泳などでメダル授与開始 10月4日(日) 閉会式 18:00～

アジア競技大会2026のチケット販売情報は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の観戦チケットは、公式チケット販売サイトを中心に、ID登録不要の「Asian Qチケット」や対面販売所、当日券販売など複数の方法で購入できる。

公式チケット販売サイトでは、原則として事前に「応援ID」を登録したうえでチケットを購入する。一方、「Asian Qチケット」では個人アカウントを登録せず、Apple PayやGoogle Payなどを利用して自由席を中心とした電子チケットを購入できる。

また、栄のサカエヒロバスに設置されている「Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center」などでは、スタッフと対面しながら紙チケットを購入可能。大会期間中は公式サイトに加え、名古屋市瑞穂公園陸上競技場、愛知国際アリーナ、豊田スタジアムなど主要8会場でも当日券が販売される。

アジア競技大会2026のチケット購入方法

購入方法 内容 公式チケット販売サイト 原則「応援ID」を事前登録してオンライン購入 Asian Qチケット ID登録不要。Apple PayやGoogle Payなどを利用して電子チケットを購入可能 対面販売所 Aichi-Nagoya 2026 Ticket Centerなどで紙チケットを購入可能 当日券 公式サイトおよび主要8会場の現地窓口で販売

公式サイトでの当日券は、各セッションの終了予定時刻1時間30分前まで購入できる。

チケット販売スケジュール

第20回アジア競技大会のチケットは、2026年2月から段階的に販売されている。先行販売を経て、7月15日(水)から一般販売がスタートし、8月以降は公式リセールやAsian Qチケットなど購入方法も拡大した。

販売内容 日程 第1次先行販売(抽選) 2026年2月26日(木)～3月9日 第2次先行販売(先着) 2026年3月20日(金)～3月31日 一般販売(先着) 2026年7月15日(水)10:00～ 公式リセール開始 2026年8月4日(火)17:00～ Asian Qチケット開始 2026年8月19日(水)10:00～ まちかどチケット販売所(オアシス21) 2026年8月20日(木)～9月6日(日) Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center(栄・サカエヒロバス) 2026年9月9日(水)～ 開会式チケット追加販売 2026年9月7日(月)～ 当日券販売 大会期間中

公式リセールは利用できる？

購入後に観戦できなくなった場合は、公式チケット販売サイト内のリセールサービスを利用できる。

公式リセールは2026年8月4日(火)17:00から開始されており、保有している対象チケットを出品し、別の購入希望者へ販売することが可能だ。

チケットの販売状況は？

全41競技と開会式・閉会式のうち、販売率が80%を超えているセッションは約4割、60%を超えているセッションは約7割となっている。

特に卓球、バドミントン、バレーボール、スポーツクライミングなどは残席が少なくなっている。一方、収容人数の大きい会場で行われるサッカーや野球などは、比較的チケットに余裕がある。

また、開会式については演出プランの確定に伴い、2026年9月7日(月)からチケットの追加販売も行われている。希望する競技やセッションが決まっている場合は、残席状況を確認したうえで早めに購入しておきたい。

アジア競技大会2026の中継予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、地上波のTBS系列に加え、TVerやU-NEXTで中継・配信される予定だ。

TBS系列では大会期間中、注目競技や日本代表の試合を中心に放送。地上波で視聴できる競技に加え、TVerではスペシャルライブや見逃し配信も実施される予定となっている。

U-NEXTでは、最大7チャンネルを活用して20競技以上をライブ配信予定。9月10日(木)19:00から一部競技の先行配信もスタートする。PPVチケットの購入は不要で、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間の無料トライアル期間中も対象となる。

大会を視聴する場合は、地上波のTBS系列、無料配信のTVer、幅広い競技を扱うU-NEXTを組み合わせて確認するとよい。競技ごとに放送・配信日時が異なるため、視聴前には最新の中継スケジュールを確認しておきたい。

アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

前述のとおり、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」はU-NEXTでライブ配信される。

U-NEXTではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。