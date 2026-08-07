2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、予選が2026年8月11日(火)、本戦が2026年9月14日(火)からスタート。Jリーグからは史上最多となる4クラブが本戦から、1クラブが予選から参戦する。
本記事では、ACLE2026-27の試合日程、組み合わせ、放送・配信予定を紹介する。
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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、予選が2026年8月11日(火)、本戦が2026年9月14日(火)からスタート。Jリーグからは史上最多となる4クラブが本戦から、1クラブが予選から参戦する。
本記事では、ACLE2026-27の試合日程、組み合わせ、放送・配信予定を紹介する。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
シーズンを通してACLEや明治安田Jリーグ、さらにラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
ACLE2026-27に出場する日本のクラブは、史上最多となる5クラブ。2025年J1リーグの上位3クラブ、鹿島アントラーズ、柏レイソル、京都サンガF.C.、J1百年構想リーグ優勝クラブ、ヴィッセル神戸、そして2025-26シーズンのACL2優勝クラブ、ガンバ大阪が参戦する。
各出場クラブと出場資格は以下の通り。
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|地区
|クラブ名
|国名
|出場回数
|西地区
|アル・アハリ
|サウジアラビア
|16回
|アル・ナスル
|サウジアラビア
|9回
|アル・ヒラル
|サウジアラビア
|22回
|アル・カーディシーヤ
|サウジアラビア
|初出場
|アル・アイン
|アラブ首長国連邦
|19回
|シャバーブ・アル・アハリ
|アラブ首長国連邦
|14回
|アル・ワスル
|アラブ首長国連邦
|5回
|アル・サッド
|カタール
|21回
|アル・ガラファ
|カタール
|15回
|アル・シャマール
|カタール
|初出場
|エステグラル
|イラン
|13回
|トラークトゥール
|イラン
|8回
|ネフチ
|ウズベキスタン
|6回
|アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
|イラク
|8回
|東地区
|鹿島アントラーズ
|日本
|11回
|ヴィッセル神戸
|日本
|5回
|柏レイソル
|日本
|5回
|京都サンガF.C.
|日本
|初出場
|全北現代モータース
|韓国
|17回
|大田ハナシチズン
|韓国
|2回
|浦項スティーラーズ
|韓国
|11回
|ブリーラム・ユナイテッド
|タイ
|14回
|ポートFC
|タイ
|5回
|ラーチャブリー
|タイ
|2回
|上海海港
|中国
|10回
|北京国安
|中国
|11回
|ニューカッスル・ジェッツ
|オーストラリア
|3回
|ジョホール・ダルル・タクジム
|マレーシア
|12回
|地区
|クラブ名
|国名
|出場回数
|西地区
|アル・イテハド
|サウジアラビア
|14回
|アル・ジャジーラ
|アラブ首長国連邦
|12回
|パフタコール
|ウズベキスタン
|21回
|アル・フセイン
|ヨルダン
|初出場
|東地区
|ガンバ大阪
|日本
|11回
|江原FC
|韓国
|2回
|アデレード・ユナイテッド
|オーストラリア
|7回
|コンアン・ハノイ
|ベトナム
|初出場
|ポット1
|ポット2
|ポット3
|ポット4
|アル・アハリ
（サウジアラビア）
|ネフチ
（ウズベキスタン）
|アル・ガラファ
（カタール）
|アル・シャマール
（カタール）
|アル・アイン
（UAE）
|アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
（イラク）
|トラークトゥール
（イラン）
|アル・カーディシーヤ
（サウジアラビア）
|アル・サッド
（カタール）
|アル・ナスル
（サウジアラビア）
|アル・ヒラル
（サウジアラビア）
|アル・ジャジーラ
（UAE）
or
アル・イテハド
（サウジアラビア）
|エステグラル
（イラン）
|シャバーブ・アル・アハリ
（UAE）
|アル・ワスル
（UAE）
|パフタコール
（ウズベキスタン）
or
アル・フセイン
（ヨルダン）
|ポット1
|ポット2
|ポット3
|ポット4
|鹿島アントラーズ
（日本）
|ニューカッスル・ジェッツ
（オーストラリア）
|ポートFC
（タイ）
|ラーチャブリー
（タイ）
|全北現代モータース
（韓国）
|ジョホール・ダルル・タクジム
（マレーシア）
|北京国安
（中国）
|京都サンガF.C.
（日本）
|ブリーラム・ユナイテッド
（タイ）
|ヴィッセル神戸
（日本）
|柏レイソル
（日本）
|江原FC
（韓国）
or
ガンバ大阪
（日本）
|上海海港
（中国）
|大田ハナシチズン
（韓国）
|浦項スティーラーズ
（韓国）
|アデレード・ユナイテッド
（オーストラリア）
or
コンアン・ハノイ
ベトナム）
|日時
キックオフ
|対戦カード
|8/12(水)
0:00
|アル・ジャジーラ vs アル・イテハド
|8/12(水)
1:00
|パフタコール vs アル・フセイン
|日時
キックオフ
|対戦カード
|8/11(火)
19:30
|江原FC vs ガンバ大阪
|8/11(火)
18:00
|アデレード・ユナイテッド vs コンアン・ハノイ
※1位～8位はノックアウトステージ進出
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|アル・アハリ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・ナスル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・ヒラル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・カーディシーヤ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・アイン
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|シャバブ・アル・アハリ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・ワスル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・サッド
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・ガラファ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|エステグラル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ネフチ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・クウワ・アル・ジャウィーヤ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|トラクター
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アル・シャマル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|節
|日時
キックオフ
|対戦カード
|第1節
|第2節
|第3節
|第4節
|第5節
|第6節
|第7節
|第8節
※1位～8位はノックアウトステージ進出
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|鹿島アントラーズ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ヴィッセル神戸
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|柏レイソル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|京都サンガF.C.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|全北現代モータース
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|大田ハナシチズン
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|浦項スティーラーズ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ブリーラム・ユナイテッド
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ポートFC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ラーチャブリー
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|上海海港
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|北京国安
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ニューカッスル・ジェッツ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ジョホール・ダルル・タクジム
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|節
|日時
キックオフ
|対戦カード
|第1節
|第2節
|第3節
|第4節
|第5節
|第6節
|第7節
|第8節
|日時
キックオフ
|対戦カード
|日時
キックオフ
|対戦カード
|日時
キックオフ
|対戦カード
|日時
キックオフ
|対戦カード
|日時
キックオフ
|対戦カード
|日時
キックオフ
|試合No.
|対戦カード
|QF-1
|QF-2
|QF-3
|QF-4
|日時
キックオフ
|試合No.
|対戦カード
|SF-1
|SF-2
|日時
キックオフ
|対戦カード