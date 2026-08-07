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Yuta Tokuma

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2026-27の試合日程・結果・組み合わせ

AFCチャンピオンズリーグエリート
J1 リーグ
鹿島アントラーズ
柏レイソル
ヴィッセル神戸
京都サンガF.C.
ガンバ大阪

【AFCチャンピオンズリーグエリート】2026-27シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の試合日程や組み合わせ、放送・配信予定を紹介。

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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、予選が2026年8月11日(火)、本戦が2026年9月14日(火)からスタート。Jリーグからは史上最多となる4クラブが本戦から、1クラブが予選から参戦する。

本記事では、ACLE2026-27の試合日程、組み合わせ、放送・配信予定を紹介する。

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  • acle trophyGetty Images

    ACL2026-27｜マッチスケジュール

    ■予選ステージ｜日程

    • 2026年8月11日(火)

    ■リーグステージ｜日程

    • 2026年9月14日(火)～2027年2月17日(水)

    ■ラウンド16｜日程

    • ファーストレグ：2027年3月1日(月)～16日(火)
    • ：2027年3月9日(火)～17日(水)

    ■ファイナルズ（準々決勝～決勝）｜日程

    • 準々決勝・準決勝：2027年4月23日(金)～30日(金)
    • 決勝：2027年5月1日(土)

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    ACLE2026-27｜テレビ放送・ネット配信予定

    2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。

    そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

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  • j league acleGetty Images

    ACLE2026-27｜Jリーグ出場クラブ

    ACLE2026-27に出場する日本のクラブは、史上最多となる5クラブ。2025年J1リーグの上位3クラブ、鹿島アントラーズ、柏レイソル、京都サンガF.C.、J1百年構想リーグ優勝クラブ、ヴィッセル神戸、そして2025-26シーズンのACL2優勝クラブ、ガンバ大阪が参戦する。

    各出場クラブと出場資格は以下の通り。

    ■リーグステージ（ダイレクト）

    • 鹿島アントラーズ［2025明治安田J1リーグ 優勝］
    • 柏レイソル［2025明治安田J1リーグ 2位］
    • ヴィッセル神戸［明治安田J百年構想リーグ 優勝］
    • 京都サンガF.C.［2025明治安田J1リーグ 3位］

    ■予選ステージ（インダイレクト）

    • ガンバ大阪［2025-26ACL2 優勝］

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  • ACL2026-27｜出場クラブ

    ■リーグステージ

    地区クラブ名国名出場回数
    西地区アル・アハリサウジアラビア16回
    アル・ナスルサウジアラビア9回
    アル・ヒラルサウジアラビア22回
    アル・カーディシーヤサウジアラビア初出場
    アル・アインアラブ首長国連邦19回
    シャバーブ・アル・アハリアラブ首長国連邦14回
    アル・ワスルアラブ首長国連邦5回
    アル・サッドカタール21回
    アル・ガラファカタール15回
    アル・シャマールカタール初出場
    エステグラルイラン13回
    トラークトゥールイラン8回
    ネフチウズベキスタン6回
    アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤイラク8回
    東地区鹿島アントラーズ日本11回
    ヴィッセル神戸日本5回
    柏レイソル日本5回
    京都サンガF.C.日本初出場
    全北現代モータース韓国17回
    大田ハナシチズン韓国2回
    浦項スティーラーズ韓国11回
    ブリーラム・ユナイテッドタイ14回
    ポートFCタイ5回
    ラーチャブリータイ2回
    上海海港中国10回
    北京国安中国11回
    ニューカッスル・ジェッツオーストラリア3回
    ジョホール・ダルル・タクジムマレーシア12回

    ■予選ステージ

    地区クラブ名国名出場回数
    西地区アル・イテハドサウジアラビア14回
    アル・ジャジーラアラブ首長国連邦12回
    パフタコールウズベキスタン21回
    アル・フセインヨルダン初出場
    東地区ガンバ大阪日本11回
    江原FC韓国2回
    アデレード・ユナイテッドオーストラリア7回
    コンアン・ハノイベトナム初出場

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  • ACLE2026-27｜ポット一覧

    西地区

    ポット1ポット2ポット3ポット4
    アル・アハリ
    （サウジアラビア）    		ネフチ
    （ウズベキスタン）    		アル・ガラファ
    （カタール）    		アル・シャマール
    （カタール）
    アル・アイン
    （UAE）    		アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
    （イラク）    		トラークトゥール
    （イラン）    		アル・カーディシーヤ
    （サウジアラビア）
    アル・サッド
    （カタール）    		アル・ナスル
    （サウジアラビア）    		アル・ヒラル
    （サウジアラビア）    		アル・ジャジーラ
    （UAE）
    or
    アル・イテハド
    （サウジアラビア）
    エステグラル
    （イラン）    		シャバーブ・アル・アハリ
    （UAE）    		アル・ワスル
    （UAE）    		パフタコール
    （ウズベキスタン）
    or
    アル・フセイン
    （ヨルダン）

    東地区

    ポット1ポット2ポット3ポット4
    鹿島アントラーズ
    （日本）    		ニューカッスル・ジェッツ
    （オーストラリア）    		ポートFC
    （タイ）    		ラーチャブリー
    （タイ）
    全北現代モータース
    （韓国）    		ジョホール・ダルル・タクジム
    （マレーシア）    		北京国安
    （中国）    		京都サンガF.C.
    （日本）
    ブリーラム・ユナイテッド
    （タイ）    		ヴィッセル神戸
    （日本）    		柏レイソル
    （日本）    		江原FC
    （韓国）
    or
    ガンバ大阪
    （日本）
    上海海港
    （中国）    		大田ハナシチズン
    （韓国）    		浦項スティーラーズ
    （韓国）    		アデレード・ユナイテッド
    （オーストラリア）
    or
    コンアン・ハノイ
    ベトナム）

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  • 予選ステージ｜日程・結果

    ■西地区

    日時
    キックオフ    		対戦カード
    8/12(水)
    0:00    		アル・ジャジーラ vs アル・イテハド
    8/12(水)
    1:00    		パフタコール vs アル・フセイン

    ■東地区

    日時
    キックオフ    		対戦カード
    8/11(火)
    19:30    		江原FC vs ガンバ大阪
    8/11(火)
    18:00    		アデレード・ユナイテッド vs コンアン・ハノイ

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  • リーグステージ西地区｜試合日程・順位表

    ■順位表

    ※1位～8位はノックアウトステージ進出

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アル・アハリ0000000
    1アル・ナスル0000000
    1アル・ヒラル0000000
    1アル・カーディシーヤ0000000
    1アル・アイン0000000
    1シャバブ・アル・アハリ0000000
    1アル・ワスル0000000
    1アル・サッド0000000
    1アル・ガラファ0000000
    1エステグラル0000000
    1ネフチ0000000
    1アル・クウワ・アル・ジャウィーヤ0000000
    1トラクター0000000
    1アル・シャマル0000000
    1 0000000
    1 0000000

    ■試合日程

    ■試合日程

    日時
    キックオフ    		対戦カード
    第1節  
      
      
      
      
      
      
      
    第2節  
      
      
      
      
      
      
      
    第3節  
      
      
      
      
      
      
      
    第4節  
      
      
      
      
      
      
      
    第5節  
      
      
      
      
      
      
      
    第6節  
      
      
      
      
      
      
      
    第7節  
      
      
      
      
      
      
      
    第8節  
      
      
      
      
      
      
      

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  • リーグステージ東地区｜試合日程・順位表

    ■順位表

    ※1位～8位はノックアウトステージ進出

    順位チーム得点失点勝ち点
    1鹿島アントラーズ0000000
    1ヴィッセル神戸0000000
    1柏レイソル0000000
    1京都サンガF.C.0000000
    1全北現代モータース0000000
    1大田ハナシチズン0000000
    1浦項スティーラーズ0000000
    1ブリーラム・ユナイテッド0000000
    1ポートFC0000000
    1ラーチャブリー0000000
    1上海海港0000000
    1北京国安0000000
    1ニューカッスル・ジェッツ0000000
    1ジョホール・ダルル・タクジム0000000
    1-0000000
    1-0000000

    ■試合日程

    日時
    キックオフ    		対戦カード
    第1節  
      
      
      
      
      
      
      
    第2節  
      
      
      
      
      
      
      
    第3節  
      
      
      
      
      
      
      
    第4節  
      
      
      
      
      
      
      
    第5節  
      
      
      
      
      
      
      
    第6節  
      
      
      
      
      
      
      
    第7節  
      
      
      
      
      
      
      
    第8節  
      
      
      
      
      
      
      

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  • ラウンド16｜試合日程・結果

    西地区

    ■ファーストレグ

    日時
    キックオフ    		対戦カード

    ■セカンドレグ

    日時
    キックオフ    		対戦カード

    東地区

    ■ファーストレグ

    日時
    キックオフ    		対戦カード

    ■セカンドレグ

    日時
    キックオフ    		対戦カード

    ■セカンドレグ

    日時
    キックオフ    		対戦カード

  • 準々決勝｜試合日程・結果

    日時
    キックオフ    		試合No.対戦カード
    QF-1
    QF-2
    QF-3
    QF-4

  • 準決勝｜試合日程・結果

    日時
    キックオフ    		試合No.対戦カード
    SF-1
    SF-2
  • FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

    決勝｜試合日程・結果

    日時
    キックオフ    		対戦カード