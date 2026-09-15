ACLエリート2026-27に出場するJリーグクラブを紹介

出場条件：2025年J1リーグ優勝

ACL/ACLE最高位：優勝(2018)

ACLE昨季成績：出場なし

国内屈指のタイトル獲得実績を誇る鹿島アントラーズ。2025シーズンのJ1リーグでは最終節まで柏レイソルと優勝を争い、勝ち点1差で9年ぶりとなるリーグ制覇を達成。J1最多記録を更新する9度目の優勝を飾り、2026-27シーズンのACLE出場権を獲得した。

チームを率いるのは就任2年目の鬼木監督。川崎フロンターレで数々のタイトルを獲得した指揮官は、鹿島でも就任1年目からJ1優勝へと導いた。現在のチームには鈴木優磨や柴崎岳、植田直通、三竿健斗といった日本代表歴もあり、クラブを熟知する選手に加え、前線には昨季リーグ得点王のレオ・セアラを擁する。

鹿島アントラーズはアジアでも実績十分だ。2018年のACLでは決勝でペルセポリスを2戦合計2-0で破り、クラブ史上初のアジア制覇を達成。翌2019年は準々決勝まで勝ち進んだが、それ以降はアジア最高峰の大会から遠ざかっており、今回は7年ぶりの復帰となる。2025年のJ1王者として再びアジアに乗り込み、2018年以来となる頂点を目指す。



