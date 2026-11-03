ACLエリート第4節 Jリーグクラブの試合予定・対戦相手・日程

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、リーグステージ前半戦の最後となる第4節を迎える。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第4節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、リーグステージ前半戦の最後となる第4節を迎える。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第4節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
試合日程：2026年11月3日(火)19:00
会場：ノエビアスタジアム神戸
放送・配信：DAZN
ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第4節でタイのラーチャブリーFCをホームに迎える。開幕2連勝のヴィッセル神戸は、前節に敵地で大田ハナシチズンを1-0で下し、開幕3連勝を達成。得失点差で首位鹿島アントラーズに次いで現在2位につけている。ここまでわずか1失点と守備が安定しており、今節もホームで勝利を収め、連勝を伸ばしたい。
一方のラーチャブリーは、開幕2連敗のスタートとなったが、前節にはホームで柏レイソルに0-0で引き分け、今大会最初の勝ち点を獲得した。ヴィッセル神戸としては、日本勢相手に善戦するラーチャブリー相手に油断せず、ホームで4連勝を達成したい。
試合日程：2026年11月3日(火)19:00
会場：三協フロンテア柏スタジアム
放送・配信：DAZN
柏レイソルは、ACLEリーグステージ第4節で韓国の大田ハナシチズンをホームに迎える。第2節で初勝利を挙げた柏レイソルだが、前節はラーチャブリーにスコアレスドローで、これで1勝1分け1敗の7位。アジアの舞台ではやや苦戦気味だが、国内では鹿島アントラーズ、浦和レッズから勝利上げたりと好調で、この勢いを大田ハナシチズン戦でも見せたいところだ。
一方の大田ハナシチズンは、開幕2戦無敗で迎えた前節にヴィッセル神戸にホームで0-1で敗れて今大会初黒星。それでも、国内では現在3連勝と好調を維持している。柏レイソルとしては、初戦に続く韓国勢との対戦で勝利を収め、リーグステージ2勝目を挙げられるか。
試合日程：2026年11月3日(火)21:15
会場：ハンダイ・スタジアム（ベトナム）
放送・配信：DAZN
京都サンガF.C.は、ACLEリーグステージ第4節でベトナムのコンアン・ハノイと敵地で対戦する。初戦こそ敗れたものの、第2節でラーチャブリーを下して大会初白星を挙げると、前節はニューカッスル・ジェッツに5-2で勝利し、2連勝で6位に浮上。国内でも5試合ぶりの勝利を挙げるなど、調子を上げており、勢いを維持してACLE3連勝を狙いたい。
一方のコンアン・ハノイは、開幕2連敗と苦戦したものの、前節は上海海港に3-2で勝利して今大会初白星を挙げた。京都サンガF.C.としては、前節の5得点を挙げた攻撃力を再び発揮し、敵地で勝ち点3を獲得できるか。
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試合日程：2026年11月4日(水)19:00
会場：浦項スティールヤード（韓国）
放送・配信：DAZN
ガンバ大阪は、ACLEリーグステージ第4節で韓国の浦項スティーラースと敵地で対戦する。開幕2連勝としたガンバ大阪だが、前節にはホームでブリーラムに1-1で終わり、2勝1分けの3位。国内で難しい戦いの続くチームは、敵地での韓国チームとの一戦で、勝利を取り戻して浮上のきっかけにしたいところだ。
一方の浦項スティーラースは、開幕3連敗と苦戦しており、前節も鹿島アントラーズに0-3で完敗。国内リーグでも直近4試合で勝利がなく、厳しい状況が続いている。ガンバ大阪としては、相手の不調を突いて主導権を握り、リーグステージ3勝目を挙げられるか。
試合日程：2026年11月4日(水)21:15
会場：ブリーラム・スタジアム（タイ）
放送・配信：DAZN
ここまでリーグステージ首位の鹿島アントラーズは、ACLEリーグステージ第4節でタイのブリーラムと敵地で対戦する。開幕から攻撃陣を中心に好調の鹿島アントラーズは、前節も浦項スティーラーズを3-0で下して開幕3連勝。得失点差で他チームを上回って首位に立っている。国内でも好調を維持しており、この勢いでACLE4連勝を狙いたいところだ。
一方のブリーラムは、前節にガンバ大阪相手に敵地で1-1のドローで勝ち点を獲得したが、ここまで2分け1敗と未勝利が続き、12位に沈んでいる。それでも、鹿島アントラーズとしては、前節にガンバ大阪から勝ち点を奪った相手に着実に勝利をものにして首位固めできるか。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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