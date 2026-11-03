ACLエリート第4節 Jリーグクラブの試合予定・対戦相手・日程

試合日程：2026年11月3日(火)19:00

会場：ノエビアスタジアム神戸

放送・配信：DAZN

ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第4節でタイのラーチャブリーFCをホームに迎える。開幕2連勝のヴィッセル神戸は、前節に敵地で大田ハナシチズンを1-0で下し、開幕3連勝を達成。得失点差で首位鹿島アントラーズに次いで現在2位につけている。ここまでわずか1失点と守備が安定しており、今節もホームで勝利を収め、連勝を伸ばしたい。

一方のラーチャブリーは、開幕2連敗のスタートとなったが、前節にはホームで柏レイソルに0-0で引き分け、今大会最初の勝ち点を獲得した。ヴィッセル神戸としては、日本勢相手に善戦するラーチャブリー相手に油断せず、ホームで4連勝を達成したい。