10人でも前進し続けたチーム。浦和レッズが開幕・G大阪戦で示した揺るぎない指針

浦和レッズが今夏の沖縄でキャンプを張ったとき、所属選手たちは新指揮官の課すトレーニングメニューに早期順応し、要求される役割や備え持つべき意志を十分に理解しているように見えた。

曺貴裁監督が志向するフットボールスタイルは外連味のなさが魅力だ。たとえリスクを負う可能性があってもチャレンジを奨励する。敵陣で相手を追い込み、最短距離で相手ゴールへ向かう。もしボールを刈り取れずに自陣に侵入されたら総員でリカバーすればいい。その挑戦の先に究極の目標がある。

日本は今夏も高温多湿の熱波が続いている。そんな中、Jリーグは今季から秋春制へと移行し、シーズン開幕は年間で最も気温が上昇する８月上旬に定められた。ハイプレス、ハイインテンシティを全面に押し出す曺監督体制下のチームにとっては本来ハンディになる事象である。

沖縄キャンプ中、曺監督に直接質問を当ててみた。

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――シーズン序盤は暑い中で試合をしなければなりませんが、曺監督のサッカーのやり方については一貫したものがあるとは言え、暑さ対策や、やり方を変えるような考えはあるのでしょうか？

「ハイドレーションブレイクほどではないですけど（Jリーグにも）飲水タイムがありますし、飲水タイムのことを考えると、夏場の試合は4クォーター制の試合になりがちです。それは京都サンガでも湘南ベルマーレでも経験しています。

まず、試合の入りをどう戦えるかが夏場では非常に大事かなと思います。お互いに45分から60分、もしくは60分から75分の時間帯というのは、データで見ても減速・加速の回数やスプリントの距離が落ちがちな時間です。でも、それは我々だけが落ちて相手が落ちないとか、その逆というのも基本的にはないことです。

だからこそ、ゲームの入りで主導権をどう握れるかが夏場はすごく大事になります。そこで先手を取れれば、2点目、3点目を取りながらゲームをクローズしていくことを考えやすいですし、前半が全然ダメで後半から一気にインテンシティをあげようという戦いには、夏場は特になりません。そのあたりのゲームマネジメントは選手に理解させて、もし1点を取られても、当たり前ですけれども、2点目、3点目を立て続けに取られないようにしていかなければいけません。それは今回のワールドカップを見ても改めて思いました。

ただなんとなくスロースターターで、相手の様子を見ていくような戦いを夏場にやってしまうと、自分たちが目指すスタイルもそうですし、勝ち星を稼ぐというところで言うと、それは賢明ではないと思っています。もちろんゲームへの臨み方で千差万別ありますけれども、夏場だからといって絶対に押し通すものと、そういうことを考えなければいけないところのハイブリッドでやっていきたいと思います」





沖縄で実施されたトレーニングマッチでは気温の上昇で選手たちの体力が著しく削がれてカテゴリー下位のチームに劣勢を強いられる展開が幾つか見られた。その点を踏まえれば、指揮官の言葉とは裏腹に、大阪のパナソニックスタジアム吹田で行われるガンバ大阪とのリーグ開幕戦では相応のゲームプランを組んで体力消耗を極力抑えながら勝機を探る展開に持ち込むことも十分考えられた。



