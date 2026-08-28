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Rintaro Asano

JFL降格ショックを越えて…元日本代表FW川又堅碁が若手たちと目指すJ3復帰

特集＆コラム
Opinion
ジェフユナイテッド千葉 対 アスルクラロ沼津
アスルクラロ沼津
カップ
川又堅碁

【国内サッカーコラム】天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会の2回戦が26日に各地で行われ、JFLのアスルクラロ沼津はJ1のジェフユナイテッド千葉と対戦。延長戦を終えて1-1となり、PK戦の末に7-8で敗れ、大会を去った。

川又堅碁の目は死んでいなかった。

新潟、岡山、名古屋、磐田などでプレーし、2020年から千葉で3シーズンを過ごした元日本代表ストライカーは、23年8月に沼津へ加入。J3昇格を目指すなか、天皇杯2回戦を迎えた。昨季の降格について「さすがにショックは、ショックでした」と振り返るが、この古巣との一戦を「チャンス」と捉えていた。

■運が悪い？ いや千葉戦は「チャンス」

沼津が新たなスタートを切った。先頭には川又がいた。

JFLは、秋春制への移行を控えた今年前半、昇降格のない特別大会「2026 JFL CUP」を戦った。沼津は東グループを3位で終えている。そして、今月31日から、J3復帰を目指す2026/27シーズンのリーグ戦に臨む。

今回沼津が天皇杯2回戦でぶつかったのはJ1の千葉。普通なら「運が悪い」と思ってしまう組み合わせだが、川又の考えは違った。

「若いチームなので、伸びていくためにはこういう試合をモノにするのが、一番大事だと思う」

まさに“食ってやる”という意思が見えたゲームだった。

立ち上がりから千葉にボールを握られるも、堅守速攻を徹底し、カウンターからの一発を狙い続けた。90分間で16本のシュートを浴びたが、選手たちは体を投げ出し、得点を許さなかった。ボールをはじき返すたびに、雄叫びが聞こえた。

川又は65分からセンターフォワードの位置で出場し、両手両足を目一杯に広げてボールをキープ。追い越してきた味方にパスをつなげると、自身もすぐさまゴール前に駆け上がった。チームを勝たせる1発がほしかった。

「今いる場所で全力を出さないと、サッカーをやる意味がない。どの場所でも常に高みを目指して、その目標に向かっていると全員で実感できるようにするのが、自分の成長にもつながる」

大きな野心を持って千葉に挑んだ。試合は0-0で延長戦に突入。両チームともに疲へいし、こう着状態が続いたなか、117分、先に均衡を破ったのは沼津。FKの流れから、ゴール前の混戦に持ち込むと、最後はDFウエンデルが押し込んだ。

勝負あり…と思われたが、試合は終わらない。 沼津は120+1分にロングスローの流れから、痛恨の同点弾を許した。待望の勝利が両手からこぼれ落ちた。

この時点で、沼津は満身創痍。足をつる選手が続出していた。影響はPK戦にもおよび、当初キッカーを務める予定だった選手が順番を待っている間に足をつってしまうアクシデント発生。9人目の選手が止められてしまい、7-8で敗退となった。

川又は試合後に「今回プレシーズンが2カ月あったんですけど、正直、それがイレギュラーだった。（プレシーズンを含めて今季は）自分はまだ100分くらいしか試合に出ていない。すごく少なくて、徐々に状態を上げていかないといけないなかでも、結果を残せなかったのは悔しいですね」と、この試合に臨む上での難しさを吐露した。

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    ■「称えてほしい」ベテラン川又が語る若手への期待

    日本代表として9試合に出場し、1得点をマークした川又は今年で37歳を迎える。2023年に加入した沼津では、GK大久保択生と並んでチーム最年長。気が付けば、若手たちをまとめる立場になった。

    後輩たちを想うからこそ、千葉を撃破し、新しい景色を見せてやりたかったと唇をかむ。

    「レベルの高いJ1の相手と試合をすることで、僕もそうですし、僕以外の選手も成長できるチャンスでした。今日は敵がすごく（その機会を）見せてくれたし、本当にそこで勝ったという自信がほしかった」

    一方でベテランは「ここまで戦えたことを称えてほしい」とも呼びかける。確かに、悔しい敗戦となったが、最後までJ1相手に食らいつき、あと一歩のところまで追い詰めたことも事実。結果こそ付いてこなかったものの、この日の試合はタフなJFLを勝ち上がるための血肉となるだろう。

    「今日みたいな試合を常に続けること。チーム全体が一つになっていました。結果は取れなかったですし、たらればになってしまうけど、『次は勝てるんじゃないか』というくらいの、いい試合はしたと思う。これをどんどん高めていきたい」と、その価値を強調した。

    試合後のミックスゾーンでは、多くの選手やスタッフ、そして記者が川又のもとを訪れ、声をかけていた。そんな背番号9に向かって満面の笑みを浮かべながら握手を求めた一人が、23、24年に沼津でともに戦った千葉のMF津久井匠海だった。

    今でこそJ1の千葉でスタメンを張る津久井も、名門の横浜F・マリノスから当時J3の沼津に加入したときは「サッカーをやめないといけなくなるかもしれない」と考えるほど、伸び悩んでいた選手だった。

    川又は飛躍した津久井をはじめ、若手選手たちへの期待を語る。

    「アイツらはね、やっぱり能力があるから、そのなかで結果を出して、ここから成長していってほしい。能力値は本当に高いから、どんどん上に行ってほしい。それに刺激を受けながら、自分もまだまだ頑張りたいですね」

    2008年に新潟でプロキャリアをスタートさせてから、何度もネットを揺らしてきた男は、チームの先頭に立って、再びのJリーグを目指す。JFLの初戦は今月31日の沖縄SV戦だ。

    「自分たちが（JFLに）落としたので、自分たちが上げないといけない。そこはしっかりと、やって、真摯にサッカーと向き合ってやりたいです」

    川又は、未来ある若者たちとともにはい上がっていく。

    取材・文・写真＝浅野凜太郎

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