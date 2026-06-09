きっかけの一つは「中村俊輔さん」。日本代表FW後藤啓介が語るスパイク愛とW杯への思い

ーー後藤選手はW杯で「PREDATOR」を履いてプレーします。気に入っているところを教えてください。

フィット感をすごく重要視しているのですが、PREDATORは足にピッタリと合ってくれる。スパイクの中で足がズレないので、ブレずにボールをコントロールできるところが特に気に入っています。

アッパーの素材やフロント部分がザラザラしているので、強過ぎず弱過ぎずに、うまくボールが足に引っかかってくれる。キックのコントロールがしやすいです。

あとはソールの部分ですね。相手のセンターバックがボールを持っている場面でプレスに行くときや、スピードに乗るときにソールのグリップがしっかり利いて足を支えてくれる。前後左右への動きのコントロールを助けてくれるんです。

ーーW杯のトロフィーから着想を得たという鮮やかなカラーリング（Solar red）は、ピッチ上でも目立ちますね。

かなり派手で、目立つカラーリングだと思います。スパイクのコンセプト的にも「支配する、コントロールする」というメッセージが込められているので、試合を決めるゴールを決められるようにしたいです。