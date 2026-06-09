アディダスが北中米ワールドカップに向けたスパイクコレクション「ROAD TO GLORY PACK（ロード トゥ グローリー パック）」を6月2日に発売した。「PREDATOR（プレデター）」「F50（エフゴジュウ）」「COPA PURE（コパ ピュア）」の3シリーズが展開されたなか、Goal Japanは「PREDATOR」を着用してW杯を戦う日本代表FW後藤啓介にインタビューを実施。「150足以上はある」というスパイクマニアの後藤に、W杯への意気込みを語ってもらった。（取材・文＝浅野凜太郎）
きっかけの一つは「中村俊輔さん」。日本代表FW後藤啓介が語るスパイク愛とW杯への思い
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■「PREDATOR」でゴールを決める
ーー後藤選手はW杯で「PREDATOR」を履いてプレーします。気に入っているところを教えてください。
フィット感をすごく重要視しているのですが、PREDATORは足にピッタリと合ってくれる。スパイクの中で足がズレないので、ブレずにボールをコントロールできるところが特に気に入っています。
アッパーの素材やフロント部分がザラザラしているので、強過ぎず弱過ぎずに、うまくボールが足に引っかかってくれる。キックのコントロールがしやすいです。
あとはソールの部分ですね。相手のセンターバックがボールを持っている場面でプレスに行くときや、スピードに乗るときにソールのグリップがしっかり利いて足を支えてくれる。前後左右への動きのコントロールを助けてくれるんです。
ーーW杯のトロフィーから着想を得たという鮮やかなカラーリング（Solar red）は、ピッチ上でも目立ちますね。
かなり派手で、目立つカラーリングだと思います。スパイクのコンセプト的にも「支配する、コントロールする」というメッセージが込められているので、試合を決めるゴールを決められるようにしたいです。
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■コレクションは150足以上⁉︎
ーーお話を聞いているとスパイクへの強い愛を感じます。スパイクには100万円以上を使っているとか？
スパイクはサッカーするために欠かせないものなので、僕にとって相棒です。ベルギーと日本の実家を合わせると、150足くらいはありますよ。小さいころは親に買ってもらっていましたから、「あのデザインもいいな、このデザインもいいな」と欲しくなっても、一足しか買ってもらえませんでした。
でも今は自分でお金を稼げるようになって、あのころに買えなかったモデルが買えますし、それが楽しくてどんどん増えてしまっています。
ーースパイクへの愛が目覚めたきっかけは何だったのですか。
きっかけの一つは、中村俊輔さんでした。俺は俊（しゅん）さんがずっと好きで、俊さんの履いているスパイクがほしかったんです。憧れて「あのスパイクがほしい！」と思ったことから、スパイク集めにハマりました。
ーー憧れの中村俊輔さんは日本代表のコーチに就任されました。W杯で一緒に戦えますね。
うれしいです。俊輔さんとはW杯の期間中に、スパイクについてもいっぱい語り尽くしたいです。
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■W杯という場は「不思議な感覚」
ーー後藤選手がW杯の舞台に立てば、後藤選手の履いているスパイクに憧れる選手も増えると思います。
正直いうと不思議な感覚にもなりますね。集めていたスパイクのパックやボールを見ていた舞台に自分が行けることはもちろんうれしいですし、すごく感慨深い。まだまだ経験や実績も足りないですが、これから日本代表やビッグクラブに行って、「この選手のスパイクがほしい」と思ってもらえるような存在になりたいと本当に思います。
ーー21歳の後藤選手がW杯でゴールを決めれば、日本代表の最年少ゴール記録（現在は2022年大会の稲本潤一氏）を更新します。
今シーズンはたくさんゴールも取れたので成長できたと思います。ポストプレーはもちろん、得点という目に見える結果を残したいです。ただ、まずは日本の勝利が一番。国民のみなさんだって、俺が決めて負ける試合を求めているわけじゃないので。日本が勝つ瞬間のために、どんな立場やどんな役割でも頑張りたいです。
ーースパイクのヒール部分にはW杯トロフィーのイメージが配置されていて、ソールには今大会のロゴもプリントされています。
W杯に向けて本当にモチベーションが上がりますね。このトロフィーを掲げるためにやっているので、スパイクに描かれているこのトロフィーを現実のものにしたい。夢に見た舞台に立てるワクワク感が大きいです。
■「ROAD TO GLORY PACK」
W杯で躍動する選手たちの足元を支え、勝利の先にある栄光をテーマに開発されたコレクション。勝利の先にある栄光をテーマに開発された。アディダスのスパイクを代表する「F50（エフゴジュウ）」「PREDATOR（プレデター）」「COPA PURE（コパ ピュア）」をW杯を象徴する統一デザインで展開している。
▶商品情報はアディダスHPまで！