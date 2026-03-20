「チャンスのない選手はいない」森保一監督が語る日本代表監督としての思考、選手選考の裏側

今回の『Jリーグラボ』では、日本代表を率いる森保一監督にMC野々村チェアマンと、ゲスト研修員の元日本代表・水沼貴史氏、福田正博氏が質問攻めした。

テーマは「日本代表監督」。日本代表監督として、歴代最多となる100試合を指揮した男の原点はどこにあるのか。

森保監督は2018年から代表監督を務め、スペイン代表やドイツ代表を破った2022年ワールドカップカタール大会を指揮した。2026年大会に向かう第2次森保ジャパンでは、アジア予選で圧倒的な強さを誇り、8大会連続・史上最速（ホスト国以外）で今夏のW杯出場を決めている。

ゲストの面々とも旧知の仲の森保監督は、照れくさそうにはにかみながらスタジオ入り。「仲が良い」と自称する福田氏の最初の質問は思いがけないものだった。

「ピングのポルシェの17番に乗っていたよね？」

野々村氏と水沼氏が真偽を疑うと、森保監督は「いえ、乗っていません」と即答。福田氏が「ウソをついた」と責められるなか、スタジオトークのエンジンがかかり出す。

話題は車つながりで、日本代表監督としての視察の話に。

「自分のタイミングで動けるので」と監督就任時は、J開幕前に行われる各クラブのキャンプを、自身でレンタカーを運転して回っていたという。しかし現在は運転を任せているとのこと、その理由は「1試合でも多くの試合を観たいから」だと説明した。

「例えば、J1に限定しても10試合観ますし、いまはヨーロッパに行っている選手が100人を超えています。彼らのフルマッチの映像を見ないといけないので、本当に時間が足りないんです」

試合映像の視聴は代表のスタッフで分担しているというが、基本的には日本人選手の全試合を観戦するという森保監督。時には睡魔に襲われることもあるというが、寝る間も惜しんでいる。休みの時間はほとんどなく、特に代表期間中は24時間体制で、試合への準備を進めるようだ。

それでも森保監督は「ストレスはない」と言い切る。スタジオが驚きに包まれるなか、代表活動への熱い想いを語った。

「ストレスがあるとすれば、時間が足りなくて、試合を観られないことがストレス。代表を目指してやっている選手たちに申し訳ないですし、試合を観て、選手を知った上で選ぶことが最低限の義務だと思う。そのなかで活動したい」