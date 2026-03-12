これで夏のW杯もオランダに勝てる！今野泰幸が選ぶ日本代表ベスイレ

堂安選手がG大阪でルーキーだったときに、キャンプで同じ部屋だったんですよ。彼はそのときから「日本代表に入りたいんです。どうやったら日本代表に入れますか」と、質問してくるかわいい後輩でした。

人懐っこいし、ピュアなイメージで、キャンプのときも大浴場へ勝手に行って、近くの売店で買った商品を「今野さんのツケでお願いします」と言ってくるみたいな（笑）。

当時からプレーもすごく良くて、ブレイクを確信していたら、すぐに海外へ行ってしまった。ガンバを退団するときのセレモニーのコメントだってしっかりとしていたし、海外でのインタビューも素晴らしかった。

そういう日本人らしくないところがあるんですよね。体もめちゃくちゃ強くて、相手を簡単に背負える。ボールをキープできる体幹の強さが持ち味だと思うし、技術も高いから決定的なパスやシュートまで持っていける。対応するSBは、ものすごく大変だと思います。

前回のW杯でも、ゴールという結果を残したし、あれは堂安選手にしか打てないシュートだった。今回も、絶対に結果を残したいと思っているはずなので、とても期待しています。