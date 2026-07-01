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july 2 round 32
【W杯2026】DAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【7月2日】今日のFIFAワールドカップ2026 テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ワールドカップ
イングランド 対 コンゴ民主共和国
ベルギー 対 セネガル
ベルギー
セネガル
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ合衆国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イングランド
コンゴ民主共和国

【W杯 放送予定】7月2日に開催されるFIFAワールドカップ2026の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント ラウンド32が、日本時間7月2日(木)に開催される。

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本記事では、7月2日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【7月2日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定

日時グループ・節対戦カード放送/配信予定
7/2(木)
1:00		決勝トーナメント
ラウンド32		イングランド vs DRコンゴ【放送】
フジテレビ系列
NHK BSP4K(録画21:00～)
【配信】
DAZN
7/2(木)
5:00		決勝トーナメント
ラウンド32		ベルギー vs セネガル【放送】
NHK総合
NHK BSP4K
【配信】
DAZN
7/2(木)
9:00		決勝トーナメント
ラウンド32		アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ【放送】
NHK総合
NHK BSP4K
【配信】
DAZN

※DAZNは全試合ライブ配信
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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