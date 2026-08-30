日本vsイランはTVerで無料配信される？アジア選手権2026女子3位決定戦の視聴方法まとめ

2026女子アジア選手権の3位決定戦で、バレーボール女子日本代表(火の鳥NIPPON)はイラン代表と対戦する。

本記事では、日本vsイランのTVer無料配信について紹介する。

バレー女子日本vsイランの試合日程は？

2026女子アジア選手権の3位決定戦で、バレーボール女子日本代表(火の鳥NIPPON)はイラン代表と対戦する。

試合は2026年8月30日(日)に中国・天津オリンピックセンターで開催され、日本時間16:15に試合開始予定となっている。

大会名：2026女子アジア選手権 3位決定戦

対戦カード：日本 vs イラン

試合日：2026年8月30日(日)

試合開始：16:15

会場：天津オリンピックセンター(中国)

日本vsイランのTVer無料配信はある？

2026女子アジア選手権3位決定戦の日本vsイランは、TVerで無料配信される予定だ。

TVerでは「TVerスペシャルライブ配信」として、2026年8月30日(日)19:00から配信予定。ただし、実際の試合開始は16:15のため、完全なリアルタイム中継ではなく、地上波フジテレビ系列の放送時間に合わせたディレイ配信となる。

また、TVerにログインすれば「追っかけ再生」を利用できるほか、見逃し配信も予定されている。

バレー女子日本vsイランの視聴方法は？テレビ放送・ネット配信まとめ

2026女子アジア選手権3位決定戦の日本vsイランは、地上波、CS、ネット配信を通じて視聴できる。サービスによって中継時間や視聴形式が異なるため、リアルタイムで観戦したい場合は事前に確認しておきたい。

日本時間16:15の試合開始に合わせて視聴するなら、FODプレミアム、Amazon Prime Video内のFODチャンネル、Volleyball TVが選択肢となる。FODプレミアムは15:35から、FODチャンネルは16:05からライブ配信を開始する予定だ。

一方、フジテレビ系列の地上波放送とTVerは19:00からのディレイ放送・配信となる。CSではフジテレビONE/TWO/NEXTでも録画放送が予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 中継形態 FODプレミアム 15:35～ ライブ配信 FODチャンネル(Amazon) 16:05～ ライブ配信 Volleyball TV 16:15～ ライブ配信 フジテレビONE/TWO/NEXT 8月30日(日)19:35～23:00(ONE)、8月31日(月)15:50～19:15(NEXT) 録画放送 フジテレビ系列(地上波) 19:00～ 録画放送 TVer 19:00～ 録画・追いかけ配信／見逃し配信

日本vsイランのおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vsイランはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、男女アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。