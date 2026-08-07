Jリーグを見るならDAZNとDMM×DAZNホーダイどっちがお得？料金・視聴内容・違いまとめ

Jリーグを視聴する際、選択肢となるのがスポーツ専門の動画配信サービス『DAZN』と、DMMプレミアムをセットで利用できる『DMM×DAZNホーダイ』だ。

いずれもDAZNで配信されるJ1・J2・J3の試合を楽しめるが、月額料金や付帯サービスなどに違いがある。

本記事では、Jリーグを見るならDAZNとDMM×DAZNホーダイのどちらがお得なのか、料金や視聴できるコンテンツ、サービス内容の違いを比較して紹介する。

DAZNの視聴できるコンテンツ・料金は？

DAZNは、Jリーグをはじめとする国内外のサッカーや各種スポーツをライブ・見逃し配信する動画配信サービスだ。視聴期間や支払い方法に応じて複数の料金プランが用意されており、利用スタイルに合わせて選択できる。

視聴できるコンテンツ

DAZN Standardでは、明治安田JリーグのJ1・J2・J3を全試合ライブ・見逃し配信。国内サッカーを継続的に視聴したい場合の中心的なサービスとなる。

海外サッカーでは、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン、ポルトガルリーグなどを配信。ACLE(AFCチャンピオンズリーグエリート)やACL2、各国代表戦なども視聴できる。

また、FIFAワールドカップ2026は全104試合をライブ配信し、日本代表戦については全試合無料ライブ配信の対象となっている。

料金

DAZN Standardには、1ヶ月単位で利用できる月間プランと、料金を抑えられる2種類の年間プランが用意されている。

月間プランは月額4,200円(税込)で、短期間だけ利用したい人や契約期間を固定したくない人に向いている。年間プランの一括払いは年額32,000円(税込)で、1ヶ月あたりに換算すると約2,667円となり、長期利用では最も割安だ。

年間プランの月々払いは月額3,200円(税込)、年間総額38,400円(税込)。一括でまとまった金額を支払わず、月々の負担を抑えながら1年間利用したい場合に適している。

DMM×DAZNホーダイの視聴できるコンテンツ・料金は？

DMM×DAZNホーダイは、DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用できる料金プランだ。Jリーグや海外サッカー、プロ野球などのスポーツに加え、DMM TVのアニメや映画、ドラマ、バラエティも楽しめる。

視聴できるコンテンツ

DMM×DAZNホーダイでは、DAZN Standardと同じスポーツコンテンツを視聴できる。明治安田JリーグはJ1・J2・J3の全試合をライブ・見逃し配信し、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン、ポルトガルリーグ、ACLE、ACL2など国内外のサッカーも楽しめる。

FIFAワールドカップ2026も全104試合が配信対象となるほか、プロ野球は広島東洋カープを除く11球団の主催試合を配信。Bリーグ、ボクシング、総合格闘技、テニス、ゴルフ、ラグビーなどもラインナップされている。

さらに、DMMプレミアムの特典としてDMM TVも利用可能。アニメを中心に映画、国内外のドラマ、バラエティ、2.5次元舞台など幅広いエンタメ作品を視聴できるため、スポーツ以外のコンテンツも楽しみたい人に向いている。

料金

DMM×DAZNホーダイの料金は月額3,480円(税込)。DAZN Standardの月間プランが月額4,200円(税込)、DMMプレミアムが月額550円(税込)のため、それぞれを個別に契約する場合と比べて月額1,270円安く利用できる。

また、DAZN Standardの月間プラン単体と比べても月額720円安い。年間契約の縛りはなく月額制となっているため、Jリーグのシーズン中だけ利用するなど、必要な期間に合わせて契約しやすい点も特徴だ。

無料体験は用意されておらず、登録時から料金が発生する。新規登録者には、条件を満たすことで3ヶ月間にわたり毎月550ポイント、合計最大1,650円分のDMMポイントが付与される。

項目 内容 月額料金 3,480円(税込) 契約期間 月額制・年間契約なし DAZN DAZN Standardと同じコンテンツを視聴可能 DMM TV アニメ・映画・ドラマ・バラエティなどを視聴可能 無料体験 なし 新規登録特典 最大1,650円分のDMMポイント

Jリーグを見るならDAZNとDMM×DAZNホーダイどっちがお得？

Jリーグを視聴する場合、DAZNとDMM×DAZNホーダイのどちらがお得かは、契約期間や支払い方法によって異なる。

1年間を通してJリーグやプロ野球、海外サッカーなど幅広いスポーツを視聴するなら、DAZN Standardの年間プラン(一括払い)が有力だ。年間32,000円(税込)で利用でき、1ヶ月あたりに換算すると約2,667円となる。月額4,200円(税込)の月間プランを継続するより大幅に料金を抑えられる。

一方、月払いで必要な期間だけ契約したい場合は、DMM×DAZNホーダイがお得だ。月額3,480円(税込)でDAZN Standardと同じ対象コンテンツを視聴できるほか、DMM TVのアニメや映画、ドラマなども楽しめる。DAZN Standardの月間プランより毎月720円安く、年間契約の縛りもない。

2026/27シーズンのJリーグは8月7日に開幕し、12月下旬から翌年2月中旬まで冬季中断期間が設けられる。DMM×DAZNホーダイは月額制のため、この期間にいったん解約し、リーグ再開に合わせて再契約することで料金を抑える方法もある。

そのため、シーズンを通して継続的に利用し、年間料金をまとめて支払えるならDAZN Standardの年間プランがおすすめ。一方、冬季中断期間などに契約を止めたい人や、DMM TVのコンテンツも楽しみたい人はDMM×DAZNホーダイが適している。

比較項目 DAZN Standard DMM×DAZNホーダイ おすすめプラン 年間プラン(一括払い) 月額プラン 料金 年額32,000円(税込)

実質月額約2,667円 月額3,480円(税込) Jリーグ J1・J2・J3を視聴可能 J1・J2・J3を視聴可能 契約期間 年間契約 月額制・年間契約なし DMM TV 利用不可 利用可能 おすすめの人 年間を通してスポーツを視聴する人 必要な月だけ利用したい人

DMM TVも楽しみたい人

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

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「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

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