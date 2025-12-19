Amazonクリスマスタイムセール祭り2025で安くなる家電は？冷蔵庫・洗濯機・掃除機などのセール対象品

年末商戦の一角を担うAmazonクリスマスタイムセール祭り2025が開催される。短期間ながら割引率の高い商品が並び、家電を中心に狙い目が多いのが特徴だ。
本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭り2025でお得になる家電を紹介する。
Amazonクリスマスタイムセール祭り2025では、年末の買い替え需要と重なる家電が中心に値下がりする。短期間の開催ながら、タイムセールや在庫限定の割引が重なり、普段よりも価格が動きやすいのが特徴だ。
まず狙い目になるのは洗濯機。ドラム式では東芝、縦型ではアイリスオーヤマやハイセンスといった定番メーカーがセール対象に入りやすい。容量違いのモデルが並ぶため、設置スペースと家族構成を基準に選びたい。
冷蔵庫も例年値下がりしやすいジャンルだ。2ドアタイプを中心に、200L台の省スペースモデルが動く傾向がある。引っ越しやサブ冷蔵庫用途と相性がよく、年末の買い替え需要と重なる。
キッチン家電では、ノンフライヤーやオーブントースターがセールに出やすい。中でもCOSORIのノンフライヤーや、東芝のスチームオーブントースターは型落ちやセット品で価格が下がるケースが多い。
生活家電では掃除機の値下げも目立つ。Dysonのスティック型やハンディタイプは、付属ツール違いのモデルが複数並ぶため、使用シーンを想定して選ぶと無駄が出にくい。
総じて、大型白物家電を軸に、キッチン家電や生活家電を組み合わせて検討するのが効率的だ。購入前には設置サイズと在庫状況を確認し、タイムセールの終了時刻を逃さないよう注意したい。
Amazonクリスマスセールで安くなる洗濯機・冷蔵庫一覧
Amazon
|商品
|価格(税込)
|割引率
|TOSHIBA ドラム式洗濯乾燥機 TW-127XM3L(W)
|174,800円→152,800円
|13%OFF
|アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T606-B
|38,800円→28,499円
|27%OFF
|ハイセンス 洗濯機 HW-DG80C
|49,800円→37,800円
|24%OFF
|シャープ ドラム式洗濯乾燥機 ES-G11C-SL
|174,980円→159,800円
|9%OFF
|アイリスオーヤマ ドラム式洗濯機 DKC85A1-W
|109,999円→99,999円
|9%OFF
|アイリスオーヤマ 洗濯機 TNI-80A2-B
|68,909円→59,998円
|13%OFF
|Yoquna ドラム式洗濯乾燥機
|79,800円→74,214円
|7%OFF
|TOSHIBA 冷蔵庫 GR-Y550FH(EC)
|216,999円→154,800円
|29%OFF
|ハイセンス 冷蔵庫 HR-K230KB
|39,800円→33,800円
|15%OFF
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 AZRSD-17A-B
|36,800円→34,500円
|6%OFF
|ハイセンス 冷蔵庫 HR-D28ES
|55,800円→49,800円
|11%OFF
|MAXZEN 冷凍庫 JF254ML01WH
|44,980円→42,731円
|5%OFF
|ハイセンス 冷蔵庫 HR-D36ES
|69,800円→62,800円
|10%OFF
Amazonクリスマスセールで安くなる生活家電(電子レンジ・掃除機・加湿器など)
Amazon
|商品
|価格(税込)
|割引率
|SALONIA スムースシャインスマートドライヤー SAL25120GR
|19,800円→16,830円
|15%OFF
|COSORI ノンフライヤー CAF-L501-KJP
|13,980円→11,020円
|21%OFF
|TOSHIBA スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD70(W)
|31,980円→27,183円
|15%OFF
|Dyson コードレス掃除機 Dyson V8 Origin(SV25 RD2 AM)
|40,700円→29,900円
|27%OFF
|SALONIA EMS リフトブラシ(ギフトBOX)
|28,600円→19,800円
|31%OFF
|De'Longhi オイルヒーター RHJ21F1015-BR
|26,980円→19,100円
|29%OFF
|SALONIA ストレートアイロン 24mm SL-004SAB
|3,828円→2,980円
|22%OFF
|ドウシシャ スチーム加湿器 mistone600S
|12,957円→8,980円
|31%OFF
|COSORI ノンフライヤー CAF-DC601
|21,980円→16,979円
|23%OFF
|オムロン 上腕式血圧計 HCR-7204T
|9,980円→8,980円
|10%OFF
|山善 電子レンジ YRM-HF171(W)
|10,978円→7,980円
|27%OFF
|アイリスオーヤマ 超音波式加湿器 AZHM-UU28B-W
|6,578円→5,200円
|21%OFF
|Anker Eufy ロボット掃除機 Auto-Empty C10
|29,990円→25,490円
|15%OFF
|Dyson コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy(SV46 FF EX)
|89,650円→56,465円
|37%OFF
Amazonクリスマスタイムセール祭りはいつからいつまで？
Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末シーズンの買い物需要が一気に高まる時期に実施される大型セールだ。クリスマス直前まで続くスケジュールとなっており、ギフト需要と年末年始のまとめ買いを同時に狙える。
2025年の開催期間は、12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59まで。ブラックフライデー後からクリスマス当日までをカバーし、年内のセール終盤戦にあたる。
- 開始日時:2025年12月16日(火)9:00
- 終了日時:2025年12月25日(木)23:59
期間中はタイムセールの対象商品が入れ替わるため、狙いがあるなら日々の確認が重要になる。特に終盤は在庫が薄くなりやすく、早めの判断が結果的に得につながる。
Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ企画は実施されない。ただし、常設の還元サービスや期間限定の個別施策を組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。
ポイント還元の仕組み
クリスマスタイムセール祭りの開催中、セール全体を対象とした特別なポイントアップは用意されていない。一方で、通常時から利用できるAmazon Mastercardのポイント還元は、割引価格の商品購入時にも適用される。
Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の出費が増えやすい時期に相性の良い決済手段と言える。
ギフトカード購入に関するキャンペーン
2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。
対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。
ギフトカード特典の付与条件
|購入金額
|付与ポイント
|5,000円〜9,999円
|300ポイント
|10,000円〜19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。
