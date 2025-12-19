このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonクリスマスタイムセール祭り2025で安くなる家電は？冷蔵庫・洗濯機・掃除機などのセール対象品

Amazonクリスマスタイムセール祭り2025、家電のセール対象品は？冷蔵庫・洗濯機・掃除機など安くなるおすすめ商品は？

12/16(火)～12/25(木)まで開催

2025年12月16日(火)～12月25日(木)まで開催

年末商戦の一角を担うAmazonクリスマスタイムセール祭り2025が開催される。短期間ながら割引率の高い商品が並び、家電を中心に狙い目が多いのが特徴だ。

本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭り2025でお得になる家電を紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭り2025では、年末の買い替え需要と重なる家電が中心に値下がりする。短期間の開催ながら、タイムセールや在庫限定の割引が重なり、普段よりも価格が動きやすいのが特徴だ。

まず狙い目になるのは洗濯機。ドラム式では東芝、縦型ではアイリスオーヤマやハイセンスといった定番メーカーがセール対象に入りやすい。容量違いのモデルが並ぶため、設置スペースと家族構成を基準に選びたい。

冷蔵庫も例年値下がりしやすいジャンルだ。2ドアタイプを中心に、200L台の省スペースモデルが動く傾向がある。引っ越しやサブ冷蔵庫用途と相性がよく、年末の買い替え需要と重なる。

キッチン家電では、ノンフライヤーやオーブントースターがセールに出やすい。中でもCOSORIのノンフライヤーや、東芝のスチームオーブントースターは型落ちやセット品で価格が下がるケースが多い。

生活家電では掃除機の値下げも目立つ。Dysonのスティック型やハンディタイプは、付属ツール違いのモデルが複数並ぶため、使用シーンを想定して選ぶと無駄が出にくい。

総じて、大型白物家電を軸に、キッチン家電や生活家電を組み合わせて検討するのが効率的だ。購入前には設置サイズと在庫状況を確認し、タイムセールの終了時刻を逃さないよう注意したい。

Amazonクリスマスセールで安くなる洗濯機・冷蔵庫一覧

商品価格(税込)割引率
TOSHIBA ドラム式洗濯乾燥機 TW-127XM3L(W)174,800円→152,800円13%OFF
アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T606-B38,800円→28,499円27%OFF
ハイセンス 洗濯機 HW-DG80C49,800円→37,800円24%OFF
シャープ ドラム式洗濯乾燥機 ES-G11C-SL174,980円→159,800円9%OFF
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯機 DKC85A1-W109,999円→99,999円9%OFF
アイリスオーヤマ 洗濯機 TNI-80A2-B68,909円→59,998円13%OFF
Yoquna ドラム式洗濯乾燥機79,800円→74,214円7%OFF
TOSHIBA 冷蔵庫 GR-Y550FH(EC)216,999円→154,800円29%OFF
ハイセンス 冷蔵庫 HR-K230KB39,800円→33,800円15%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 AZRSD-17A-B36,800円→34,500円6%OFF
ハイセンス 冷蔵庫 HR-D28ES55,800円→49,800円11%OFF
MAXZEN 冷凍庫 JF254ML01WH44,980円→42,731円5%OFF
ハイセンス 冷蔵庫 HR-D36ES69,800円→62,800円10%OFF

Amazonクリスマスセールで安くなる生活家電(電子レンジ・掃除機・加湿器など)

商品価格(税込)割引率
SALONIA スムースシャインスマートドライヤー SAL25120GR19,800円→16,830円15%OFF
COSORI ノンフライヤー CAF-L501-KJP13,980円→11,020円21%OFF
TOSHIBA スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD70(W)31,980円→27,183円15%OFF
Dyson コードレス掃除機 Dyson V8 Origin(SV25 RD2 AM)40,700円→29,900円27%OFF
SALONIA EMS リフトブラシ(ギフトBOX)28,600円→19,800円31%OFF
De'Longhi オイルヒーター RHJ21F1015-BR26,980円→19,100円29%OFF
SALONIA ストレートアイロン 24mm SL-004SAB3,828円→2,980円22%OFF
ドウシシャ スチーム加湿器 mistone600S12,957円→8,980円31%OFF
COSORI ノンフライヤー CAF-DC60121,980円→16,979円23%OFF
オムロン 上腕式血圧計 HCR-7204T9,980円→8,980円10%OFF
山善 電子レンジ YRM-HF171(W)10,978円→7,980円27%OFF
アイリスオーヤマ 超音波式加湿器 AZHM-UU28B-W6,578円→5,200円21%OFF
Anker Eufy ロボット掃除機 Auto-Empty C1029,990円→25,490円15%OFF
Dyson コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy(SV46 FF EX)89,650円→56,465円37%OFF

Amazonクリスマスタイムセール祭りはいつからいつまで？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末シーズンの買い物需要が一気に高まる時期に実施される大型セールだ。クリスマス直前まで続くスケジュールとなっており、ギフト需要と年末年始のまとめ買いを同時に狙える。

2025年の開催期間は、12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59まで。ブラックフライデー後からクリスマス当日までをカバーし、年内のセール終盤戦にあたる。

  • 開始日時:2025年12月16日(火)9:00
  • 終了日時:2025年12月25日(木)23:59

期間中はタイムセールの対象商品が入れ替わるため、狙いがあるなら日々の確認が重要になる。特に終盤は在庫が薄くなりやすく、早めの判断が結果的に得につながる。

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ企画は実施されない。ただし、常設の還元サービスや期間限定の個別施策を組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。

ポイント還元の仕組み

クリスマスタイムセール祭りの開催中、セール全体を対象とした特別なポイントアップは用意されていない。一方で、通常時から利用できるAmazon Mastercardのポイント還元は、割引価格の商品購入時にも適用される。

Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の出費が増えやすい時期に相性の良い決済手段と言える。

Amazon Mastercardでクリスマスセールがさらにお得！入会費・年会費 永年無料新規登録で2,000pt獲得

ギフトカード購入に関するキャンペーン

2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。

対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。

Amazonギフトカード最大700ptプレゼント！エントリー＆購入で参加可能エントリーはこちら

ギフトカード特典の付与条件

購入金額付与ポイント
5,000円〜9,999円300ポイント
10,000円〜19,999円500ポイント
20,000円以上700ポイント

クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。

