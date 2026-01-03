このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Judo - Olympic Games Paris 2024: Day 6Getty Images Sport
Aoi Fujimiya

ウルフ・アロンのプロレス初戦はどこで見れる？テレビ放送・配信予定まとめ

ウルフ・アロンのプロレス初戦はどこで見れる？地上波中継はある？テレビ放送・配信予定を紹介。

日本柔道界のトップに立った男が、ついにプロレスのリングに足を踏み入れる。金メダリストとして世界を制したウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が正式決定した。

ウルフ・アロンのデビュー戦は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴7日間無料体験はこちら

本記事では、ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦の日程は？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は、2026年1月4日(日)に実施される『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』で行われる。新日本プロレスが年始に開催する最大規模の興行「イッテンヨン」を舞台に、柔道界で世界の頂点に立った男が新たなキャリアをスタートさせる。

毎年1月4日に東京ドームで開催されるWRESTLE KINGDOMは、新日本プロレスの年間カレンダーの中でも特別な位置づけを持つ大会だ。その象徴的なリングで迎える初陣は、ウルフ・アロンにとって競技転向を印象づける一戦であり、プロレス界全体にとっても大きな話題となっている。

  • 試合日程：2026年1月4日(日)
  • 大会名：WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム
  • 開催地：東京ドーム
  • 位置づけ：新日本プロレス最大級の年始ビッグイベント
  • 注目ポイント：柔道金メダリストのプロレス転向初戦

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が実施される『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』は、テレビ放送とインターネット配信の両面で視聴環境が整えられている。試合をリアルタイムで楽しみたい場合は生中継・生配信、後から内容をチェックしたい場合は地上波放送という形で、視聴スタイルに応じた選択が可能だ。

大会当日の全試合をリアルタイムで追うには、CS放送もしくはネット配信が基本となる。CS放送では「CSテレ朝チャンネル2」が生中継を担当し、インターネットでは新日本プロレス公式サービス「NJPW WORLD」が世界同時ライブ配信を実施する。

また、地上波ではテレビ朝日系列が大会当日夜に特別番組を編成。全国ネットでの放送は22年ぶり、プライム帯での新日本プロレス中継は24年ぶりという異例の形で、ウルフ・アロンのデビュー戦と棚橋弘至の引退試合を軸に大会の模様が届けられる。

放送・配信スケジュール

視聴方法放送・配信先日時内容
CS放送CSテレ朝チャンネル22026年1月4日(日)16:00～生中継
ネット配信NJPW WORLD2026年1月4日(日)16:00～生配信
地上波テレビ朝日系列2026年1月4日(日)22:15～23:55録画放送(特別番組)

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦の相手は？

ウルフ・アロンのプロレス初陣で向かい合うのは、EVIL。新日本プロレスを代表するヒールの一人で、極悪ユニット「HOUSE OF TORTURE」を束ねる中心人物だ。「キング・オブ・ダークネス」の異名が示す通り、荒々しさと巧みな試合運びを併せ持つ実力者であり、デビュー戦の相手としては最難関クラスと言える。

注目すべきは、このカードが単なる初戦にとどまらない点だ。EVILが保持するNEVER無差別級王座を懸けたタイトルマッチとして実施されることが決定しており、プロレス初試合でいきなり王座に挑戦するという極めて異例の状況が生まれた。

試合決定の経緯も異色だ。練習生として大会に帯同していたウルフ・アロンが、試合後に暴走するHOUSE OF TORTUREのメンバーを制止し、場外で投げ飛ばしたことから因縁が表面化。これに激昂したEVILが「デビュー戦をタイトルマッチにしてやる」と挑発したことで、前代未聞の王座戦が正式に組まれることとなった。

柔道界の頂点に立った男が、プロレス界屈指のヒールといきなり相まみえる。初戦から問われるのは、フィジカルや技術だけでなく、リング上での判断力と覚悟だ。ウルフ・アロンがこの試練にどう立ち向かうのか、その第一歩に大きな注目が集まっている。

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

