メジャー開幕戦ヤンキースvsジャイアンツはどこで見れる？Netflix・Amazonは？

2026年MLBの開幕戦はニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で幕を開ける。

本記事では、ニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツの視聴方法について紹介する。

ニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツはいつ？

2026年シーズンのMLB開幕戦(オープニング・ナイト)は、日本時間3月26日(木)午前9時5分にプレイボール予定となっている。対戦カードはニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツで、今季の幕開けを飾る注目の一戦だ。

試合はジャイアンツの本拠地オラクル・パークで開催され、現地時間では3月25日(水)に行われる。メジャーリーグ全体のシーズン開幕を告げるカードとして、例年同様に高い注目度を誇る一戦となる。

スター選手が揃う両球団の対戦は、シーズン序盤の流れを占う意味でも重要な位置づけとなる。2026年シーズンの行方を占う開幕戦として、世界中のファンの視線が集まるゲームとなりそうだ。

ニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツはどこで見れる？

2026年MLB開幕戦(オープニング・ナイト)となるニューヨーク・ヤンキース対サンフランシスコ・ジャイアンツは、日本時間3月26日(木)午前9時5分にプレイボール予定。この一戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴できる環境が整っている。

ネット配信では『Netflix』が午前9時00分からライブ配信を実施。MLB史上初となる同サービスでの中継となり、世界190以上の国と地域で同時配信される。日本語実況は石井大裕、解説は長谷川滋利が担当する予定だ。

テレビ放送では『J SPORTS 2』が生中継を予定しており、午前8時55分または9時00分から放送がスタート。同日夜には『J SPORTS 1』での再放送も編成されている。

さらに、『SPOTV NOW』でもライブ配信および見逃し配信に対応。加えて、『MLB.TV』では公式配信として全試合の一環で視聴可能となっているが、実況は英語またはスペイン語が中心となる点には注意が必要だ。

複数の視聴手段が用意されているため、利用環境や言語、視聴スタイルに応じて最適なサービスを選択することが重要となる。

サービス名 配信・放送形態 特徴 Netflix ネット配信 ライブ配信(日本語実況・解説付き) J SPORTS 2 テレビ放送 生中継・同日再放送あり SPOTV NOW ネット配信 ライブ・見逃し配信に対応 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語・スペイン語実況)

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

2026シーズンMLBの中継・配信サービスは？

2026年のメジャーリーグ(MLB)は、日本国内でも複数の放送・配信プラットフォームを通じて視聴できる体制が整っている。ドジャースをはじめ、日本人選手が所属する試合を中心に注目カードが幅広くカバーされる見込みだ。

テレビ中継では『NHK BS』や『J SPORTS』が主要な役割を担う。NHK BSは日本人選手が出場する試合を中心に編成されており、シーズンを通して継続的に放送される予定。一方、J SPORTSでは複数チャンネルを活用しながら、年間を通じて多くの試合を中継する。

オンライン配信では『SPOTV NOW』や『Prime Video（SPOTVチャンネル）』、『MLB.TV』が中心となる。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きで試合を楽しめる点が特徴で、Prime Videoでも同チャンネル経由での視聴が可能となる。

MLB.TVは公式配信サービスとして全試合を網羅する一方、英語実況が基本となる点には注意が必要だ。視聴スタイルに応じてサービスを選択することが重要となる。

なお、NHKプラスではBS放送の試合は配信対象外となるため、テレビでの視聴にはBS環境が必要となる。スマートフォンやPCなどで視聴する場合は、各種配信サービスの利用が前提となる。

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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