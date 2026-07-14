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MLBオールスター2026の全イベントをライブ配信するのはSPOTV NOWだけ！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

MLBオールスター2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

MLBオールスター2026どこで見られる？TBS系列・SPOTV NOW・MLB.tvなど視聴方法を紹介。

日本語LIVE配信
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夏の球宴として行われるMLBオールスター2026では、ア・リーグとナ・リーグの選抜メンバーが一夜限りのドリームマッチを繰り広げる。

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本記事では、MLBオールスター2026の視聴方法について紹介する。

MLBオールスター2026の概要

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に本戦が行われる予定だ。舞台はペンシルベニア州フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで、フィリーズの本拠地にMLBを代表する選手たちが集結する。

オールスターウィークでは、本戦に先立ってドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。球宴本戦だけでなく、若手有望株や強打者たちが主役となる関連イベントも見どころだ。

なお、出場予定だった大谷翔平は今大会の参加を辞退。日本人選手では、ドジャースの山本由伸がメンバー入りしている。

イベント日本時間内容
MLBドラフト会議2026年7月12日(日)2:00～将来のスター候補が指名されるドラフトイベント
フューチャーズゲーム2026年7月13日(月)1:00～マイナーリーグの有望選手による若手の祭典
ホームランダービー2026年7月14日(火)9:00～強打者たちが本塁打数を競う人気イベント
レッドカーペットショー2026年7月15日(水)3:00～出場選手たちが登場するオールスター恒例イベント
MLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～ア・リーグとナ・リーグの選抜選手による球宴

【SPOTV NOW】MLBオールスターを完全生中継！全イベント配信はここだけ今すぐ視聴

MLBオールスター2026はどこで見られる？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、TBS系列の地上波全国生中継に加え、ネットではSPOTV NOWで無料ライブ配信が行われる。

また、オールスターウィーク期間中は、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。SPOTV NOWでは全5イベントをライブ配信予定で、レッドカーペットショーとオールスターゲーム本戦は完全無料配信の対象となる。

放送・配信サービスイベント放送・配信時間内容視聴条件
SPOTV NOWMLBドラフト会議2026年7月12日(日)2:00～ハイライト有料配信
SPOTV NOWMLBオールスター フューチャーズゲーム2026年7月13日(月)1:00～ライブ配信有料配信
J SPORTSホームランダービー2026年7月14日(火)8:45～生中継視聴契約が必要
Netflixホームランダービー2026年7月14日(火)9:00～ライブ配信登録が必要
SPOTV NOWホームランダービー2026年7月14日(火)9:00～ライブ配信有料配信
SPOTV NOWレッドカーペットショー2026年7月15日(水)3:00～ライブ配信完全無料配信
TBS系列MLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～試合終了まで地上波全国生中継地上波テレビで視聴可能
SPOTV NOWMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～無料ライブ配信
メイン／ゲスト／英語の3チャンネル配信		無料会員登録が必要
MLB.tvMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～ライブ配信有料配信(7日間無料体験あり)
J SPORTSMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)15:40～録画放送視聴契約が必要

【SPOTV NOW】MLBオールスターを完全生中継！全イベント配信はここだけ今すぐ視聴

MLBオールスター2026の視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。オールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

mlb allstar spotvSPORTV NOW

SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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