MLBオールスター2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

夏の球宴として行われるMLBオールスター2026では、ア・リーグとナ・リーグの選抜メンバーが一夜限りのドリームマッチを繰り広げる。

本記事では、MLBオールスター2026の視聴方法について紹介する。

MLBオールスター2026の概要

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に本戦が行われる予定だ。舞台はペンシルベニア州フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで、フィリーズの本拠地にMLBを代表する選手たちが集結する。

オールスターウィークでは、本戦に先立ってドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。球宴本戦だけでなく、若手有望株や強打者たちが主役となる関連イベントも見どころだ。

なお、出場予定だった大谷翔平は今大会の参加を辞退。日本人選手では、ドジャースの山本由伸がメンバー入りしている。

イベント 日本時間 内容 MLBドラフト会議 2026年7月12日(日)2:00～ 将来のスター候補が指名されるドラフトイベント フューチャーズゲーム 2026年7月13日(月)1:00～ マイナーリーグの有望選手による若手の祭典 ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ 強打者たちが本塁打数を競う人気イベント レッドカーペットショー 2026年7月15日(水)3:00～ 出場選手たちが登場するオールスター恒例イベント MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ ア・リーグとナ・リーグの選抜選手による球宴

MLBオールスター2026はどこで見られる？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、TBS系列の地上波全国生中継に加え、ネットではSPOTV NOWで無料ライブ配信が行われる。

また、オールスターウィーク期間中は、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。SPOTV NOWでは全5イベントをライブ配信予定で、レッドカーペットショーとオールスターゲーム本戦は完全無料配信の対象となる。

放送・配信サービス イベント 放送・配信時間 内容 視聴条件 SPOTV NOW MLBドラフト会議 2026年7月12日(日)2:00～ ハイライト 有料配信 SPOTV NOW MLBオールスター フューチャーズゲーム 2026年7月13日(月)1:00～ ライブ配信 有料配信 J SPORTS ホームランダービー 2026年7月14日(火)8:45～ 生中継 視聴契約が必要 Netflix ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 登録が必要 SPOTV NOW ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 有料配信 SPOTV NOW レッドカーペットショー 2026年7月15日(水)3:00～ ライブ配信 完全無料配信 TBS系列 MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～試合終了まで 地上波全国生中継 地上波テレビで視聴可能 SPOTV NOW MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ 無料ライブ配信

メイン／ゲスト／英語の3チャンネル配信 無料会員登録が必要 MLB.tv MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ ライブ配信 有料配信(7日間無料体験あり) J SPORTS MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)15:40～ 録画放送 視聴契約が必要

MLBオールスター2026の視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。オールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

SPORTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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